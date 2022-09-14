مقتل‭ ‬فلسطينيَين‭ ‬وضابط‭ ‬إسرائيلي في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬

القدس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رام‭ ‬الله‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قتل‭ ‬فلسطينيان‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وضابط‭ ‬إسرائيلي‭ ‬حسب‭ ‬الجيش،‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬قرب‭ ‬معبر‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ومدينة‭ ‬جنين‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬ضابطا‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬عندما‭ ‬‮«‬اقترب‭ ‬مشبوهان‮»‬‭ ‬من‭ ‬معبر‭ ‬الجلمة‭ ‬قرب‭ ‬جنين‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬

‮ ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬شابين‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الاشتباكات‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أن‭ ‬الشابين‭ ‬هما‭ ‬أحمد‭ ‬أيمن‭ ‬عابد‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬وعبد‭ ‬الرحمن‭ ‬هاني‭ ‬عابد‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬قرية‭ ‬كفر‭ ‬دان‭ ‬غرب‭ ‬جنين‭. ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬فلسطيني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬أن‭ ‬أحمد‭ ‬عابد‭ ‬كان‭ ‬عنصرا‭ ‬في‭ ‬المخابرات‭ ‬العسكرية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬قلقيلية‭ (‬شمال‭).‬‮ ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬الضابط‭ ‬القتيل‭ ‬هو‭ ‬بار‭ ‬فلاح‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬نتانيا‭ ‬الساحلية‭.‬

ووصف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يائير‭ ‬لبيد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬فلاح‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬جندي‭ ‬متفانٍ‭ ‬حارب‭ ‬الإرهاب‭ ‬وقاد‭ ‬جنوده‭ ‬حتى‭ ‬ساعاته‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬التي‭ ‬قتل‭ ‬فيها‭ ‬احبطت‭ ‬هجوما‭ ‬ارهابيا‭ ‬كبيرا‭ ‬وأنقذت‭ ‬الارواح‮»‬‭.‬

وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أفيف‭ ‬كوخافي‭ ‬‮«‬تعازيه‭ ‬العميقة‮»‬‭ ‬لعائلة‭ ‬الضابط‭ ‬المقتول‭ ‬وصديقته‭. ‬‮ ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬تشديد‭ ‬إسرائيل‭ ‬إجراءاتها‭ ‬الأمنية‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الأربعاء‭ ‬التي‭ ‬ستجمع‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬ومكابي‭ ‬حيفا‭. ‬وسيلعب‭ ‬الفريقان‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سامي‭ ‬عوفر‭ ‬في‭ ‬حيفا‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬60‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬جنين‭.‬‮ ‬

وأعلنت‭ ‬حركتا‭ ‬حماس‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬أنهما‭ ‬‮«‬تباركان‮»‬‭ ‬العملية‭. ‬وقالت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نبارك‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬البطولية‮»‬‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬تحذير‭ ‬للاحتلال‭ ‬بأن‭ ‬الأقصى‭ ‬ليس‭ ‬وحيدا‮»‬‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬وصفت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬العملية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬نوعية‮»‬‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬وفا‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اعتقلت‭ ‬12‭ ‬مواطنا‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬مداهمتها‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬الضفة‮»‬‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬الإضراب‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬‮«‬حدادا‭ ‬على‭ ‬الشابين‭.‬‮»‬‭.‬‮ ‬