مقتل‭ ‬فلسطينيَين‭ ‬وضابط‭ ‬إسرائيلي في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬

القدس (أ ف ب) – رام الله -الزمان
قتل فلسطينيان كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وضابط إسرائيلي حسب الجيش، الأربعاء في تبادل لإطلاق النار قرب معبر بين إسرائيل ومدينة جنين الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن ضابطا قتل في تبادل لإطلاق النار عندما «اقترب مشبوهان» من معبر الجلمة قرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله «استشهاد شابين» خلال الاشتباكات. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن الشابين هما أحمد أيمن عابد (23 عاما) وعبد الرحمن هاني عابد (22 عاما) من قرية كفر دان غرب جنين. وأكد مصدر أمني فلسطيني لوكالة فرانس أن أحمد عابد كان عنصرا في المخابرات العسكرية الفلسطينية في مدينة قلقيلية (شمال).
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الضابط القتيل هو بار فلاح (39 عاما) من نتانيا الساحلية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في بيان فلاح بأنه «جندي متفانٍ حارب الإرهاب وقاد جنوده حتى ساعاته الأخيرة». واضاف البيان ان «العملية التي قتل فيها احبطت هجوما ارهابيا كبيرا وأنقذت الارواح».
وقدم رئيس أركان القوات الإسرائيلية أفيف كوخافي «تعازيه العميقة» لعائلة الضابط المقتول وصديقته.
يأتي ذلك مع تشديد إسرائيل إجراءاتها الأمنية قبل مباراة كرة القدم في دوري أبطال أوروبا الأربعاء التي ستجمع بين فريق باريس سان جيرمان ومكابي حيفا. وسيلعب الفريقان على ملعب سامي عوفر في حيفا التي تبعد 60 كيلومترا عن جنين.
وأعلنت حركتا حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة والجهاد الإسلامي أنهما «تباركان» العملية. وقالت حماس في بيان «نبارك هذه العملية البطولية» معتبرة أنها «رسالة تحذير للاحتلال بأن الأقصى ليس وحيدا».
من جهتها وصفت حركة الجهاد الإسلامي العملية بأنها «نوعية».
وقالت وكالة وفا إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 12 مواطنا «بعد مداهمتها عدة مناطق في الضفة» الغربية المحتلة.
كما أعلن الإضراب الشامل في مدينة جنين «حدادا على الشابين.».