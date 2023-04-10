مقتل‭ ‬فتى‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬متواصلة‭ ‬في‭ ‬أريحا‭ ‬

وفاة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بريطانية‭ ‬متأثرة‭ ‬بجروح‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬سابق

أريحا‭ (‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬القدس‭ -‬الزمان‭ ‬قتل‭ ‬فتى‭ ‬فلسطيني‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أريحا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قواته‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬عقبة‭ ‬جبر‮»‬‭.‬‮ ‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬الطفل‭ ‬محمد‭ ‬فايز‭ ‬بلهان‭ (‬15‭ ‬عاما‭) ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬والبطن‭ … ‬في‭ ‬أريحا‮»‬‭.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬الوزارة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬إصابتين‭ ‬في‭ ‬الأطراف‭ ‬السفلية‭ ‬قالت‭ ‬إنهما‭ ‬وصلتا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬أريحا‭ ‬الحكومي‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الإثنين،‭ ‬شيعت‭ ‬جماهير‭ ‬غفيرة‭ ‬الفتى‭ ‬بلهان‭ ‬إلى‭ ‬مثواه‭ ‬الأخير‭. ‬

كما‭ ‬توفيت‭ ‬الإثنين‭ ‬بريطانية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬متأثرة‭ ‬بجروح‭ ‬أصيبت‭ ‬بها‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬قُتلت‭ ‬فيه‭ ‬ابنتاها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬القدس‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬مستشفى‭ ‬هداسا‭ ‬عين‭ ‬كارم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يحزننا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬وفاة‭ ‬لوسي‭ ‬ضحية‭ ‬الهجوم‭ ‬المميت‭ ‬في‭ ‬غور‭ ‬الأردن‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬للأسف‭ ‬رغم‭ ‬الجهود‭ ‬وبسبب‭ ‬الطبيعة‭ ‬الحرجة‭ ‬لإصابتها‭ ‬أضطر‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬وفاتها‮»‬‭.‬

الأحد‭ ‬شُيعت‭ ‬الشقيقتان‭ ‬في‭ ‬مستوطنة‭ ‬كفار‭ ‬عتصيون‭.‬‮ ‬‭ ‬تعرضت‭ ‬الأم‭ ‬وابنتاها‭ (‬17‭ ‬و20‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬مستوطنة‭ ‬إفرات‭ ‬لهجوم‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬مركبتهن‭ ‬عند‭ ‬مفترق‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غور‭ ‬الأردن‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الإعلان‭ ‬بعد‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬المنفذ‭.‬‮ ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أبعث‭ ‬بأحر‭ ‬التعازي‭ ‬لعائلة‭ ‬‮«‬دي‮»‬‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬الوالدة‭ ‬الراحلة‭ ‬لوسي‭ ‬التي‭ ‬قتلت‭ ‬في‭ ‬الاعتداء‭ ‬الصعب‭ ‬في‭ ‬غور‭ ‬الأردن‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ابنتيها‭ ‬مايا‭ ‬ورينا‮»‬‭.‬

شهد‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والفلسطيني‭ ‬تصعيدًا‭ ‬كبيرا‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭.‬‮ ‬

منذ‭ ‬بداية‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬أودى‭ ‬التصعيد‭ ‬بحياة‭ ‬94‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬و18‭ ‬إسرائيليا،‭ ‬وامرأة‭ ‬أوكرانية،‭ ‬ومواطن‭ ‬إيطالي،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬أعدتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬رسمية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وفلسطينية‭.‬

وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬مقاتلين‭ ‬ومدنيين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬قصّر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ومن‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غالبية‭ ‬القتلى‭ ‬مدنيون‭ ‬بينهم‭ ‬قصّر‭ ‬وثلاثة‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬عرب‭ ‬إسرائيل‭.‬

وتعتبر‭ ‬مدينة‭ ‬أريحا‭ ‬التي‭ ‬ازدهرت‭ ‬اقتصاديا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬مقصدا‭ ‬سياحيا‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬بفضل‭ ‬مناخها‭ ‬الدافئ‭.‬‮ ‬

ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تشهد‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬البقعة‭ ‬الأكثر‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مواجهات‭.‬

لكنها‭ ‬تحولت‭ ‬مؤخرا‭ ‬نقطة‭ ‬اشتعال‭ ‬وشهدت‭ ‬عدة‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬دامية‭.‬‮ ‬

في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬قتلت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬نفذتها‭ ‬في‭ ‬أريحا‭ ‬لتوقيف‭ ‬‮«‬خلية‭ ‬إرهابية‭ ‬تابعة‭ ‬لحماس‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حينها‭ ‬إن‭ ‬إثنين‭ ‬منهما‭ ‬حاولا‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬قرب‭ ‬مفترق‭ ‬‮«‬ألموغ‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬أريحا‭.‬‮ ‬

ونفذت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عدة‭ ‬عمليات‭ ‬دهم‭ ‬لمخيم‭ ‬عقبة‭ ‬جبر‭ ‬لاعتقال‭ ‬فلسطينيين‭ ‬قالت‭ ‬إنهم‭ ‬مسلحون‭ ‬كما‭ ‬فرضت‭ ‬إغلاقا‭ ‬محكما‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬استمر‭ ‬أيامًا‭ ‬عدة‭.‬