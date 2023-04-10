مقتل‭ ‬فتى‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬متواصلة‭ ‬في‭ ‬أريحا‭ ‬

وفاة إسرائيلية بريطانية متأثرة بجروح من هجوم سابق
أريحا (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) -القدس -الزمان قتل فتى فلسطيني خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن «قواته تنشط في مخيم عقبة جبر».
وأكدت الوزارة في بيان «استشهاد الطفل محمد فايز بلهان (15 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن … في أريحا».
وكانت الوزارة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن إصابتين في الأطراف السفلية قالت إنهما وصلتا إلى مستشفى أريحا الحكومي.
وفي وقت لاحق من بعد ظهر الإثنين، شيعت جماهير غفيرة الفتى بلهان إلى مثواه الأخير.
كما توفيت الإثنين بريطانية إسرائيلية متأثرة بجروح أصيبت بها الجمعة في هجوم قُتلت فيه ابنتاها، على ما أكد مستشفى في القدس.
وقال مستشفى هداسا عين كارم في بيان «يحزننا أن نعلن وفاة لوسي ضحية الهجوم المميت في غور الأردن الجمعة الماضي».
وأضاف البيان «للأسف رغم الجهود وبسبب الطبيعة الحرجة لإصابتها أضطر الفريق إلى إعلان وفاتها».
الأحد شُيعت الشقيقتان في مستوطنة كفار عتصيون. تعرضت الأم وابنتاها (17 و20 عاما) من مستوطنة إفرات لهجوم بإطلاق النار على مركبتهن عند مفترق الحمراء في شمال غور الأردن. ولم يتم الإعلان بعد عن اعتقال المنفذ.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان «أبعث بأحر التعازي لعائلة «دي» في وفاة الوالدة الراحلة لوسي التي قتلت في الاعتداء الصعب في غور الأردن الجمعة الماضي إلى جانب ابنتيها مايا ورينا».
شهد النزاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تصعيدًا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية.
منذ بداية كانون الثاني/يناير، أودى التصعيد بحياة 94 فلسطينيا على الأقل، و18 إسرائيليا، وامرأة أوكرانية، ومواطن إيطالي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.
وتعتبر مدينة أريحا التي ازدهرت اقتصاديا في السنوات القليلة الماضية مقصدا سياحيا وخصوصا في فصل الشتاء بفضل مناخها الدافئ.
ونادرا ما تشهد المدينة التي تعتبر البقعة الأكثر انخفاضا في العالم مواجهات.
لكنها تحولت مؤخرا نقطة اشتعال وشهدت عدة عمليات عسكرية إسرائيلية دامية.
في شباط/فبراير الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين خلال عملية نفذتها في أريحا لتوقيف «خلية إرهابية تابعة لحماس». وقالت إسرائيل حينها إن إثنين منهما حاولا تنفيذ هجوم قرب مفترق «ألموغ» قرب أريحا.
ونفذت القوات الإسرائيلية عدة عمليات دهم لمخيم عقبة جبر لاعتقال فلسطينيين قالت إنهم مسلحون كما فرضت إغلاقا محكما على المدينة استمر أيامًا عدة.