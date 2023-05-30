مقتل‭ ‬عنصرين‭ ‬للاستخبارات‭ ‬الإيطالية‭ ‬وإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬غرق‭ ‬مركب

روما‭- ‬الزمان‭ ‬قضى‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬عنصران‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإيطالية‭ ‬ورجل‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬في‭ ‬انقلاب‭ ‬قارب‭ ‬سياحي‭ ‬إثر‭ ‬هبوب‭ ‬رياح‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬بحيرة‭ ‬ماجوري‭ ‬بشمال‭ ‬إيطاليا‭.‬

انقلب‭ ‬القارب‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬16‭ ‬مترًا‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬قبالة‭ ‬ليسانزا‭ ‬في‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬البحيرة‭ ‬حين‭ ‬هبت‭ ‬عاصفة‭ ‬فجأة‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬عناصر‭ ‬الإطفاء‭ ‬لوكا‭ ‬كاري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬عُثر‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‮»‬‭. ‬وبين‭ ‬الضحايا‭ ‬عنصران‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الايطالية‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬لاجهزة‭ ‬الامن‭ ‬الايطالية‭ ‬‮«‬مساء‭ ‬28‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬عقب‭ ‬حادث‭ ‬بحري‭ ‬تسببت‭ ‬فيه‭ ‬زوبعة‭ ‬عنيفة،‭ ‬فُقد‭ ‬كلاوديو‭ ‬ألونسي‭ (‬62‭ ‬عامًا‭) (…) ‬وتيتسيانا‭ ‬بارنوبي‭ (‬53‭ ‬عامًا‭).‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬غلى‭ ‬الموقع

‭ ‬وهما‭ ‬ينتميان‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬وكانا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬تم‭ ‬تنظيمها‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬أحد‭ ‬المشاركين‮»‬‭.‬

وأحد‭ ‬الضحايا‭ ‬مواطن‭ ‬إسرائيلي‭ ‬‮«‬خمسيني‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّ‭ ‬القتيل‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هو‭ ‬‮«‬عنصر‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‮»‬‭.‬

أمّا‭ ‬الضحية‭ ‬الرابعة‭ ‬فهي‭ ‬مواطنة‭ ‬روسية‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فاريسي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬المحلي‭.‬

وتحدّث‭ ‬رئيس‭ ‬منطقة‭ ‬لومبارديا‭ ‬أتيليو‭ ‬فونتانا‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حادث‭ ‬خطير‭ ‬جدًا‮»‬‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬‮«‬زوبعة‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيطالية‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬ناجيًا‭ ‬انتشلتهم‭ ‬قوارب‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬السباحة‭ ‬إلى‭ ‬الشاطئ‭.‬

وأشارت‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القارب‭ ‬الذي‭ ‬انقلب‭ ‬كان‭ ‬يقلّ‭ ‬سياحًا‭ ‬ايطاليين‭ ‬وأجانب‭ ‬وغرق‭ ‬بسرعة‭.‬

وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬صوره‭ ‬عناصر‭ ‬الإطفاء‭ ‬مروحية‭ ‬بحث‭ ‬تحلق‭ ‬فوق‭ ‬مياه‭ ‬هائجة‭ ‬تطفو‭ ‬عليها‭ ‬كراس‭ ‬وبقايا‭.‬

بحيرة‭ ‬ماجوري‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬جبال‭ ‬الألب،‭ ‬هي‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬بحيرة‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬وتُعدّ‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬شهيرة‭.‬