مقتل‭ ‬عنصرين‭ ‬للاستخبارات‭ ‬الإيطالية‭ ‬وإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬غرق‭ ‬مركب

روما- الزمان قضى أربعة أشخاص، بينهم عنصران في الاستخبارات الإيطالية ورجل إسرائيلي، في انقلاب قارب سياحي إثر هبوب رياح قوية في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا.
انقلب القارب الذي يبلغ طوله 16 مترًا مساء الأحد قبالة ليسانزا في الطرف الجنوبي من البحيرة حين هبت عاصفة فجأة.
وقال الناطق باسم عناصر الإطفاء لوكا كاري لوكالة فرانس برس «عُثر على جثث أربعة أشخاص». وبين الضحايا عنصران في الاستخبارات الايطالية. وجاء في بيان رسمي لاجهزة الامن الايطالية «مساء 28 ايار/مايو عقب حادث بحري تسببت فيه زوبعة عنيفة، فُقد كلاوديو ألونسي (62 عامًا) (…) وتيتسيانا بارنوبي (53 عامًا).بقية الخبر غلى الموقع
وهما ينتميان إلى جهاز الاستخبارات وكانا في المنطقة للمشاركة في حفلة تم تنظيمها بمناسبة عيد ميلاد أحد المشاركين».
وأحد الضحايا مواطن إسرائيلي «خمسيني»، وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وأوضحت الوزارة أنّ القتيل الإسرائيلي هو «عنصر سابق في قوات الأمن».
أمّا الضحية الرابعة فهي مواطنة روسية وفق موقع «فاريسي نيوز» الإخباري المحلي.
وتحدّث رئيس منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا مساء الأحد عن «حادث خطير جدًا» نجم عن «زوبعة».
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نحو 20 ناجيًا انتشلتهم قوارب أخرى أو تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.
وأشارت أيضًا إلى أن القارب الذي انقلب كان يقلّ سياحًا ايطاليين وأجانب وغرق بسرعة.
وأظهر مقطع فيديو صوره عناصر الإطفاء مروحية بحث تحلق فوق مياه هائجة تطفو عليها كراس وبقايا.
بحيرة ماجوري الواقعة في جنوب جبال الألب، هي ثاني أكبر بحيرة في إيطاليا وتُعدّ وجهة سياحية شهيرة.