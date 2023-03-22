مقتل‭ ‬عشرة جنود‭ ‬يمنيين‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬مباغت‭ ‬للحوثيين‭ ‬

عدن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬عشرة‭ ‬جنود‭ ‬يمنيين‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬شنّه‭ ‬الحوثيون‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬واقعة‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬مأرب‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬آخر‭ ‬مواقع‭ ‬السلطة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اليمن،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولان‭ ‬عسكريان‭ ‬حكوميان‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسيةالأربعاء‭.‬

وذكر‭ ‬المسؤولان‭ ‬أن‭ ‬الحوثيين‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬دفعوا‭ ‬بتعزيزات‭ ‬إلى‭ ‬جبهات‭ ‬مأرب‭ ‬التي‭ ‬يحاولون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬رغم‭ ‬جهود‭ ‬إحياء‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬واتفاق‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬مؤخّرا‭ ‬لتبادل‭ ‬مئات‭ ‬الأسرى‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬كونه‭ ‬غير‭ ‬مخوّل‭ ‬التحدث‭ ‬للاعلام إنّ‭ ‬‮«‬الحوثيين‭ ‬شنوا‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬تلال‭ ‬جبلية‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬مديرية‭ ‬حريب‭ ‬جنوبي‭ ‬مأرب‭ ‬واحرزوا‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الجبهة‭ ‬وتسببوا‭ ‬في‭ ‬نزوح‭ ‬عشرات‭ ‬الأسر‮»‬‭.‬

‮ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬10‭ ‬جنود‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬من‭ ‬المهاجمين‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬حكومي‭ ‬آخر‭ ‬الهجوم‭ ‬والحصيلة‭.‬