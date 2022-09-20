مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬شابة‭ ‬بيد‭ ‬الشرطة

الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬قلقة‭ ‬من‭ ‬القمع‭ ‬العنيف‭ ‬للتظاهرات‭ ‬في‭ ‬طهران

طهران‭- ‬جنيف‭ – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬إيران‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬شابة‭ ‬خلال‭ ‬وجودها‭ ‬قيد‭ ‬الاحتجاز‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬الأخلاق‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬حاكم‭ ‬المحافظة‭ ‬الثلاثاء‭.‬

سادت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬الشعبي‭ ‬منذ‭ ‬ورود‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬البالغة‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وحدة‭ ‬الشرطة‭ ‬المكلفة‭ ‬تطبيق‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلزامية‭ ‬وضع‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭.‬

وأثارت‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬بعد‭ ‬احتجازها‭ ‬لارتدائها‭ ‬الحجاب‭ ‬بشكل‭ ‬‮«‬غير‭ ‬لائق‮»‬،‭ ‬احتجاجات‭ ‬عنيفة‭ ‬وانتقادات‭ ‬صريحة‭ ‬يندر‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬

وقامت‭ ‬الشرطة‭ ‬الأحد‭ ‬باعتقالات‭ ‬وأطلقت‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كردستان‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬الشابة،‭ ‬حيث‭ ‬تظاهر‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬شخص‭ ‬حطموا‭ ‬نوافذ‭ ‬السيارات‭ ‬وأشعلوا‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬حاويات‭ ‬القمامة‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬فارس‭ ‬للأنباء‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬فرقت‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬بينهم‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬خلعن‭ ‬الحجاب‭ ‬‮«‬باستخدام‭ ‬الهراوات‭ ‬والغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬اعربت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومجموعات‭ ‬حقوقية‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حيال‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬ناشطون‭ ‬بحملة‭ ‬أمنية‭ ‬‮«‬قاتلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ضد‭ ‬متظاهرين‭ ‬خرجوا‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬شابة‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬الأخلاق‮»‬‭ ‬في‭ ‬طهران‭. ‬وتوفيت‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬نقلها‭ ‬بشكل‭ ‬طارئ‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بعدما‭ ‬أوقفتها‭ ‬الشرطة‭ ‬الإيرانية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الإسلامي‭ ‬ومنها‭ ‬إلزامية‭ ‬وضع‭ ‬الحجاب‭. ‬وذكر‭ ‬ناشطون‭ ‬أنها‭ ‬تعرّضت‭ ‬إلى‭ ‬ضربة‭ ‬على‭ ‬الرأس‭ ‬أثناء‭ ‬احتجازها،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لم‭ ‬تؤكده‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وقد‭ ‬فتحت‭ ‬تحقيقا‭ ‬بشأن‭ ‬الحادثة‭.‬وخرجت‭ ‬احتجاجات‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬ردا‭ ‬علة‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة،‭ ‬ووقعت‭ ‬صدامات‭ ‬كان‭ ‬الأعنف‭ ‬بينها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كردستان‭ ‬التي‭ ‬تتحدّر‭ ‬منها‭ ‬أميني،‭ ‬بينما‭ ‬ذكرت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان رافينا شامدساني‭ ‬أن‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬قتلوا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬المحتجين‭. ‬وأفادت‭ ‬مجموعات‭ ‬حقوقية‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬وتوقيف‭ ‬عشرات‭ ‬المتظاهرين‭.‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬إن‭ ‬شهادات‭ ‬شهود‭ ‬وتسجيلات‭ ‬مصورة‭ ‬تداولتها‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬تستخدم‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬لتفريق‭ ‬المحتجين‭ ‬واستخدمت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬عنفا‭ ‬قاتلا‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كردستان‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬الباحثة‭ ‬البارزة‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالشأن‭ ‬الإيراني‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬تارا‭ ‬سبهري‭ ‬فار‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القمع‭ ‬باستخدام‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬والقوة‭ ‬القاتلة‭ ‬ضد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬بمحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬المرأة‭ ‬أثناء‭ ‬احتجازها‭ ‬لدى‭ ‬الشرطة‭ ‬يعزز‭ ‬طبيعة‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الحقوقية‭ ‬للحكومة‭ ‬والإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‮»‬‭.‬

والثلاثاء،‭ ‬أعلن‭ ‬محافظ‭ ‬كردستان‭ ‬الإيرانية‭ ‬اسماعيل‭ ‬زاري‭ ‬كوشا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬فارس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ (‬أشخاص‭) ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مشبوهة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬مخطط‭ ‬للعدو‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬الوفيات‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬فارس‭ ‬عنه‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬مواطني‭ ‬مدينة‭ ‬ديفاندره‭ ‬قتل‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تستخدمها‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬آخر‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صاغيز‭ ‬و»ترك‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مستشفى‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬الوفاة‭ ‬الثالثة‭ ‬أو‭ ‬متى‭ ‬حدثت‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭.‬

إزاء‭ ‬الغضب‭ ‬الذي‭ ‬أحدثته‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام،‭ ‬قام‭ ‬ممثل‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كردستان،‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬بورزهبي‭ ‬بزيارة‭ ‬الاثنين‭ ‬لمنزل‭ ‬عائلة‭ ‬أميني‭ ‬استغرقت‭ ‬ساعتين‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭.‬

وقال‭ ‬لأسرة‭ ‬أميني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬ستتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬انتهاكها‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬خامنئي‭ ‬‮«‬تأثر‭ ‬وحزن‮»‬‭ ‬لوفاتها‭.‬

وأضاف‭ ‬بورزهبي‭ ‬‮«‬كما‭ ‬وعدت‭ ‬عائلة‭ ‬أميني‭ ‬سأتابع‭ ‬مسألة‭ ‬وفاتها‭ ‬حتى‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬وسط‭ ‬جدل‭ ‬متزايد‭ ‬داخل‭ ‬إيران‭ ‬وخارجها‭ ‬حول‭ ‬سلوك‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬المكلّفة‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬القواعد‭ ‬الإسلامية‭ ‬ومنها‭ ‬إلزامية‭ ‬الحجاب‭.‬

وسط‭ ‬الجدل‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬حول‭ ‬سلوك‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬المعروفة‭ ‬رسميا‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬غاشت‭ ‬اي‭ ‬إرشاد‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬دوريات‭ ‬الإرشاد‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬محمد‭ ‬باقر‭ ‬قاليباف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬هذه‭ ‬الشرطة‭ ‬لتجنب‭ ‬تكرار‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬أميني‭.‬

وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الايرانية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬لتجنب‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬يجب‭ ‬مراجعة‭ ‬الأساليب‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬دوريات‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‮»‬‭.‬

كما‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬مؤثرة‭ ‬تابعة‭ ‬للدولة‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬‮«‬مكلفة‭ ‬تشجيع‭ ‬حسن‭ ‬السلوك‭ ‬وإنهاء‭ ‬الانشطة‭ ‬غير‭ ‬الأخلاقية‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاثنين‭ ‬إنها‭ ‬تعارض‭ ‬فكرة‭ ‬مواجهة‭ ‬الشرطة‭ ‬للأفراد‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

هيئة‭ ‬الأمر‭ ‬بالمعروف‭ ‬والنهي‭ ‬عن‭ ‬المنكر‭ ‬‮«‬تعارض‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المواجهة‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬دورية‭ ‬التوجيه‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬والنساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يرتدين‭ ‬الحجاب‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬لائق‭ ‬وتوقيف‭ ‬ومحاكمة‭ ‬الاشخاص‭ ‬العاديين‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عن‭ ‬اعتبارها‭ ‬جريمة‭ ‬واعتقال‭ ‬وملاحقة‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يرتدين‭ ‬الحجاب‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬لان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬يزيد‭ ‬التوتر‭ ‬الاجتماعي‭. ‬ويجب‭ ‬تعديل‭ ‬القانون‭ ‬بحيث‭ ‬يعتبر‭ ‬مجرد‭ ‬جريمة‮»‬‭.‬

وأثارت‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬دولية‭ ‬شاجبة،‭ ‬فقد‭ ‬نددت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بوفاتها‭ ‬وبالقمع‭ ‬العنيف‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬ذلك‭ ‬وطالبت‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬مستقل‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬أعلنت‭ ‬فرنسا‭ ‬أن‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬‮«‬مروعة‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬شفاف‭ … ‬لإلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ملابسات‭ ‬هذه‭ ‬المأساة‮»‬‭.‬

وانتقدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ظروف‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬تعاملت‭ ‬بها‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬مع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬ذلك‭.‬

‭- ‬‮«‬موت‭ ‬مأساوي‮»‬‭ -‬

ورفض‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الانتقادات‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬‮«‬الوفاة‭ ‬المأساوية‮»‬‭ ‬لأميني،‭ ‬وقال‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬مثل‭ ‬بناتنا‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

داخل‭ ‬إيران،‭ ‬وبعد‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المحافظات‭ ‬الأخرى‭ ‬رفع‭ ‬نواب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬أصواتهم‭ ‬أيضا‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬رشيدي‭ ‬كوشي‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬إسنا‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الشرطة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تحقّق‭ ‬أي‭ ‬نتيجة‭ ‬سوى‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬بالبلاد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬المشكلة‭ ‬الرئيسية‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬رؤية‭ ‬الحقيقة‮»‬‭.‬‮ ‬

وتساءل‭ ‬‮«‬هل‭ ‬يستعيد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تقودهم‭ ‬شرطة‭ ‬التوجيه‭ ‬هذه‭ ‬إلى‭ ‬جلسات‭ ‬توعية‭ ‬إدراكهم‭ ‬ويتوبون‭ ‬عندما‭ ‬يخرجون؟‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬موقف‭ ‬أكثر‭ ‬تشددا‭ ‬أعلن‭ ‬برلماني‭ ‬آخر‭ ‬عن‭ ‬نيته‭ ‬اقتراح‭ ‬الإلغاء‭ ‬الكامل‭ ‬لهذه‭ ‬القوة‭.‬

وقال‭ ‬معين‭ ‬الدين‭ ‬سعيدي‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬إيلنا‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬فعالية‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬ثقافة‭ ‬الحجاب‭ ‬يجب‭ ‬إلغاؤها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬أبناء‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬بالخوف‭ ‬عندما‭ ‬يصادفون‭ ‬هذه‭ ‬القوة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬أسد‭ ‬الله‭ ‬بيات‭ ‬زنجاني‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬كل‭ ‬التصرفات‭ ‬والأحداث‭ ‬التي‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬المؤلم‭ ‬والمؤسف‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬وغير‭ ‬عقلانية‭ ‬وغير‭ ‬مشروعة‮»‬‭.‬