مقتل‭ ‬امرأة‭ ‬بعدما‭ ‬علق‭ ‬معطفها‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬مترو‭ ‬باريس

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قتلت‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬الأربعينات‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مترو‭ ‬باريس‭ ‬بعدما‭ ‬علق‭ ‬معطفها‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬أثناء‭ ‬نزولها‭ ‬من‭ ‬القطار،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الأحد‭ ‬الهيئة‭ ‬المستقلة‭ ‬للنقل‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭. ‬وقالت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ “‬بعيد‭ ‬الساعة‭ ‬16‭:‬00‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬مترو‭ ‬بيل‭-‬إير،‭ ‬علق‭ ‬معطف‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬العام‭ ‬1977‭ ‬عند‭ ‬نزولها‭ ‬من‭ ‬القطار،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتلها‭”. ‬وبحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام،‭ ‬فإنها‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬العربة‭ ‬بسرعة‭ ‬وقد‭ ‬سحبها‭ ‬القطار‭ ‬عندما‭ ‬انطلق‭ ‬مجددا‭.‬

وفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة‭.‬ وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬المستقلة‭ ‬للنقل‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬إن‭ “‬السائق‭ ‬أصيب‭ ‬بصدمة‭ ‬واهتمت‭ ‬به‭ ‬إدارته‭ ‬وعناصر‭ ‬الإسعاف‭” ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ “‬جرى‭ ‬إطلاق‭ ‬خلية‭ ‬مساعدة‭ ‬للضحايا‭ ‬على‭ ‬الفور‭”.‬