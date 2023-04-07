مقتل‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬بعد‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬ومصر‭ ‬تتلقى‭ ‬تطمينات‭ ‬مشروطة

الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬يفكّك‭ ‬صواريخ‭ ‬لم‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬

القدس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬غزة‭- ‬بيروت‭- ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قتلت‭ ‬اسرائيليتان‭ ‬بالرصاص‭ ‬واصيبت‭ ‬ثالثة‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬آليتهن‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بعدما‭ ‬شنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬غارات‭ ‬قبيل‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬فصول‭ ‬تصعيد‭ ‬مفاجئ‭ ‬للعنف‭ ‬‮ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬​فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أجرت‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬لإعادة‭ ‬التهدئة‭ ‬ومنع‭ ‬انفجار‭ ‬الموقف‭ ‬بصورة‭ ‬شاملة‭ ‬حيث‭ ‬تلقت‭ ‬تأكيدات‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بعدم‭ ‬نيته‭ ‬تصعيد‭ ‬الموقف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬شامل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بشرط‭ ‬التزام‭ ‬الفصائل‭ ‬بعدم‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ،‭ ‬كما‭ ‬أجرت‭ ‬مصر‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لوقف‭ ‬انتهاكاتها‭ ‬واعتداءاتها‭ ‬على‭ ‬المصلين‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬حتى‭ ‬تثمر‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬عن‭ ‬إعادة‭ ‬التهدئة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ . ‬وقالت‭ ‬اسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬شنت‭ ‬ضرباتها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬عشرات‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬ومن‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وأعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬نجمة‭ ‬داود‭ ‬الحمراء‭ (‬المعادل‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭) ‬مقتل‭ ‬شابتين‭ ‬‮«‬في‭ ‬العشرينات‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬وقدمت‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬لامرأة‭ ‬في‭ ‬الاربعينات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطرة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬القتيلتين‭ ‬هما‭ ‬شقيقتان‭ ‬والجريحة‭ ‬هي‭ ‬والدتهما‭.‬وأوضح‭ ‬أنهن‭ ‬‮«‬من‭ ‬مستوطنة‭ ‬إفرات‮»‬‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬راجمة‭ ‬بداخلها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حدودية‭ ‬جنوباً،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬شنّ‭ ‬اسرائيل‭ ‬غارات‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬استهدفتها‭ ‬واتهمت‭ ‬مجموعات‭ ‬فلسطينية‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلفها‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬إحدى‭ ‬وحداته‭ ‬‮«‬عثرت‭ ‬في‭ ‬سهل‭ ‬مرجعيون‭ ‬على‭ ‬راجمة‭ ‬صواريخ‭ ‬بداخلها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تنطلق،‭ ‬ويجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تفكيكها‮»‬‭. ‬ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬صوراً‭ ‬تظهر‭ ‬الراجمة‭ ‬موضوعة‭ ‬داخل‭ ‬حقل‭ ‬زيتون،‭ ‬وداخلها‭ ‬ستة‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬12‭ ‬لم‭ ‬تنطلق‭.‬

وفكّك‭ ‬الجيش‭ ‬الخميس‭ ‬صواريخ‭ ‬كانت‭ ‬معدة‭ ‬للإطلاق،‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬بلدتي‭ ‬القليلة‭ ‬وزبقين‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬صور،‭ ‬وهي‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬منها‭ ‬إطلاق‭ ‬رشقات‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭. ‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭. ‬‮ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬‮ «‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬عند‭ ‬مفرق‭ ‬الحمرا‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غور‭ ‬الأردن‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬فيها‭ ‬تجمع‭ ‬استيطاني‭ ‬وتحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬1967‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجنود‭ ‬قاموا‭ ‬‮«‬بإغلاق‭ ‬المنطقة‭ ‬وبدأوا‭ ‬بملاحقة‭ ‬المنفذين‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬الهجوم،‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬حماس‭ ‬حازم‭ ‬قاسم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬تضرب‭ ‬‮ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬بحق‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬والعدوان‭ ‬على‭ ‬المعتكفين‮»‬‭. ‬وقع‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬بعد‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬مفاجئ‭ ‬للعنف‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭ ‬بعد‭ ‬هدوء‭ ‬نسبي‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬آذار‭/‬مارس‭. ‬وهو‭ ‬يشكل‭ ‬تصعيدا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬منذ‭ ‬2006‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الاسرائيلية‭. ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬اليهودي‭ ‬وغداة‭ ‬صدامات‭ ‬عنيفة‭ ‬دارت‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬بالقدس‭ ‬الشرقيّة‭ ‬المحتلّة‭ ‬بين‭ ‬مصلّين‭ ‬فلسطينيّين‭ ‬وقوّات‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيليّة‭ ‬وتوعّدت‭ ‬في‭ ‬أعقابها‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينيّة‭ ‬بشنّ‭ ‬هجمات‭ ‬انتقاميّة‭. ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماع‭ ‬للحكومة الأمنيّة‭ ‬المصغّرة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ردنا‭ ‬سيجعل‭ (‬الأعداء‭) ‬يدفعون‭ ‬الثمن‭ ‬باهظا‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬أعلن‭ ‬‮ ‬أن‭ ‬نتانياهو‭ ‬سيجري‭ ‬تقييما‭ ‬للوضع‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‭. ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يوآف‭ ‬غالانت‭ ‬سيعقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬لتقييم‭ ‬الوضع‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الامنية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وبدأت‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قبيل‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة‭ ‬واستمرت‭ ‬ساعات‭.‬

وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّه‭ ‬قصف‭ ‬ثلاث‭ ‬‮«‬منشآت‮»‬‭ ‬تابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرشيدية‭ ‬حيث‭ ‬يقع‭ ‬مخيم‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬قرب‭ ‬صور‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬فيها‭ ‬اسرائيل‭ ‬استهداف‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬منذ‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2022‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أضرار‭ ‬جزئية‮»‬‭ ‬لحقت‭ ‬بمستشفى‭ ‬الدرة‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬إثر‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منددة‭ ‬بقصف‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يعلق‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬‭ ‬بعد‭ ‬تقييم‭ ‬الوضع‭ ‬الأخير،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭ ‬لقرب‭ ‬الملاجئ‭ ‬المخصصة‮»‬‭.‬

أكد‭ ‬مصدران‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الحركتين‭ ‬‮«‬ابلغتا‭ ‬مصر‭ ‬والوسطاء‭ (‬قطر‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭) ‬بأن‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ستواصل‭ ‬رد‭ ‬العدوان‭ ‬باطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬اذا‭ ‬واصل‭ ‬الاحتلال‭ ‬العدوان‭ ‬والغارات‭ ‬الجوية‭ ‬او‭ ‬اعتداءاته‭ ‬على‭ ‬المصلين‭ ‬والمعتكفين‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬المصدران‭ ‬‮«‬اتفقت‭ ‬الغرفة‭ ‬المشتركة‭ ‬للفصائل‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬توقف‭ ‬العدوان‭ ‬سوف‭ ‬توقف‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬اطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬وأن‭ ‬المقاومة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بقدر‭ ‬التزام‭ ‬الاحتلال‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬بدأ‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬01‭:‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭.‬‮ ‬‭ ‬وسمع‭ ‬دوي‭ ‬ثلاثة‭ ‬انفجارات‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬صور‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصف‭ ‬لبنان‭ ‬ردّاً‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬وابل‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬الخميس‭ ‬باتّجاه‭ ‬أراضيها‭ ‬أوقعت‭ ‬جريحاً‭ ‬واحدا‭ ‬وتسببت‭ ‬بأضرار‭ ‬مادّية‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عنها‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬نيران‭ ‬فلسطينية‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬أطلَقَها‭ ‬حماس‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬مستبعدا‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وقد‭ ‬اتهمت‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية،‭ ‬وليس‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أكبر‭ ‬قوة‭ ‬سياسية‭ ‬وعسكرية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراءها‭.‬

وذكر‭ ‬مصور‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬صاروخا‭ ‬سقط‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬منزل‭ ‬يعود‭ ‬لمزارعين‭ ‬قرب‭ ‬مخيم‭ ‬الرشيدية‭ (‬جنوب‭ ‬صور‭) ‬القريب‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬منها‭ ‬نحو‭ ‬إسرائيل‭.‬

وصرح‭ ‬أبو‭ ‬أحمد‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬المخيم‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬سمعنا‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬وسقطت‭ ‬قذيفتان‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المخيم‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬عثر‭ ‬‮«‬في‭ ‬سهل‭ ‬مرجعيون‭ (‬جنوب‭) ‬على‭ ‬راجمة‭ ‬صواريخ‭ ‬بداخلها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تنطلق،‭ ‬ويجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تفكيكها‮»‬‭.‬

أكدت‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الموقتة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬‮ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يريدان‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬التهدئة‭.‬

ودعت‭ ‬القوة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬للفصل‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‭ ‬إثر‭ ‬نزاعات‭ ‬عدة،‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬اعمالها‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطرفين‭ ‬قالا‭ ‬إنهما‭ ‬لا‭ ‬يريدان‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬اللبنانية‭ ‬أن‭ ‬لبنان‭ ‬يريد‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬‮«‬الهدوء‭ ‬والاستقرار‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬داعية‭ ‬الأسرة‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الخميس‭ ‬دعمه‭ ‬‮«‬كلّ‭ ‬الخطوات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستتّخذها‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ضدّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬ردًّا‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الأقصى‭.‬

وحذر‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬هاشم‭ ‬صفي‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬وزعها‭ ‬الحزب‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الصهاينة‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬بإمكانهم‭ ‬أن‭ ‬يدنسوا‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يعرفوا‭ ‬أن‭ ‬السعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬باستهداف‭ ‬المقدسات‭ (…) ‬سوف‭ ‬يلهب‭ ‬المنطقة‭ ‬بأكملها‮»‬‭.‬

تزامن‭ ‬القصف‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭ ‬اللبناني‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬لرئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنيّة‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لن‭ ‬تقف‭ ‬‮«‬مكتوفة‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬‮«‬العدوان‮»‬‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الأقصى‭.‬

وقد‭ ‬دانت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬السافر‭ ‬على‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬محملة‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وقيادته‭ ‬الفاشية‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬تداعيات‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬الخطير‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يسمح‭ ‬لمنظمة‭ ‬حماس‭ ‬الإرهابية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬لبنان‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬‮«‬يحمل‭ ‬الدولة‭ ‬اللبنانية‭ ‬مسؤولية‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ (‬على‭ ‬اسرائيل‭) ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬أراضيها‮»‬‭.‬

ولبنان‭ ‬واسرائيل‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرب‭ ‬رسمياً‭.‬‮ ‬