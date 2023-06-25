مقتطفات من الإحتفالية

{ عرضت ( الشرقية) ضمن فقرات الاحتفالية شريطا بالاهداف الرائعة للمنتخب الأولمبي في مرمى المنتخب الإيراني .

وقد شدت الحاضرين ولاسيما أعضاء المنتخب الذين لم يطلعوا عليها لانهم كانوا يؤدون المباراة في الملعب عند تسجيلها .

{ حظي معظم المكرمين بتصفيق حار وهم يتسلمون الهدايا المالية التي قدمها الأستاذ سعد البزاز الى أعضاء الفريق وطاقمه الفني والإداري.

{ ملأت تعليقات رئيس رابطة المشجعين مهدي الكرخي قاعة الاحتفال ، وأظهر حراكا وهو يحمل العلم العراقي ويصف باجمل العبارات بعض النجوم من الحاضرين .

{ نقلت قناة (الشرقية)احتفالية منح شنيشل قلادة الابداع وتكريم الفريق ، على الهواء مباشرة ، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة للأحتفاليات المماثلة لمنح المبدعين القلادة في قطاعات فنية وصحفية وادبية وعلمية ورياضية .

{ أقيمت الاحتفالية في اكبر قاعات فندق بابل روتانا ، وسط بغداد واستغرقت نحو ساعتين.

{ صفق الكابتن عدنان درجال كثيرا لعدد من اللاعبين الواعدين فضلا عن زملائه اللاعبين السابقين بكرة القدم.

{ كان الأستاذ سعد البزاز يتابع وقائع الاحتفالية أولا بأول وقد امر قبيل انتهائها بزيادة المنحة المقدمة منه الى جميع اللاعبين ، مشيدا في الوقت ذاته بجهود القائمين على تنظيمها بالحلة التي ظهرت بها.