مقترح إطفاء الديون القذرة قبل 2003 – عبد العظيم الخفاجي

ان نادي باريس اطفأ الديون القذرة في نظام صدام ولم يعبر الى الديون بعد 2003 لانهم يعلمون علم اليقين والخبرة بان رموز الادارة السياسيه بعد 2003 هم مجموعه من االصوص

وعليه بعد مسح ودراسة عدد وحجم القروض دون 30 ألف دولار (بحدود 50 ةمليون دينار كرقم تقديري ) تشمل كثيرا”من ذوي الدخل المحدود وخاصة قروض العقاري والاسكان وصغار قروض المعامل الانتاجيه وحدد سنة الاساس بالدراسه وكل هذا يشمل فقط قروض قبل 2003 لحدوث ارباك في اسعار صرف العمله من الدينار بسعر 3.3 دولار للدينار الى 2500 دينار للدولار الواحد مما دفع هذا الاخلال والارباك في اسعار السوق والذي ضحيته ذوي الدخل المحدود

من هنا جاء اقتراحنا وحدد بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون دينار عراقي وما يعادل 30 ألف دولار حصرا”

شكرا”لملاحظتك القيمه والتي يجب الانتباه اليها لكي لا يخلط الحابل بالنابل

تقبل تحياتي لك وللزملاء الاعزاء

{ باحث اقتصادي