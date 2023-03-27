مقترحات للحد من التصحر وأزمة نقص المياه

سامي الزبيدي

هنالك أسباب عديدة لأزمة المياه التي يعاني منها بلدنا وشعبنا وجعلت بلاد الرافدين على حافة العطش والتصحر وأهمها فشل الساسة الذين تعاقبوا على الحكم في كل الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال في إدارة البلاد عموماً وإدارة ملف المياه بشكل خاص سواء بالتحاور وعقد الاتفاقيات مع دول الجوار أو من خلال وضع خطط طويلة الأمد للتغلب على أزمة المياه والقيام بإجراءات وانجاز مشاريع كفيلة بالحد من هذه الأزمة والتغلب عليها نظرا لما يمتلكه العراق من موارد مائية كبيرة وعديدة وما يمتلكه من عقول عراقية جبارة أكاديمية ومهنية خبيرة ومجربة في مجال الموارد المائية والري للأسف الشديد تم تهميشها وإبعادها عن خدمة بلدها وشعبها وأنيط هذا الملف الحيوي الى أحزاب وسياسيين ليس لديهم أدنى تصور عن الموضوع وليس لديهم خبرة أو تجربة في هذا المجال الحيوي والمهم لبلدنا وشعبنا فكانت الكارثة والأزمة المائية الخانقة التي ستتفاقم خلال السنوات القادمة لتضاف الى الأزمات العديدة التي عصفت بالعراق ولتزيد الأمور تعقيداً أكثر مما هي عليه اليوم إذا لم تبادر حكومة السوداني الى انتزاع حقوق العراق المائية من دول الجوار وإذا لم تستعين بالخبراء والأكاديميين والمتخصصين والمهنيين في هذا المحال لوضع حلول آنية وأخرى مستقبلية للحد من هذه الأزمة الخطيرة وهم جديرون بهذه المهمة رغم صعوبتها لكنهم قادرين على وضع الحلول العلمية والعملية لتجاوزها إذا فسحت الحكومة لهم المجال ودعمت آرائهم وأبحاثهم ومشاريعهم معنويا ومادياً ولا أريد الدخول في التفاصيل العملية الكفيلة بتجاوز أزمة المياه في العراق لكني سأذكر الحكومة والقائمين على وزارة الموارد المائية ببعض المقترحات التي تساعد على حل جزء من هذه الأزمة ومنها :

وضع خطط سريعة لبناء عدد من السدود للسيطرة على المياه وعدم هدرها والاستفادة منها علما لم يتم بناء أي سد جديد في العراق منذ عام 2003 والى اليوم. العمل على بناء خزانات كبيرة في مناطق متعددة من العراق لخزن المياه التي تفيض عن الحاجة خصوصا في فصل الشتاء وخزانات أخرى لخزن مياه السيول والأمطار وعمل قنوات لتصرف مياه هذه السيول الى الانهارالقريبة . الاستفادة من مياه الشلالات والعيون وما أكثرها في العراق والعمل على ربط هذه الشلالات والعيون بمنظومة أنابيب يمكن التحكم بها وإيصالها الى خزانات لخزن مياهها والاستفادة منها لتعزيز الأنهار والروافد القريبة لتعويض شحة المياه في موسم الصيف بدلا من هدر الكميات الكبيرة من مياه الشلالات والعيون وللعلم فان عيون المياه لا توجد في المنطقة الشمالية من العراق فقط فهي موجودة في العديد من المحافظات خصوصا على الحدود العراقية التركية والعراقية الإيرانية بداءاً من أربيل والسليمانية وديالى وواسط وحتى في ميسان وهناك العديد من عيون الماء والينابيع في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وكربلاء وللأسف فان مياه هذه العيون المتدفقة صيفاً وشتاءا وعلى مر الأيام والسنين تذهب سدى دون الاستفادة منها من خلال خزن مياهها بخزانات يمكن تعويض مياه الأنهار القريبة منها عند الحاجة .

كميات كبيرة

من المعروف ان الأراضي العراقية الحدودية مع تركيا وإيران هي أقل انخفاضاً من أراضي هاتين الدولتين وعند حفر آبار ارتوازية في مناطق تبعد من 1_ 2 كيلومتر عن حدود هاتين الدوليتين فهذا يعني تدفق كميات كبيرة من المياه من هذه الآبار ومن المياه الجوفية للدولتين ودون المساس بالمياه الجوفية للعراق ويمكن الاستفادة من مياه هذه الآبار للخزن أو تعزيز أنهارنا عند تقليل تدفق المياه إليها من هاتين الدولتين والتغلب على شحة المياه فيها .

5 . بناء سد على شط العرب في البصرة لمنع هدر مياهه الناتجة من التقاء دجلة والفرات وذهابه الى الخليج العربي والاستفادة من هذا السد للتغلب على ملوحة مياه شط العرب أو لتغذية المناطق والقرى والبساتين ومنع وصول اللسان الملحي الى شط العرب .

وهناك إجراءات عديدة تستطيع الحكومة القيام بها للضغط على إيران وتركيا ومنعهما من استمرار التجاوز على حقوقنا في مياه الأنهار المشتركة ومنها:

أ. تقليص استيراد البضائع والسلع والمواد الزراعية والصناعية والمواد الغذائية ومواد البناء من هاتين الدولتين الى 50% في المراحل الأولى وفي مراحل قادمة الى 20% .

ب . التلويح بإلغاء الاتفاقيات التجارية والصناعية والربط ألسككي مع الدولتين في حالة استمرارهما في التجاوز على حقوق العراق المائية .

ج .التوقف عن استيراد الغاز والكهرباء من إيران والتعويض عن الغاز والكهرباء من دول الخليج والدول العربية. د.التفكــــــــــــــــير ببدائل لتصدير النفط العراقي من خلالها بدلا من تصديره عبر ميناء جيهان التركي كخط العقبة مع الأردن وإعادة العمل بخط ميناء ينبع مع السعودية

7 . وهناك العديد من الإجراءات الحكومية والعديد من المشاريع الفنية العلمية والعملية أصحاب الشأن في مجال الموارد المائية من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين أعرف بهاو يمكنهم من خلالها الحد من أزمة المياه بل والتغلب عليها .