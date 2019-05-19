مقالات ومحاضرات كاتب أمريكي من أصل إيراني

الترجمة العراقية أول إصدارات ولي نصر في اللغة العربية

بغداد – الزمان

ولي نصر اكاديمي وكاتب امريكي من اصل ايراني يشغل حاليا منصب عميد معهد جون هبكنز للدراسات الدولية المتقدمة في العاصمة واشنطن وكذلك يعمل استاذ العلاقات الدولية والسياسية الخارجية في معهد وكنغ في واشنطن وهو اضافة الى ذلك عمل مستشارا في الخارجية الامريكية ضمن بعثة الرئيس اوباما الى افغانستان ويعد اليوم واحدا من اهم خبراء السياسة الدولية فيها يتعلق بشؤون الشرق الاوسط والشؤون الايرانية كما وصفته الايكونومست بانه يؤدي دورا بارزا في التنظير لواقع الشيعة وحراكهم في الشرق الاوسط ويعد كتاب (قوى الثروة صعود الطبقة الوسطى الاسلامية الجديدة) وكتاب (الامة التي يمكن الاستغناء عنها: السياسة الامريكية في حالة تراجع) وكتاب (الاسلام وصناعة قوة الدولة) وكتابه الاشهر في العالم العربي وهو (صحوة الشيعة كيف سيشكل الصراع داخل الاسلام شكل المستقبل) وكتاب (المودوي واحياء الاسلام) وكتاب (الديمقراطية في ايران التاريخ وسؤال الليبرالية) وغيرها الكثير من الدراسات والاصدارات) ومع ان ولي رضا نصر من الاكاديميين المؤثرين في السياسة الامريكية ومع انه اصدر الكثير من المؤلفات ذات العلاقة بالسياسة الامريكية الراهنة الا انه يكاد يكون غائبا عن القارئ العربي) ويعد كتاب ولي نصر مقالات ومحاضرات الذي ترجمه العراقي قيس قاسم العجرش اول كتاب جامع لولي نصر في اللغة العربية،

شحنة متاصاعدة

وهو من اصدار دار سطور وهي دار نشر عراقية ايضا وقد رافق صدور هذا الكتاب قيام المترجم نفسه بترجمة كتاب السياسة يمكن الاستغناء عنها) وكتاب الطائفية بشحنتها المتصاعدة وكل مؤلفات ولي نصر الفت وصدرت في القرن الحادي والعشرين ولولي نصر مقاربات خاصة فمقارنة في الشرق الاوسط هي مقاربة مبنية على حجج فلسفية يصعب دحضها وهو يرى ان الرسائل والاشارات المتبادلة بين مراكز القوة الدولية هي اشياء معقدة ليس من الصعب الوصول الى لغتها السياسية وولي نصر يمثل اليوم ابرز مسارات السياسة الخارجية ويضم كتاب (ولي نصر مقالات ومحاضرات) مواد مختارة عن عدد من المؤلفات فهناك مقابلة مع وزير خارجية روسيا ومقالة بعنوان (ردود متصاعد للطائفية في العالم السياسي الاسلامي) ومقالة بعنوان (ما تحتج من اجله ايران ليس كما يبدو) ومقالة بعنوان (ما بعد الاتفاق مع ايران) و(دعاة التغيير في ايران) و(الاثار الاقليمية للنهوض الشيعي في ايران) وهناك مقالات عن الرئيس الامريكي ترامب وهي (ادارة ترامب وسياسته الخارجية) و(تأرجح بين الاحتواء والحرب) و(ترامب بين الاحتاء والحرب) و(ترامب وايران على اعتاب الخطأ الاكبر في السياسة الامريكية الدولية) و(الربيع العربي الى اين يذهب بنا؟).