مقالات في الثقافة والأدب والسينما – القاهرة – الزمان

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة، صدر للناقد والأديب العراقي فيصل عبد الوهاب كتابه الجديد (قراءات أدبية : مقالات في الثقافة والأدب والسينما) يقع في 172 صفحة من القطع المتوسط ، ويتضمن ثلاثين مقالاً متنوعًا في في الثقافة العامة ونقد النصوص الشعرية والقصصية لعدد من الكُتَّاب والكاتبات العرب بالإضافة إلى مقالات في نقد الأفلام السينمائية.

تتناول المقالات في الثقافة رموزًا وشخصيات أثرت في المجال الثقافي الغربي ، ومؤتمرات أكاديمية علمية وثقافية جرت في أربيل وجامعة مؤتة.

ولم يكن التركيز في هذا الكتاب على جانب الثقافة العامة بقدر ما كان على القراءات المتخصصة في الشعر والقصة لنصوص فرضت نفسها بطريقة أو بأخرى.

كذلك مناقشات الأطاريح الجامعية والتي تخص الأدب الإنكليزي في الشعر والرواية ، حيث حاولت المؤلف تقريب المفاهيم الأكاديمية إلى ذهن القارئ وتقديم ما يجري من حوارات مفيدة بين الأساتذة المتخصصين والباحثين الجُدد مما يوفر الفرصة للقراء للإطلاع على سياقات البحث العلمي وطبيعة الأفكار التي تفرزها تلك المناقشات.