مقالات عن المخبر السري – بغداد – الزمان

صدر عن دار الثقافة والنشر الكردية كتاب (كبار كتبوا في المخبر السري) لمؤلفه سالم بخشي ، يقع في136 صفحة من القطع المتوسط ويضم مجموعة مقالات نقدية كتبها عدد من النقاد والباحثين العراقيين عن رواية (المخبر السري) للكاتب سالم بخشي، إضافة إلى عدد من الحوارات الصحفية والكلمات التي قيلت بحق الرواية خلال حفلة توقيع الكتاب.ويضم الكتاب ،وفقا لموقع وزارة الثقافة الالكتروني، بين دفتيه عشر مقالات نقدية ساهم في صياغتها كل من الناقد حسب الله يحيى في (إدانة الأسرار التي لا تسر أحدا)، والناقد هشام أل مصطفى الجاف الذي كتب عن (منحنيات وترابطات السرد التجريبي) في الرواية، فيما كتب الناقد الأكاديمي عدنان مهدي الطائي دراسة تحليلية عن (الرومانتيكية والواقعية في الرواية).وكتب الإعلامي عبد حمود الكناني عن الرواية كـ (واقع وصدمة المتلقي)، وفيما يخص تغير المعتقدات الأساسية للشخصية وردود أفعالها من خلال الرواية كتب الناقد احمد ألبياتي بحثا بهذا الصدد.فيما تناول الناقد يوسف عبود جويعد عن هذه الرواية بحثا عن البناء والوضوح والواقعية الصافية التي كتب بها المؤلف سالم بخشي روايته، أما من الجانب السيكولوجي في الرواية فقد كتب الدكتور قاسم حسين صالح (قراءة سيكولوجية جديرة بالقراءة )،وركزت قراءة الصحفية حنان محمد حسن للرواية من حيث تأريخها لزمنين وتاريخ مفتوح، أما الناقد الأدبي إسماعيل إبراهيم عبد كتب بحثا عن تقاطب هيكل الدلالة في الرواية.وتناولت الباحثة آشتي كمال في بحثها عن الرواية مسألة تعدد الرؤى وتنوع الشخصيات، واستنتجت أنها (رواية متكاملة تتزاحم فيها وجهات النظر وتتعدد فيها الشخصيات والرواة بشكل أبداعي من دون هيمنة سردية..).وتضمن القسم الثاني من حوارات أجراها عدد من الصحفيين الذين يمثلون الجرائد والمجلات المتنوعة والمواقع الالكترونية مع الروائي سالم بخشي تضمنت محاور عديدة.