مقاضاة علامة رياضية شهيرة بعد إنهاء التعاون مع كانييه ويست

برلين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تواجه‭ ‬شركة‭ “‬أديداس‭” ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬المعدات‭ ‬الرياضية‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رفعتها‭ ‬مجموعة‭ ‬مساهمين‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنهم‭ ‬خُدعوا‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬المكْلف‭ ‬للشراكة‭ ‬مع‭ ‬كانييه‭ ‬ويست‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬ممكناً‭ ‬برأيهم‭ ‬للمجموعة‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬تحدّ‭ ‬من‭ ‬ضررها‭.‬

ورُفعت‭ ‬دعوى‭ ‬جماعية‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬منطقة‭ ‬أوريغون،‭ ‬وهي‭ ‬ولاية‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬وفقاً‭ ‬لنص‭ ‬الإجراء‭ ‬القضائي‭ ‬الذي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬والمؤرخ‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭.‬

وكانت‭ “‬أديداس‭” ‬اضطرت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الأميركي‭ ‬كانييه‭ ‬ويست،‭ ‬المعروف‭ ‬حالياً‭ ‬باسم‭ ‬يي،‭ ‬والذي‭ ‬أنتجت‭ ‬معه‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الألمانية‭ ‬أحذية‭ “‬ييزي‭” (‬Yeezy‭) ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الانفصال‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬مواقف‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬واجه‭ ‬بسببها‭ ‬النجم‭ ‬الأميركي‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة،‭ ‬بينها‭ ‬خصوصاً‭ ‬تعليقات‭ ‬وُصفت‭ ‬بأنها‭ ‬معادية‭ ‬للسامية‭. ‬ويقول‭ ‬المدّعون‭ ‬إن‭ ‬أديداس‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بالضرر‭ ‬المحتمل‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يسببه‭ ‬سلوك‭ ‬يي‭ ‬للشركة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬تصريحات‭ ‬إشكالية‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬اعتبر‭ ‬فيها‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬أن‭ ‬العبودية‭ ‬كانت‭ “‬اختياراً‭”.‬

والدعوى‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬عدداً‭ ‬غير‭ ‬محدّد‭ ‬من‭ ‬المساهمين‭ ‬الذين‭ ‬اشتروا‭ ‬أسهم‭ “‬أديداس‭” ‬بين‭ ‬3‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2018‭ ‬و21‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2023،‭ ‬تقول‭ ‬أيضاً‭ ‬إنّ‭ “‬أديداس‭” ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬المالية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإنهاء‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬يي‭.‬

وتستشهد‭ ‬الشكوى‭ ‬بمقالة‭ ‬نشرتها‭ “‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭” ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬وجاء‭ ‬فيها‭ ‬أنّ‭ ‬مديرين‭ ‬تنفيذيين‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬كاسبر‭ ‬رورستيد‭ ‬الذي‭ ‬فُصل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬أجروا‭ ‬مناقشات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬حول‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بسلوك‭ ‬مغنّي‭ ‬الراب‭.‬

وفي‭ ‬ردّ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬القضائي‭ ‬أُرسل‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قالت‭ ‬شركة‭ ‬أديداس‭ ‬إنها‭ “‬ترفض‭ ‬رفضا‭ ‬قاطعا‭ ‬هذه‭ ‬المزاعم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الصحة‭”‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستتخذ‭ “‬كلّ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬بقوة‭”.‬

وحذّرت‭ “‬أديداس‭” ‬من‭ ‬أنّه‭ ‬نظراً‭ ‬لإنهاء‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬كانييه‭ ‬ويست،‭ ‬فإنّ‭ ‬دخلها‭ ‬التشغيلي‭ ‬سيكون،‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الأحوال،‭ ‬صفراً‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

حتى‭ ‬أنّ‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬تتكبّد‭ ‬خسارة‭ ‬تشغيلية‭ ‬بقيمة‭ ‬700‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬تبعاً‭ ‬لما‭ ‬سيحصل‭ ‬بشأن‭ ‬ملايين‭ ‬أحذية‭ “‬ييزي‭” ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬مخزونات‭ ‬أديداس‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يُعرف‭ ‬مصيرها‭.‬