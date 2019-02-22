مقارنة‭ ‬بين‭ ‬مزايا‭ ‬هواتف‭ ‬العملاقين‭ ‬والمنافس‭ ‬الصيني‭ ‬بالمرصاد

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

سارع‭ ‬خبراء‭ ‬التقنية،‭ ‬مؤخرا،‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مقارنات‭ ‬بين‭ ‬هاتف‭ ‬«Galaxy‭ ‬S10E»‭ ‬الذي‭ ‬أعلنته‭ ‬شركة‭ ‬«سامسونغ»‭ ‬وهاتف‭ ‬«iPhone‭ ‬XR»‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬أبل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭. ‬ويمثل‭ ‬هذان‭ ‬الهاتفان‭ ‬الإصداران‭ ‬الأقل‭ ‬ثمنا‭ ‬من‭ ‬هواتف‭ ‬عملاقي‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭. ‬ويبدأ‭ ‬سعر‭ ‬الجهازين‭ ‬من‭ ‬749‭ ‬دولارا،‭ ‬ولذلك،‭ ‬فهما‭ ‬يراهنان‭ ‬معا‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬بعدما‭ ‬استطاعت‭ ‬الشركات‭ ‬الصينية‭ ‬أن‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬بسبب‭ ‬عروضها‭ ‬المغرية‭.‬

وبحسب‭ ‬موقع‭ ‬«ذا‭ ‬فيرج»‭ ‬فإن‭ ‬هاتف‭ ‬غالاكسي‭ ‬يعمل‭ ‬بـنظام‭ ‬التشغيل‭ ‬«Android‭ ‬9‭ ‬Pie»‭ ‬وهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬هو‭ ‬الأحدث‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬«سامسونغ»،‭ ‬أما‭ ‬هاتف‭ ‬iPhone‭ ‬XR‭ ‬فيعتمد‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬iOS‭ ‬12؛‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عما‭ ‬جرى‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬نسخ‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬آيفون‭. ‬ويتفوق‭ ‬جهاز‭ ‬«غالاكسي»،‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬المتعلق‭ ‬بالشاشة،‭ ‬إذ‭ ‬يضم‭ ‬شاشة‭ ‬«أموليد»‭ ‬بحجم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬8‭ ‬بوصات،‭ ‬أما‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬فيضم‭ ‬شاشة‭ ‬«إل‭ ‬سي‭ ‬دي»‭ ‬وهي‭ ‬أرخص‭ ‬سعرا‭ ‬ويبلغ‭ ‬حجمها‭ ‬6‭.‬1‭ ‬بوصات‭.‬

وإذا‭ ‬كنت‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬الوزن،‭ ‬فإن‭ ‬وزن‭ ‬هاتف‭ ‬«غالاكسي‭ ‬إس‭ ‬10‭ ‬إي»‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬150‭ ‬غراما‭ ‬فيما‭ ‬يصل‭ ‬وزن‭ ‬هاتف‭ ‬«آيفون‭ ‬إكس‭ ‬آر»‭ ‬إلى‭ ‬194‭ ‬غرامات‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬البطارية‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬المفاضلة‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية،‭ ‬تصل‭ ‬طاقة‭ ‬البطارية‭ ‬في‭ ‬«غالاكسي»‭ ‬إلى‭ ‬3100‭ ‬متفوقة‭ ‬على‭ ‬آيفون‭ ‬الذي‭ ‬يناهز‭ ‬2945‭.‬

واستطاع‭ ‬هاتف‭ ‬سامسونغ‭ ‬أن‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬آيفون‭ ‬في‭ ‬الكاميرا،‭ ‬إذ‭ ‬تصل‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬غالاكسي‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ميغابيكسل‭ ‬في‭ ‬الكاميرا‭ ‬الخلفية‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬دقة‭ ‬آيفون‭ ‬XR،‭ ‬7‭ ‬ميغابيكسل‭.‬

وفي‭ ‬الكاميرا‭ ‬الأمامية‭ ‬التي‭ ‬يلجأ‭ ‬إليها‭ ‬المستخدمون‭ ‬لالتقاط‭ ‬صورة‭ ‬السيلفي،‭ ‬تصل‭ ‬دقة‭ ‬سامسونغ‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ميغابيكسل‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬7‭ ‬ميغابيكسل‭.‬