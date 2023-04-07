عامر حسن فياض يتصدى لأسباب التثاؤب والغلمنة السياسية

مقاربة معرفية لتمويل شرف المسؤولية الناضجة – عادل سعد

ما يحسب للاستاذ الدكتور عامر حسن فياض تحرير اولوياته من الانشغال بالتوصيف لصالح الرؤية التفكيكية للأحداث والاوضاع السياسية العامة وصولا الى تقديم رؤية هدفها العون المعرفي ، وبالتوصيف التحليلي الادبي ، تحريك المياه الراكدة التي مازالت مع الاسف تقيم حضورها الداكن ، ان لم نقل المتعفن في عقول المزيد من السياسيين العراقيين الذي يديرون اوضاع البلاد الان .

عامر حسن فياض شخصية اكاديمية حوارية يضع المتلقي امام ضرورة الاصغاء واعادة ترتيب منهجه على القراءات الذكية للواقع العراقي .

وعلى وفق معرفتي الفاحصة لمنهجهِ ، يشغله الشأن العراقي الى حد الامتلاء ليس استرجاعاً للتاريخ العراقي ، بنسختية القديمة والحديثة ،وانما بالنسخة التي تضع باليد فرص تشغيل لملاحقة الحاضر والمستقبل ضمن ربط جدلي يستحق التقدير

تستطيع ان تتوخاه في اطار مايمكن ان أصطلح صانع مشاريع معرفية غاية في الأهمية ،ومن هذا الاختصاص البنيوي تمتلكك الدهشة ، كيف استطاع من ذلك بالمزيد من الثقة .

في كتابه (العراق وحلم الدولة ) ، يكثر الدكتور فياض من طرح الاسئلة المقيدة عن حضور المسؤولية الوطنية واخلاقيات التبصر ضمن مداولة تشاركية يحركها الحرص على توفير قناعات ، والتأسيس لمنصة واعدة بالمزيد من الحلول الاصلاحية .

يقع الكتاب في 380 صفحة ، تحت ثمانية عشر عنواناً تتباين في المخاطبة ، لكنها لم تخرج عن وحدة موضوعية تصب عند اساس البناء المطلوب للدولة العراقية ،

يتضمن الكتاب قصصاً في التربية على الدولة المدنية • مستقبل الايديولوجية واليوتوبيا في الفكر السياسي الغربي الحديث • سؤال عن الدوالة المدنية في العراق المعاصر (البناء والعقبات) • مفهوم المعارضة السياسية في الفكر الانساني •السلطة والدولة في فكر علي الوردي • دولة المواطنة (افكار في اشكالية العلاقة بين الدولة والفرد في العراق المعاصر) • الشرعية السياسية ومؤشرات عنصر الانجاز في النظام السياسي العراقي بعد العام2005 • ماهية العدالة الانتقالية • العدالة ومشتقاتها في برامج الحكومات المنتخبة لعراق ما بعد عام 2005 • دور المرجع الديني علي السستاني في مواجهة الاحتلال في العراق بعد عام 2003 • أجتراحات فكرية عن العراق ومستقبل العملية السياسية • زمن كورونا وما بعده • بناء الدولة والحكم الصالح في العراق والمنطقة العربية • اسئلة بناء الدولة المدنية • ملاحظات ختامية عن انتفاضة شعب دائمية • الاحتجاجات ومعادلة المطالبة والاستجابة • سلطة المعرفة سلطة المستقبل .

بتوضيح مضاف ، الكتاب عملية فحص للعراق الصحيح (عراق التوأمة ان لم نقل عراق الزواج الكاثوليكي بين الاستقلال الوطني والديمقراطية على مستوى التعامل مع الخارج بعد ان يتطهر من الوجود الاجنبي ) تماماً ، وهو لذلك يضع امام المتلقي ثماني قصص ، استخدمها كما يستخدم الطبيب الجراح مشاطره ، الحكم الصالح ، السياج الثاني للمدن ، قصة التاريخ ، الحق والحرية ، التقدم ومفاتيحه ، القمم غير المدببة ، أي هرمية الادارة الاستراتيجية ، سلطة المعرفة ، العراق الصحيح .

وفي السؤال عن الدولة المدنية يطرح الاستاذ الدكتور عامر حسن فياض مع الاستاذ الدكتور كاظم علي مهدي أربع عينات • متوالية انهيار النظام السياسي واستبداله بنظام سياسي اخر • تخلف البنى وضعف المؤسسات السياسية العراقية الحديثة ، حالة التضاد النوعي بين النظام السياسي والشعب • تضارب المفاهيم والجوانب المستجدة في الواقع العراقي المعاصر ،ويتوقف الباحثان فياض ومهدي عند ثلاثة حوامل لابد من توفرها الموضوعي للدولة المدنية • الحامل الاقتصادي •الحامل السياسي •الحامل الفكري ، وإذا كان من الضرورة أن ندخل في تفصيلات تلك الحوامل فانها عموما غير متوفرة في بالحالة الراهنة ، لذلك يمكن اعتبارها مجرد حلم اذا اخذنا بحقيقة •تقدم المشروع الرسمي المعلن لبناء الدولة العراقية وتخلف المشغل والآليات المستخدمة • حضور التعددية المتذبذبة وغياب التعددية الهارمونية اي المنسجمة • الالغام المزروعة في الدستور الحالي • الانزلاقات التي باتت كامنة في تطبيقات الفيدرالية • التجريب والتفاطن • نزعة الكيفيات الشخصية الخالصة البعيدة كل البعد عن التوظيف السياسي التشاركي الامين على وحدة العراق .

ويتناول الباحث العدالة الانتقالية العراقي من منطلق كشف الحقيقة والتشاور والبحث في الجرائم التي تتطلب القصاص ،الصلاحيات المطلوبة والمقاضاة لتحقيق هذا الانجازالقائم على المعاقبة الحاسمة ، والعويض ،والتأسيس لصفح عام يستند الى آليات التطهر.

ويذهب فياض الى طرح اسئلة عن بناء الدولة على اسس حقانية محذراً من فهم التوافقية على اساس حصصي لأن ذلك يقود الى نزعة الغنائم تقاسم بضائع، ( هذا لي وهذا لك) ، وعندها تصبح الحكومات مجرد جمعيات خيرية بمنصات فساد ، اما الهامش الصحيح لبناء الدولة فيقوم على ضرورة الوحدة الوطنية استكمال السيادة والاستقلال تكوين مفاتيح للثقافة الدستورية اعتماد الديمقراقيطة التشاركية•اعتماد الهوية الوطنيةالمصالحة غير العابرة للعدالة والمساءلة مكافحة الفساد الاصلاح الإداري وتفعيل الاداء الحكومي •الفهم الحضاري لمفهوم الفدرالية التي لاتمس وحدة الوطن• اعتماد سياسة خارجية لديها المعرفة• البنيوية في التعاطي الاقليمي والدولي بما يصون الوجود العراقي من الارتصافات المضرة .وهنا يطرح المؤلف سؤالاً جوهرياً ، كيف يكون العراق فاعلاً سياسياً وليس مفعول به على اساس جدلية الداخل والخارج منطلقا من حقيقة ،ان معالجة العوق المؤسسي في السياسة الخارجية تولد من رحم نظام حكم يقوم على الشرعية المتولدة من رضا وقبول المحكومين عن الحكام • نظام حكم قادر على سد العوز التشريعي• دسترة الحقوق لضمانها • العمل على تحويل السكان من اتباع او رعايا الى مواطنين • الابتعاد عن شخصنة المؤسسات • تحويل مجلس النواب من مسرح للضجيج وتسويف الوقت الى منتج تشريعات ومراقب وزارات •التخلص من امراض العناد السياسي الى خصلة التنافس الشريف • توحد الخطاب السياسي الخارجي العراقي ،وبمعنى مضاف رفض عكس النزعات الحصصية على مواقف العراق الجارجية

يقول الشاعر محمد الفيتوري ( في غبار خيولكم ضاعت بلادي ) ،وما قاله عامرحسن فياض لاغبار عليه ،انه سفر كبير من المعرفة السياسية التطبيقة التي يمكن ان تٌحدث يقظةً لتصحيح المسارات السياسية المتهالكة السائدة الان، وحين يختتم فياض جهده هذا بخاتمة يرى فيها( سلطة المعرفة سلط المستقبل) ، فانه بذلك يصون حق الملكية الفكرية لمقارعة الجهل والتثاؤب والغلمنة السياسية .

لقداصبحت ,(المعرفة أهم مقومات القوة والثروة) ، والى ان يلتقط العراق انفاسه على وقع الامساك بالقوة الامينة على مقدراتهِ تكون اثمان باهظة قد تم دفعها هدراً وتعسفاً وتزويراً .ان( العراق وحلم الدولة) وثيقة معرفية تستحق القراءة حقا ، بل تستحق القراءة أولا من السياسيين العراقيين الامينين على وطنهم .

بخلاصة ادق ،الكتاب وصفة علاجية للامراض السياسية التي مازالت مستعصية في العراق .