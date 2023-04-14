الحال في عراق ما بعد 2003

مقاربة لقيم الحاكم بمنظور الإمام علي – قاسم حسين صالح

شغلت القيم( Values )اهتمام الفلاسفه وعلماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة والدين وعلم النفس،لدورها الرئيس في صناعة الانسان وتحديد سلوكه.ومع انهم تنوعوا في تحديد مفهومها الا انهم اتفقوا على ان القيم تعمل على التحكّم بالسلوك وتوجيهه نحو اهداف معينة:مادية ،علمية،اجتماعية،اخلاقية،دينية،معرفية،وجمالية.ولك ان تشبه القيم بـ(داينمو) السيارة..فكما انك ترى السيارة تتحرك (وحركتها سلوك) ولا ترى الذي حرّكها( الداينمو) كذلك فانت ترى سلوك الانسان ولا ترى (المنظومة القيمية) التي تحرّك هذا السلوك.

والأهمية الثانية للقيم،انها نظام متكامل من الاحكام والقواعد الاخلاقية والمعايير يخلقه النظام السياسي والمجتمع في نسق مميز ويعمل على اعطائه اساسا عقليا يستقر في اذهان افراده،ويزودهم بمعنى الحياة والهدف الذي يجمعهم من أجل البقاء،وتكون أشبه بـ” الاسمنت” الذي يربط “طابوق” العمارة.

علماء نفس

وكان الإمام عليّ (ع) قد كتب عهدا لمالك الأشتر النخعي يوم ولاّه مصر،هو في جوهره مجموعة قيم هدف منها الى تحقيق ما توصل اليه علماء النفس المعاصرين في ثلاث قضايا اساسية:

الأولى:ان يتمثل الحاكم القيم الايجابية في شخصيته بوصفه القدوة التي تتماهى به الرعية وتقلده،

والثانية: ان القيم هي التي تحدد سلوك الحاكم مع الرعية،وهي التي تحدد موقف الرعية منه،

والثالثة: ان القيم هي الرابط او (الأسمنت) الذي يوحّد افراد المجتمع، وبدونها يتهرأ النسيج الاجتماعي وتشيع الكراهية والعنف والعدوان.

فضلا عن ان الأمام اراد لهذا العهد ان يكون وثيقة تستقى منها المباديء التي ينبغي على الحكّام ان يهتدوا بها في كل زمان ومكان. والتساؤل هنا هو:

هل اهتدى بها حكّام العراق ، وبالأخص من يدعون أنهم احفاده وأخلص شيعته؟

من المدهش ان الأمام علي سبق علماء النفس المعاصرين في تحديد مواصفات الصحة النفسية (العقلية) بمفهومها الحديث..اذ هي تعني على وفق مصطلحات الطب النفسي بأنها:

القدرة على تحمل المسؤولية،اقامة علاقات حميمة مع الناس،التفكير بوضوح وبشكل عقلاني ومنطقي، تقييم النفس بشكل متوازن، ادراك الواقع كما هو،المحافظة على الاستقرار الانفعالي والتوازن الوجداني.. والمدهش أكثر..انه اشترط توافرها ضمنا في شخصية الحاكم،وتلك دعوة كنّا اطلقناها في العام 2004 وموثقة في كتابنا (الشخصية العراقية بين المظهر والجوهر).. ولقد اشترط الامام توافر الضمير لدى الحاكم.ومع تعدد معاني الضمير الذي يعني الرقيب على افعال الانسان، أو القاضي الذي يحكم بالعدل، أو صوت الله في الانسان،فانه في قيمة الانسان أمام الناس أشبه بفص عقيق في خاتم، اذا اخرجته منه صار لا يساوي شيئا،لأن صاحبه يصبح بلا قيم ولا أخلاق.

ومع تعدد أنواع الضمائر الميتة ، فأن أقبحها هو خيانة الأمانة حين تكون هذه الأمانة تخص الناس. فعضو البرلمان مثلا، او المحافظ، أو المدير العام، مؤتمن على أموال الناس ومصالحهم، وينبغي أن يكون ضميره خالصا لمن أئتمنوه . لكنك ترى صحفنا اليومية فيها كاريكاتورات ساخرة بمرارة عن وزير هرب بأموال الناس المساكين بما يعادل ميزانية موريتانيا في 2009 الى تصريحات كبير المفتشين الامريكان( ستيوارت بوين) ومنظمة الشفافية العالمية – الاتحاد الدولي ضد الفساد بان العراق احتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الاكثر فسادا ،وصولا الى سرقة القرن في 2023، الى تبادل الاتهامات بالفساد علنا بين معممين ،الى تصريح من تولى رئاسة الوزراء ثمان سنوات (لديّ) ملفات للفساد لو كشفتها لأنقلب عاليها سافلها،الى تصريح رئيس الوزارء (حيدر العبادي) الذي وعد بضرب الفساد بيد من حديد (حتى لو يقتلوني) وتراجعه بقوله ان الفساد مافيا وقوة تمتلك السلاح والمال..ما يجعلك على يقين أن حكّام العراق بدءا من حكومة (2006) وما بعدها هم أصحاب ضمائر ميتة.. والنقيض العملي للحاكم بمنظور الأمام علي.

والمدهش ثانية أن عهد الخليفة علي لمالك الأشتر يقدم مآثر في فلسفة الحكم وسيكولوجية الحاكم.ففي قوله (لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم..)،فانه يطرح مقياسا كاملا للعدالة فيه بعد سيكولوجي هو ان يضع الحاكم نفسه موضع المحكوم،فيكره له ما يكرهه لنفسه. والتقط حقيقة سيكولوجية بثلاث مفردات في قوله (اجتنب ماتنكر أمثاله)..اي عدم فعل مالا تحب ان يفعله الآخرون بك،ويذكّر الذين جاءوا الى السلطة من داخل الشعب انهم كانوا قبل ذلك يثيرون النقد ضد سيئات الحاكم السابق ،فيدعوهم الى ان لا ينسوا مواقعهم النقدية السابقة فيصغوا الى النقد الآتي من القاعدة الشعبية..وتلك اثمن نصيحة لم يأخذ بها من جاء بهم (الشعب) الى السلطة بعد التغيير.فضلا عن نصيحة اخرى بقوله(ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك)،فيما حكام اليوم اختاروا من يكون رهن طاعتهم واستبعدوا افضل الكفاءات وانضج الخبرات،وعملوا بالضد من نصيحة أخرى بقوله(وانصف الله وانصف الناس من نفسك ومن خاصة اهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك).ونصيحة اخرى بقوله (الأصغاء للعامة من الناس)فيما المتظاهرون طالبوا بالاصلاح من شباط 2011 بالاصلاح وما استجابوا.بل انهم ما اخذوا بقوله(اياك والدماء وسفكها بغير حلها) فيما هم سفكوا دماء المئات من المتظاهرين السلميين وما يزالون يسفكون.

احترام الانسان

ومن مآثره الخالدة في احترام انسانية الأنسان التي تضمنها العهد وسبق بها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدولية قوله)فالناس صنفان :اما اخ لك في الدين ،او نظير لك في الخلق..)..ففي هذه الوصية التي جاءت بتلخيص محكم،جامع، مانع، دليل نظري وسياسي مرشد وملهم لكل حاكم في كل مكان وزمان. مع الانتباه الى ان فكرة (النظير في الخلق) تظاهي فكرة (الأخوة في الدين) ما يعني انها تضع اساسا لديمقراطية العلاقة بين مختلف مكونات المجتمع وتحدد الاطار الحقيقي لحرية الاعتقاد الديني والمذهبي والفكري لجميع الأفراد.

استنتاج ختامي

ان القيم التي شاعت في عهد حكم احزاب الأسلام السياسي في العراق، هي الضــد النــوعـي للقيم التي تضمنها عهد الأمام علي للأشتر النخعي!.والكارثة ان بين جماهير الشيعة من منحوا وسيمنحوا اصواتهم لحكّام يعرفون لو ان الأمام علي ظهر الآن لوضعهم في السجون.

{ مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية