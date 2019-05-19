مقاتلات‭ ‬حربية‭ ‬لإيقاظ‭ ‬الصائمين‭ ‬للسحور‭ ‬

لندن - الزمان
شارك سلاح الجو الإندونيسي في مهمة غير اعتيادية، لإيقاظ الصائمين للسحور خلال شهر رمضان، حسبما أوردت وسائل إعلام اندونيسية ونقلتها مواقع اخبارية عالمية.
وقال سلاح الجو الإندونيسي إنه سيجري تدريباته في عدد من المدن في جزيرة جاوة في وقت ما قبل الفجر.
ونقل موقع صحيفة ‹كومباس› المحلية عن المتحدث باسم سلاح الجو قوله إن المهمة ليست مجرد الحفاظ على التقاليد لإيقاظ الناس للسحور باستخدام طائرة مقاتلة، وإنما لدواع تتعلق بالوقت المناسب للتدريب خلال رمضان.
والفجر هو الوقت الأنسب للطلعات الجوية بالنسبة للطيارين المقاتلين، وفقا لخبراء طبيين نصحوا بعدم التدريب بعد الساعة العاشرة صباحًا، عندما تبدأ مستويات السكر بالدم في الهبوط بسبب الصيام.