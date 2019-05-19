مقاتلات‭ ‬حربية‭ ‬لإيقاظ‭ ‬الصائمين‭ ‬للسحور‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

شارك‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإندونيسي‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية،‭ ‬لإيقاظ‭ ‬الصائمين‭ ‬للسحور‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬حسبما‭ ‬أوردت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬اندونيسية‭ ‬ونقلتها‭ ‬مواقع‭ ‬اخبارية‭ ‬عالمية‭.‬

وقال‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإندونيسي‭ ‬إنه‭ ‬سيجري‭ ‬تدريباته‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬جاوة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الفجر‭.‬

ونقل‭ ‬موقع‭ ‬صحيفة‭ ‬‹كومباس›‭ ‬المحلية‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬المهمة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التقاليد‭ ‬لإيقاظ‭ ‬الناس‭ ‬للسحور‭ ‬باستخدام‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة،‭ ‬وإنما‭ ‬لدواع‭ ‬تتعلق‭ ‬بالوقت‭ ‬المناسب‭ ‬للتدريب‭ ‬خلال‭ ‬رمضان‭.‬

والفجر‭ ‬هو‭ ‬الوقت‭ ‬الأنسب‭ ‬للطلعات‭ ‬الجوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للطيارين‭ ‬المقاتلين،‭ ‬وفقا‭ ‬لخبراء‭ ‬طبيين‭ ‬نصحوا‭ ‬بعدم‭ ‬التدريب‭ ‬بعد‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحًا،‭ ‬عندما‭ ‬تبدأ‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬بالدم‭ ‬في‭ ‬الهبوط‭ ‬بسبب‭ ‬الصيام‭.‬