القهوة.. حاضرة في مجالس العزاء

مفوضية كربلاء تحدّث بيانات الناخبين

كربلاء- محمد فاضل ظاهر

يواصل المكتب الانتخابي بمحافظة كربلاء العمل على تحديث البيانات الخاصة بالناخب استـــعدادا لانتخابات مجالس المحافـــظات خلال لعام 2019. مشيرا الى ان (هذا العمل يأتي من اجل معالجة الصعوبات التي تواجه الناخب في يوم الاقتراع وضمان حقه بالتصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة). وقال مدير عام مكتب كربلاء الانتخابي كاظم الاسدي في تصريح صحفي امس (يجب ان يكون هناك تغيير ايجابي في الشارع العراقي تجاه موضوعة الانتخابات وضرورة التأثير على لشرائح الاجتماعية المختلفة وخصوصا الشباب وحثهم على اهمية المشاركة في العملية الانتخابية واستخدام وسائل مبتكرة بهذا الشأن). مضيفا انه (تمت اقامة ندوة تثقيفية موسعة لقادة الرأي وشيوخ العشائر في قضاء عين التمر خلال المدة الماضية لغرض بيان طبيعة عمل المفوضية واهمية تحديث سجل الناخبين واستلام بطاقة الناخب الالكترونية ودورها في تسهيل وصول الناخب لصندوق الاقتراع وضمكان حقه في الانتخابات). مشيرا الى (ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لانجاح مهماتها). مبينا ان (هذا العمل جاء من اجل توصيل هذا الحق الى الناخب لكي يكون مهيأ يوم الاقتراع دون حدوث اي معوقات). لافتا الى ان (هذا التحديث يشمل خمس فقرات هي الاضافة والتصحيح والتغيير والحذف والمهجرين). داعيا (جميع الناخبين الى مراجعة مراكز التسجيل البالغ عددها 34 مركزا موزعا على عموم المحافظة).

عملية تسجيل

مشيرا الى ان (مكتب كربلاء الانتخابي وصل الى مراحل متقدمة في عملية التسجيل حيث وصلت الى نحو 65 بالمئة). لافتا الى انه (سيكون لدينا سجل ناخبين ابتدائي تجري عليه عملية التحديث ومنها قضية التغيير والاضافة لكون ان حركة السكان غير ثابتة حتى يتم تثبيت اسمه في مركز الاقتراع). مؤكدا (اهلية كل المراكز في المحافظة من حيث النواحي اللوجستية والفنية بالاضافة الى تشكيل لجنة تنسيق تتعامل مع ممثلي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وبما يخدم العملية الانتخابية والتي تثبت حق المقترع في يوم الانتخابات).

ويكاد لا يخلو اي تجمع عشائري في البلاد سواء كان في منزل وجهاء العشائر او في مضيف زعماء القبائل من نكهة القهوة العربية التي اصبحت تقليدا لازما بهذه الاماكن لسنوت عدة. (ولكن هذا التقليد اصبح يتراجع تدريجيا وان دلال القهوة العربية بدات منحصرة في مجالس العزاء. ولغرض معرفة اراء المواطنين بشأن القهوة العربية في كربلاء التي بدأت تغيب عن بعض المضايف وتحل بمجالس العزاء اجرت جريدة (الزمان) هذا الاستطلاع. وقال احد وجهاء العشائر طالب الرشيد من قضاء الهندية (70) عاما انه (بعد عام 2003 حدث تغيير في البلاد في كل شيء العادات والقاليد الموروثة ومنها تقديم القهوة العربية للضيوف حيث استبدلت بالعصائر والمشروبات الاخرى كالشاي وغيرها اضافة للاطعمة كالحلويات والفواكه). واضاف ان (المضيف كان لا يخلو من القهوة العربية التي تقدم بالدلة واصبحت الان شبه معدومة لتقصير وجودها في مجالس العزاء). فيما ذكر ابو حسين (يعمل قهوجي في كربلاء) بالقول ان (جودة القهوة الحالية بدأت بالتراجع الى حد كبير بسبب الاعتماد على القهوة المستوردة التي لا تحضر بالدلة وفي حال تحضيرها يجب ان تقدم بعناية من قبل عارفين بخفاياها).

انخفاض طلب

في حين اوضح صاحب حل علي حسين (بائع قهوة بالجملة في سوق الدهان) ان (الطلب على القهوة انخفض بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة وان الكثير من المضايف والدواوين بدأت تستغني عنها بسبب استخدام الشاي الذي يعد ارخص ثمنا واسهل من حيث التحضير). موضحا ان (القهوة قد تم استبدالها بالمشروبات الحارة كالنسكافيه والكاكاو والحليب واصبحت اغلب مبيعاتي لاصحاب القاعات التي تقام فيها مجالس العزاء). الى ذلك قال احد شيوخ العشائر ابو حكيم ان (القهوة تعد من اساسيات الضيافة العربية والتي تقدم للضيوف بعد الماء مباشرة كما ان لفنجان القهوة عدة مضامين وهو اداة الرفض والقبول في السلم والحرب والنزاعات العشائرية وطقوسها حيث دخلت القهوة وفنجانها في قصائد الشعراء والغزل والرثاء والمديح وتعد من النبهات ومن المشروبات التي يمكن تناولها في جميع الاوقات).