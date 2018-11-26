مفتي مصر يرد على تونس حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

القاهرة- (أ ف ب): أكد مفتي الديار المصرية شوقي علّام في بيان الإثنين أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة “أمر مخالف للشريعة الإسلامية”.

وجاء بيان المفتي المصري بعد يومين من إعلان الرئاسة التونسية أن مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث سيعرض الجمعة على مجلس الوزراء توطئة لإحالته الى البرلمان للتصويت عليه خلال الأشهر المقبلة.

وقال علّام في البيان الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك “إن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية ولإجماع العلماء على مر العصور”. وأضاف، دون الإشارة إلى دولة تونس، أنه “لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن”. والمساواة في الارث كانت أحد الاجراءات الاكثر اثارة للجدل بين سلسلة اصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.

وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الاسلامية اجمالا على قاعدة “للذكر مثل حظ الانثيين”.

ويريد مشروع القانون المعروض جعل المساواة هي القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها سواء لأسباب دينية أو غيرها.

وشدد علّام على أن “المرأة في نظر الإسلام وشرعه كالرجل تماما، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات”.

وأوضح أن “المرأة في الدين لها أكثر ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرع قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل”

واشار على سبيل المثال في هذا الصدد الى حالة وفاة المرأة “عن زوج وبنت (..) يأخذ الزوج الربع في حين أن البنت- وهي أنثى- تأخذ النصف”.

وأوضح مفتي مصر أن الحالات التي تأخذ فيها المرأة نصف الرجل “لا تعدو أربع حالات” ابرزها ميراث الأبناء من الإناث والذكور عن الآباء أو الأمهات.