مفتن يكرّم الرباع الواعد علي عمار وأبطال منتخب المواي تاي

بغداد- الزمان

كرّم النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن الرباع الواعد علي عمار يسر لحصوله على الوسام الذهبي في بطولة آسيا التي أختتمت مؤخراً في كوريا الجنوبية كما شمل التكريم أيضا أبطال المواي تاي المتوجين بسبعة أوسمة ملوّنة في بطولة العالم التي أحتضنتها العاصمة التايلندية بانكوك مطلع الشهر الحالي. وقال مفتن إن الاحتفاء بهؤلاء الابطال، وتكريمهم يأتي في سياق دعمنا الدائم للرياضيين الأبطال ورعايتهم بمختلف الألعاب لتحفيزهم باتجاه المثابرة والعمل الجاد لتحقيق المنجز العالي في المحافل الدولية. وأردف قائلاً منذ قراري ولوج العمل الاداري الأولمبي يحدوني الأمل بتحقيق الحلم المنتظر منذ أكثر من ستين عاماً بنيل وسام أولمبي آخر يضاف لوسامنا الوحيد، مضيفاً قوله ما يدفعنا لذلك وفرة المواهب والخامات القادرة على تحقيق الحلم، وأبرزهم الرباع البطل علي عمار يسر الذي سنواصل إحاطته بالدعم الذي يستحقه من أجل الوصول الى الهدف المنشود. من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية سمير الموسوي ان الخطوات المتعاقبة في التكريم والاحتفاء بنجومنا وأبطالنا الرياضيين تأتي ضمن نهج اللجنة الأولمبية التي قطعت عهداً لكل أبناء الوسط الرياضي بالعمل على صناعة بطل أولمبي. وأضاف الموسوي قائلاً ان ما يحققه أبطال المواي تاي من نتائج مميزة في البطولات الاقليمية والعالمية يشكّل مدعاة فخر لنا ويحتّم علينا ان نفتح لهم أبواب الدعم لمواصلة تألقهم خارجياً.

متابعة رباع

وأشاد الموسوي بالرباع الموهوب علي عمار يسر مؤكداً ان اللجنة الأولمبية عازمة على متابعته خطوة بخطوة حتى وصوله الى أبعد نقطة في طريق الانجاز. وفي السياق ذاته ثمّن النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية زياد حسن حرص البيت الأولمبي، بكل ركائزه، على تكريم الأبطال المميزين من حملة الأوسمة في المشاركات الخارجية واصفاً ذلك بـالواعز الذي يستثير جميع الاتحادات ورياضييها لنيل أوسمة التفوّق التي تزايدت في البطولات الخارجية الأخيرة. هذا وحضر حفل التكريم أيضاً عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية باسم محمد وعدد من الشخصيات الرياضية والاعلامية.