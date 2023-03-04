مفتن وشواي وياسين يرشحون لمناصب نواب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية

بغداد- الزمان

اعلن مدير التدريب البدني والرياضة في وزارة الداخلية العداء الدولي السابق اللواء مهدي شواي ترشحه لمنصب النائب الثاني للجنة الاولمبية في الانتخابات التكميلية المقررة اقامتها في 11 اذار الحالي وكما رشح رئيس اتحاد الفروسية عقيل مفتن نفسه لمنصب النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية، فيما رشح لاعب نادي الزوراء السابق خليل ياسين نفسه لمنصب النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية.

وقال ياسين في تصريح صحفي قدمت ترشيحي رسمياً لمنصب النائب الثالث للجنة الاولمبية الوطنية العراقية في الانتخابات التكميلية التي ستجرى يوم 11 من الشهر الحالي.

واضاف ياسين انه في حال فوزه سيعمل بكل ما لديه من خبرة ليكون عند حسن ظن الوسط الرياضي واعضاء الجمعية العمومية في اللجنة الاولمبية، مبينا ان هدفه تصحيح مسار عمل المؤسسة الاولمبية والعمل الجماعي خدمة لرياضة العراق.وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة خالد كبيان رشح نفسه لمنصب النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية في الانتخابات التكميلية التي ستقام بتاريخ 11 اذار الجاري.وعلى صعيد منافسات كرة الطائرة استهل فريقُ الشرطة للكرةِ الطائرة مبارياته في منافساتِ المربع الذهبي لدوري الناشئين بفوز كاسح ومستحق جاءَ على حساب فريق الحبانية بثلاثة أشواط نظيفة.وجاءت النتيجة بواقع (25-17) (25-11)(25-20) ، في اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم الخميس، على قاعةِ المدرسة التخصصيّة التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، في أولى جولاتِ التجمع الختامي لدوري الناشئين بكرة الطائرة.

وبهذا الفوز يكون أبناءُ المدرب حسين محمد سعيد قد نجحوا بتحقيق أول ثلاث نقاط لهم في سعيهم الحثيث لتحقيق اللقب، بينما بقي فريق الحبانية من دون رصيدٍ من النقاط.