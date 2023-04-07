مفتن شاب يسابق الفرسان بطموح الإنجاز الأولمبي

بغداد- الزمان

بعد أعوام طويلة من غيابها عن الساحة الرياضية في العراق، تشهد رياضة الفروسية إقبالاً متصاعداً وزيادة في المتابعين والمهتمين بها، بوصفها جزءاً من إرث الأجداد وواحدة من أهم ما تميز به المجتمع العربي على مرّ العصور. الفارس مصطفى مفتن، لاعب المنتخب الوطني ذو الـ25 عاماً، بدأ ممارسة هذه الرياضة في سن الثانية عشرة، أجبره السفر على مفارقة رياضته المحببة ليعود إليها قبل عام من الآن بقوة ليكون ممثلاً للعراق في الكثير من المحافل الدولية. وقال مفتن في تصريح صحفي إن العراق قادر على تحقيق الإنجاز الأولمبي كونه يمتلك جميع مؤهلات النجاح من فرسان على مستوى عال من مهارة وخيول اصيلة بالإضافة إلى الإدارة والدعم الكامل، مبينا، أن العراق مقبل على مشاركات مهمة وبطولات كبيرة وطموحنا تحقيق إنجازات تليق بالعراق. وأضاف مفتن، أن طموحه هو تشكيل فريق مكون من أربعة فرسان عراقيين والدخول بقوة للمشاركة في الأولمبياد المقبلة في باريس وهذا يعد إنجازاً بحد ذاته، لافتاً إلى أن هنالك الكثير من الفرسان الأكفاء داخل وخارج العراق وهم على قدر عالٍ من المسؤولية لتمثيل الوطن في البطولات والعودة بالميداليات الذهبية.