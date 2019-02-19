الحسني يستقبل وفد ديالى لبحث منح وتجديد عقود الأراضي

مفتش عام وزارة الزراعة يتابع عمل تشكيلات نينوى

بغداد – الزمان

تابع فرع مكتب المفتش العام لوزارة الزراعة عمل التشكيلات الزراعية من خلال الجولة التفتيشية للوقوف على المشاكل التي تعترض العملية الزراعية ووضع الحلول المناسبة للنهوض بالواقع الزراعي في المحافظة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تنفيذاً لخطة 2019 والخاصة بعمل مكتب المفتش العام و فروعه المنتشرة في المحافظات أجرى فرع محافظة نينوى زيارة تفتيشية للشعبة الزراعية والمستوصف البيطري في ناحية بعشيقة ، حيث تم الوقوف على جملة من المعوقات والمشاكل والتي يجب مراعاتها ووضع الحلول لها وخصوصاً بعد تحرير محافظة نينوى من عصابات داعش الإرهابية وإعادة الحياة الزراعية فيها).

نشاط زراعي

واضاف ان ( هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من مهام مكتب المفتش العام حسب الأمر57 لسنة 2004 من أجل النهوض بالنشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني).

ونظمت دائرة التخطيط والمتابعة، ورشة عمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط تضمنت مناقشة تفاصيل نموذج استمارة المتابعة الجديدة والخاصة بمشاريع الموازنة الاستثمارية لعام 2018 وبحضور عدد من الموظفين المعنيين في الوزارة وتشكيلاتها . الورشة تضمنت إلقاء محاضرة من قبل احد المختصين من وزارة التخطيط بين فيها اسلوب ملأ الاستمارة الجديدة واختلاف النموذج الحالي لعام 2018 عن الاستمارة السابقة المعتمدة لعام 2017 والتأكيد على دقة المعلومات التي تدرج باعتبارها سند قانوني يصدر من قبل الوزارة . يشار إلى إن وزارة التخطيط تجري جولات ميدانية مماثلة للوزارات كافة بعد التنسيق مع دوائر التخطيط فيها للقيام بورش عمل يتم خلالها اطلاع المعنيين على اسلوب ملئ الاستمارة الجديدة .

ونفذت مديرية زراعة نينوى دورة وظيفية تطويرية بعنوان مراحل نمو نبات الحنطة لغرض رفع كفاءة الكوادر الزراعية ، وبحضور عدد كبير من المختصين في المحافظة . وقال البيان ان المحاضرة (تناولت شرح مفصل عن بذور الحنطة وطريقة زراعتها في الحقول الواسعة وكيفية الاعتناء بها لحين وصولها مرحلة الحصاد من خلال مرورها بمراحل مختلفة ومتعاقبة . حيث ان مديرية زراعة نينوى تعمل جاهدة على تقديم احدث المعلومات والطرق التي تستخدم في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني فضلاً عن اقامة دورات في مجالات اخرى كالادارية والقانونية وغيرها من اجل الارتقاء بالواقع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي).

واستقبل وزير الزراعة صالح الحسني وفدا من محافظة ديالى بمكتبه في مقر الوزارة، ضم عضو مجلس النواب ناهدة الدايني وعددا من الفلاحين والمزارعين.واشار البيان الى ان (اللقاء بحث عدد من المواضيع المتعلقة بمنح وتجديد عقود الاراضي الزراعية والتنازل عنها، واجراء المزايدات العلنية وتأجير الاراضي، والمساحات الزراعية والحصص المائية المقررة، وايقاف التجاوزات على الاراضي التابعة للدولة والاستيلاء على اراضي واملاك الفلاحين والمزارعين بطرق غير مشروعة، فضلا عن تطوير الواقع الزراعي في المحافظة وتوفير والمعدات والمستلزمات الزراعية اللازمة للفلاحين والمزارعين وتسويق المحاصيل).

منع استيلاء

واكد الحسني خلال اللقاء ان الوزارة تقف الى جانب الفلاحين والمزارعين وتعمل على على منع الاستيلاء والاعتداء على ارضيهم بشكل غير قانوني، فضلا عن تسهيل منح وتجديد والغاء عقود الاراضي الزراعية واجراء المزايدات العلنية من خلال مراجعة مديريات الزراعة في المحافظة، مبينا ان الوزارة منعت استيراد 12 محصولا من ضمنها محصول البرتقال الذي تشتهر بها محافظة ديالى، نظرا للوصول الى الاكتفاء الذاتي منها ودعما للمنتج المحلي وللفلاحين والمزارعين).

من جانبه اعرب الوفد عن (سعادته باللقاء، مبدين تفائلهم باجراءات الوزارة لمنع الاستيلاء على الاراضي الزراعية والاستيلاء عليها بطرق غير قانونية في المحافظة، وبالدعم المقدم للفلاحين والمزارعين وتوفير المستلزمات الزراعية لهم).