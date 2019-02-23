الإتحادية تصدر حكماً بشأن التملك لاغراض التغيير السكاني

مفتش العدل: غرامة مالية بحق موظف خالف قانون التسجيل العقاري

بغداد – الزمان

أصدرت محكمة جنح الديوانية حكماً بغرامة مالية مقدارها مليون دينار بحق موظف خالف قانون التسجيل العقاري.

وقال المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي بيان تلقته (الزمان) امس، أن (معاون الشعبة الأولى لمديرية التسجيل العقاري في الديوانية المدان (ج.م.ج) خالف المادة 108 الفقرة 4 من قانون التسجيل العقاري، لقيامه بأخذ إقرار خارجي لمعاملة بيع وشراء عقار.

وأضاف ، أن (عملية الإقرار جرت بمنزل أحد أقارب الموظف، وأن المشتكية كانت من بين الموقّعين على المعاملة.

ولفت المفتش العام الى أن المحكمة أصدرت حكماً وجاهياً على المدان بغرامة مالية مقدارها مليون دينار، وإعطاء الحق للمشتكية من أجل المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية).

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، بعدم دستورية التملك لإغراض التغيير السكاني، مشددة على أن هذا الحظر يشمل الأشخاص سواء كانوا أفراداً أم جماعات، للعقارات بجميع أجناسها وفي أي مكان من أرجاء العراق.

تفسير مادة

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت حكماً بالرقم 65/ اتحادية/ 2013 بناء على طلب مجلس النواب بتفسير المادة 23/ ثالثا/ ب) من دستور جمهورية العراق التي تنص على يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني)،.

مبينا ان (المحكمة ذهبت إلى ان الدستور العراقي حظر تمليك أو تملك الأشخاص أفراداً أو جماعات للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي أي مكان من أرجاء العراق سواء كان ذلك على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة، وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك وذلك إذا كان وراء ذلك التمليك أو التملك هـــــدف أو غاية التغيير السكاني وخصـــــــوصياته القومية والإثنية أو الدينية أو المذهبية).

واضاف أن (المحكمة ذهبت إلى أن نص المادة 23/ ثالثا/ ب من الدستور ورد مطلقاً في حكمه وهادفاً مع النصوص الدستورية الأخرى في الحفاظ على الهوية السكانية بمناطقها الجغرافية في العراق، القومية منها والإثنية والدينية والمذهبية وماشاكل، ومقيداً لنص المادة 23 / ثالثاً/ أ من الدستور التي أجازت للعراقي تملك العقار في أي مكان في العراق).

حبس شديد

وأكد أن (الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور).

واصدرت محكمة جنايات واسط حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق خمسة مدانين ارتكبوا جريمة النهوة العشائرية ومنعوا زواج احدى الفتيات التي تربطهم بها صلة القرابة . وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي للمجلس تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة الأولى في محكمة جنايات واسط نظرت قضية خمـــــــسة مـــــدانين قاموا بارتكاب جريمة النـــــــــهوة العشائرية ومنعوا زواج فتاة تربطهم بها صلة القرابة اثناء خطبتها).

مشيراً الى ان (الفتاة تقدمت بشكوى بحقهم وان المحكمة اتخذت كافة الإجراءات وتمت ادانتهم وفقا لاحـــــــــكام المادة 9 من قانـــــــون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات).