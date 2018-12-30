زيدان يطلع على أعمال تطوير المعهد القضائي

مفتش العدل: الحبس بحق ثلاث موظفات في عقاري كربلاء وكركوك

بغداد – الزمان

قال المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي، أن المحاكم المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية ومحكمة جنح كركوك المختصة بالنظر بقضايا النزاهة، أصدرت أحكاماً بحبس ثلاث موظفات في دوائر التسجيل العقاري بكربلاء وكركوك.

وأضاف الغزي في بيان تلقته (الزمان) امس أن (حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات صدر بحق مديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء (ح.م.ج) وأكتسب الدرجة القطعية، مبيناً أن الحكم تضمن الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة).

تزوير عقارات

واشار الى أن (الحكم صدر لارتكاب المدانة عمداً ما يخالف واجباتها الوظيفية لقضية تتعلق بتزوير أحد العقارات في كربلاء لغرض منفعة أشخاص على حساب الدولة).

وأكد أن (حكمين غيابيين آخرين صدرا بحق المدانتين (أ.م.ب) و(ن.م.ر) وهما موظفتان في دائرة التسجيل العقاري بكركوك، ومدة حكم كل منهما الحبس مدة سنة واحدة وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969 المعدّل).

ولفت الغزي الى أن (الحكم تضمن إعطاء الحق للجهات المشتكية (مديرية بلدية كركوك ومديرية التسجيل العقاري الثانية في كركوك) بمراجعة المحاكم للمطالبة بالتعويض، وإصدار مذكرة قبض وتحري بحقهما). من جهة اخرى أجرى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان صباح السبت الماضي زيارة إلى المعهد القضائي وتفقد المراحل الاخيرة لاعمال ترميم المعهد. وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي للمجلس ان (زيدانا وخلال زيارته للمعهد أبدى التوجيهات التي من شانها إظهار بناية المعهد بالشكل الذي ينسجم مع تاريخ المعهد القضائي).