إستياء التدريسيين من إجراء مستغرب يساوي السارق بالأستاذ الجامعي:

مفتش التعليم يستهدف النخب العلمية ويخرق مبادئ الدستور

بغداد – الزمان

ناشد تدريسيون في عدد من كليات جامعة بغداد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التدخل لايقاف امر استقطاع اجور المشاركين في اللجان الامتحـــــــانية منذ 2003 . ووصفوا هذا الاجراء بانه استهداف مقصود للنيل من سمعة الاستاذ الجامعي واظهاره امام الرأي العام بمظهر الشخص الاستحواذي والمتطاول على المال العام.

واضافوا (ان المفتش العام يساوي الاستاذ الجامعي بالفاسد الذي يسرق او يختلس المال العام او يقبل الحصول على اجور ليست من استحقاقه الوظيفي) واكدوا ان (هذا الهدف يحرج التدريسيين امام انظار طلبتهم ويجعل سمعتهم مساوية لاؤلئك المستحوذين على المال الحرام ويقتاتون عليه دون وجه حق). وقال تدريسي في كلية الحقوق انه (لا يوجد نص دستوري يجيز للمفتش العام في وزارة التعليم اصدار امر باستعادة مبالغ من تدريسيين او موظفي خدمة عامة ادوا واجباتهم في الظروف الصعبة والدموية التي واجهها العراق بعـــد نيســــــان 2003 ). واكد تدريسي اخر فضل عدم كشف اسمه انه (بينما كان السيد المفتش العام يتمتع بامتيازات الاقامة في الخارج ويتحاشى الظهور للملأ كان التدريسيون يؤدون واجباتهم ورسالتهم الوطنية متحدين الصعوبات والاغتيال ويواجهون قلق الاختطاف والاعتداء عليهم). واستذكر التدريسي اسماء المئات من زملائه الذين غيبوا واغتيلوا فور مغادرتهم اعمالهم في الكليات والمعاهد والجامعات في تلك الايام السود. وعد تدريسي اخر اجراءات المفتش العام نوعا من الاستهداف المقصود للتدريسيين من اجل اما دفعهم الى مغادرة بلدهم وطلب اللجوء في الخارج او حملهم على اتخاذ مواقف تتسبب بضرر فادح بالعملية التعليمية في وقت يسعى الوزير الجديد الدكتور قصي السهيل الى النهوض بها من خلال تدابير واجراءات علمية وادارية جديدة). واكد تدريسي ثالث ان (وراء امر المفتش العام دوافع استعراضية واضحة تهدف الى الايهام باهمية منصبه وسط مطالبات بعض الاحزاب والبرلمانيين بالغاء هذه الحلقة الزائدة التي تعوق سريان وانسيابية عمل مؤسسات رقابية ذات جذر وظيفي كالرقابة المالية والبرلمان). واشار الى ان (المفتش العام يقوم عند اعداد تقريره السنوي بالزعم باستعادة كذا مليون دينار من موظفي الوزارة بعد متابعة طرق صرفها وضد القواعد الادارية، وهو زعم باطل لوجود ادلة ومسوغات تؤكد ان اجور المشاركين في اللجان الامتحانية تمت على وفق الاصول القانونية والحسابية).

دوام مسائي

واضاف (ان اجور اللجان الامتحانية بالنسبة للدوام المسائي تم صرفها في ضوء استحقاق قانوني متبع ولا يرقى اليه شك). وطالب تدريسي (المفتش العام بالانصراف الى متابعة شؤون ادارية وعلمية ذات اهمية ومسيئة للعملية التعليمية من طارئين ومتربحين وليس الزام التدريسيين حملة العلم والاخلاق اعادة اجور مستحقة صرفت لهم). وكانت وسائل الاعلام قد تداولت هذا الموضوع ولاسيما اثر تقديم الاستاذ الدكتور وسام فاضل مناشدة الى رئيس هيئة النزاهة ووزير التعليم التدخل لانصاف الاساتذة المشمولين باجراء المفتش العام وقال في المناشدة (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. هناك قضية تخص عددا كثيرا من تدريسيي كلية الاعلام بجامعة بغداد وربما جامعات أخرى بشأن كتاب من السيد المفتش العام في الوزارة يقضي بإسترجاع أجور اللجان الامتحانية للدراسة المسائية منذ عام 2003 والسنوات اللاحقة من الاساتذة المستفيدين بدعوى أنهم نفذوا أعمال اللجان الامتحانية المسائية تلك أثناء الدوام الصباحي وهم بذلك لا يستحقون الأجور المصروفة لهم ويجب أن يعيدوها كما ان التوجيه طالب بالاسترجاع النقدي الفوري من الجميع وحتى من المتقاعدين والمتوفين ورفض تقسيط المبالغ المسترجعة حتى ..

وإزاء ما تقدم اضع أمامكم بعض الملاحظات ان سمحتم ..

1. آلية الصرف التي تم الطعن بقانونيتها معتمدة منذ عام 1995عند فتح الدراسة المسائية واستمرت بعد العام 2003 بمعنى أن لها خلفية وأساسا وسياقا قانونيا ممتدا زمنيا فلماذا عدت قانونية في مرحلة وغير قانونية في مرحلة اخرى 2. أعمال اللجان الامتحانية كانت تستمر إلى السادسة عصرا لإنجاز شؤون امتحانات الدراسة المسائية بمعنى أن نصاب الدوام في المدة المسائية متحقق والأستاذ استحق الأجور تلك ضمن توقيتات الدوام المسائي 3. الوحدات الحسابية والتدقيقية في الكليات والجامعات والوزارة لم تعترض أثناء السنوات السابقة على الصرف فما الذي تغير اليوم ازاء التفسير القانوني الجديد لاجراءات الصرف؟ كما أن تقارير ديوان الرقابة المالية السنوية لم تعترض أو تطعن بآلية الصرف تلك.

تمويل ذاتي

4. أجور الدراسة المسائية هي بمثابة تمويل ذاتي وهناك صندوق مالي خاص بها يتولاه مجلس إدارة يشرف على الصرف وبمصادقة مجالس الكليات والجامعات 5. الكثير من القيادات الإدارية في الجامعات تستلم رواتب من عائدات أجور الدراسة المسائية وهي لا تداوم في مدة الدراسة المسائية بل الصباحية فقط ولم يتم الاعتراض على اجورها كما حدث مع قضيتنا . 6. الأجور المستلمة هي حق مكتسب للاساتذة لانهم استلموها مقابل تكليف إداري واذا كان هناك خطأ في الإجراءات لا يتحمله الأستاذ المكلف بل القيادات الإدارية المنفذة والمراقبة للاجراءات .

وفي ختام المناشدة قال فاضل (ارجو من معاليكم تقبل ملاحظاتي والتمس من جنابكم الاهتمام والتفهم وتحقيق مبدأ الإنصاف والعدالة وعدم القبول بالتفسيرات الأحادية للقوانين والتعليمات في الفترات الانتقالية ومراحل تدوير المسؤولية).