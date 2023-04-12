البصرة تكسر الرقم القياسي لزائري معرض الكتاب

مفاوضات جادة لإستضافة سفينة لوغوس هوب

البصرة – حمدي العطار

الجميع الذين التقينا إداريين مترجمين وزائرين يشيدون بالدور الذي لعبه نائب محافظ البصرة د. ضرغام الاجودي في التفاوض وإقناع المنظمة المسؤولة عن السفينة لزيارة ميناء البصرة.

وفد نجح في مسعاه. ليكون الافتتاح برعاية محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني ، وافتتح نائب المحافظ ” محمد طاهر التميمي” اكبر معرض دولي عائم للكتاب في العالم،واثنى طاقم سفينة “لوغوس هوب” على حسن الاستقبال وعلى ثقافة الشعب البصري وحبهم للقراءة والثقافة ومستواهم بالتحدث باللغة الانكليزية.

بدأ الجانب السياحي لسفينة (لوغوس هوب) ينعكس على مدينة البصرة، فقد نزلت اللجنة المسؤولة عن معرض الكتاب العائم للقيام بجولة في مكتبات البصرة لشراء كتب بمختلف الانواع لأن الإقبال على شراء الكتب العربية في هذا المعرض كبيرا مما دفع القائمين على المعرض أن يخرجوا المخزون ويحتاجون إلى تعزيز المكتبة بالكتب العربية.

مما نظمت لطاقم السفينة وهم من جنسيات متعددة رحلات إلى الأماكن التراثية والسياحية في البصرة وأبدوا إعجابهم بهذه الأماكن الأصيلة.

أنا اليوم زرت السفينة واهديت بعض كتبي للمكتبة العائمة لأن مصادر الكتب لهذه السفينة تأتي أما من التبرعات في المدن الساحلية التي ترسو فيها او تشتري كتب من دور النشر ومكتبات المدن التي تزورها السفينة .

طبيعة المساعدة

شعار السفينة لوغوس هوب (المعرفة والأمل والمساعدة) تأملت هذا الشعار فتوفير المعرفة يمكن توفره الكتب في معرض الكتاب العائم أما الأمل والمساعدة يبدو عليهما الغموض. وهذا ما سألته لأحد المسؤولين في السفينة وهو عراقي “سيف الدين اسعد” رئيس فريق المترجمين . فأجابني قائلا:

“السفينة” لوغوس هوب ” تنشر الامل اينما ترسو ، لأن الوعي والثقافة جزء مهم لزرع الأمل في نفوس الناس.

أما عن طبيعة المساعدة التي تقدمها السفينة هي عندما تزور السفينة بعض المدن الساحلية الفقيرة مثلما حدث عند زيارتها إلى “جزر الكاريبي” قام الفريق ببناء منازل وتوزيعها مجانا لمن لا يملك منزلا. كما يقوم فريق السفينة في بعض المدن بفحص العيون وعمل نظارات طبية، وفي كل مدينة يقدمون المساعدة المطلوبة”

– كيف تكونت فكرة استقدام هذه السفينة إلى البصرة؟

منذ تأسيس المنظمة وهذه السفينة عام 1970 قامت بزيارة كل المدن الساحلية في العالم ما عدا العراق. وتكونت الفكرة من خلال رغبة المحافظة في تعزيز النشاط السياحي فأرسلت الحكومة المحلية دعوة إليهم لزيارة البصرة وكانت لديهم تخوفات لأن شط العرب قد لا يستوعب مثل هكذا سفن ضخمة لأن في فترة معينة كان عمق السفينة عن القاع 4سم وهذا شيء خطير لكن جرت مباحثات مع” د. ضرغام الاجودي” ووافقت السفينة زيارة البصرة لأول مرة وهي التي زارت كل المدن العربية الساحلية وحمد لله عند زيارة السفينة لشط العرب كان شط العرب في حالة مد وليس جزر. والسفينة الان معجبة بهذا الساحل الجميل وشدة اقبال الزائرين. حتى ان السفينة لا تمكث في كل مدينة الا اسبوع لكنها وافقت أن تمكث في البصرة اسبوعين.

رقم قياسي

واجابنا ” سيف الدين”عن سؤال لنا حول عدد الزائرين للسفينة ؟ قال سيف الدين ” نحن في اليوم الخامس وعدد الزوار بلغ 32الف زائر. ويطمح الفريق أن يكسر الرقم القياسي لعدد الزوار والذي مسجل لمدينة تايوان والبالغ 63 الف زائر ونحن سوف نتجاوز هذا الرقم .

غادرنا السفينة وطوابير الطلبة والطالبات يدخلون لزيارة السفينة ومن المؤكد سوف يصل عدد الزائرين إلى أكثر من مائة ألف زائرا.وكان صوت التوجيه يأتي من قارب الإنقاذ لشرح بعض التوجيهات للزائرين وهو يقول : السفينة تقدم خدمات محلية الأشخاص ويمكن لقاء طاقم السفينة المتكون من 60دولة أنها رحلة الحياة .تكلم عن رحلاتك نريد أن نسمع قصتك انك في اكبر معرض كتاب في العالم، سوف تغادرون قارب النجاة والتوجه الى معرض الكتاب المرور لكل قسم بطريقة اون لاين، لا تتم عملية بيع وشراء للأطفال إلا بموافقة أهلهم أو مدرسيهم

لقد نجحت سواء أن كانت رحلتك قصيرة ام طويلة الطاقم قادمون من 60 دولة مختلفة

أثناء رحلتك اسألنا عن رحلتنا تحدث الينا عند معرض الكتاب أو في رحلتنا رحلة الحياة انت تستمع برحلتك معنا. لا تلتقط الصور للطاقم إلا بعد الأستاذن منهم.

خيمة رمضانية

من المظاهر السياحية التي تؤثر على العرض والطلب في مجال السياحة هو إقامة الاماسي الرمضانية الموسيقية .لذلك قصدنا فندق “جراند ميلينيوم السيف بصرة” وهو يقيم في رمضان أمسية رمضانية موسيقية في كل ليلة من ليالي رمضان في مكان خصص في الفندق ويكون على شكل خيمة.

فكرة الخيمة

يقول “مهدي بزي” مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق جراند ميلينيوم السيف بصرة عن فكرة الخيمة ” الفندق خمس نجوم فتح منذ سنة العمل الفعلي منذ بطولة خليجي 25 وفروع الفندق الموجودة في معظم الدول العربية ، في العراق الفندق موجود في البصرة والسليمانية.

فكرة الخيمة الرمضانية تم اقتباسها لخلق شيئا مميزا. ومدينة البصرة تفتقر لهذا النوع من الأمسيات لغرض الترفيه للعوائل البصرية لتأتي هنا وتشاهد نوعا من الفن الاصيل والموسيقى الراقية، أما الخيمة فتم شراؤها من الكويت. وفي كل ليلة عندنا برنامج متنوع والجمهور أيضا متنوع محليين من البصرة وجنسيات عربية وأجنبية

ولدينا أيضا نشاطات أخرى ومجموعة مطاعم وكافيه .

وفي عيد الحب كسرنا الحاجز و تم مشاركة المطرب “ايمن زبيب” في حفل غنائي وفي حفل اخر كنا مع حفل المغني” الهام المدفعي”

نحن درسنا هذا الموضوع وتعد الخدمات التي يقدمها الفندق قيمة إضافية للسياحة في البصرة.

النوعية الجيدة والاسعار معقولة وعن الاسعاراكد مدير التسويق أن النوعية جيدة وعالية المعايير وعلى الرغم من الكلفة عالية لكننا نرغب أن نوفر خدمات لكل فئات المجتمع فتم تحديد سعر 30الف دينارر لكل شخص يريد أن يمضي وقتا ممتعا من الساعة العاشرة ليلا حتى الواحدة بعد منتصف الليل والبوفية تحتوي على أطباق حارة وباردة والمزات المتنوعة فضلا على وجود الاركيلة. في نهاية رحلتنا القصيرة إلى البصرة قمنا لتوديع كورنيش شط العرب والسفينة والمكتبة العائمة ولا بد من إلقاء التحية على السياب رمز البصرة ورائد الشعر الحديث.