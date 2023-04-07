مفارقة غريبة وساخرة – علي مارد الأسدي

واحدة من أغرب المفارقات التي حفلت بها موازنة 2023 نجدها في جدول القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيًا، وتحديدًا فيما يتعلق بالدرجة العليا أ ، وهي خاصة بالمدراء العامون و وكلاء الوزراء، حيث نلاحظ أن سلطة أقليم شمال العراق التي تدير ثلاث محافظات عراقية فقط، قدمت بيانات تشير إلى أن لديها 329 شخصًا يتقاضون رواتب ضخمة خاصة بهذه الدرجة العليا، مقابل 439 شخصًا في جميع وزارات ودوائر ومحافظات الدولة العراقية، وستصبح المفارقة الساخرة أكبر عندما نعلم أن الاقليم يشاركنا بحكم المحاصصة حتى في هذه ال439 درجة وظيفية عليا، في الوزارات والسفارات والدوائر.

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