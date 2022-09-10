مفاجأة للرئيس عبد النّاصر

بيروت – محسن حسين

لي شغف شديد بالأرقام والتواريخ معتقداً أن الأرقام والتواريخ من الأركان الأساسية في المادة الصحفية وخاصة الأخبار.

وانسياقاً مع هذه المقدمة فأنني وبالأرقام والتواريخ قد بلغت من العمر 88 عاماً في 12 من حزيران 2022 وبالأرقام أيضا فأنني هذا العام أكون قد أمضيت في العمل الصحفي 66 عاما منذ أن كنت اكتب خواطر بسيطة وأرسلها الى صحيفة الأخبار العراقية عام 1952 ثم صحيفة الشعب الى أن أصبحت الصحافة مهنة لي أتقاضى عنها راتباً شهرياً عام 1956.

ومن هذا العمر الطويل أمضيت ربع قرن في مجلة ألف باء بعد 17 عاماً في وكالة الأنباء العراقية (واع) وقبلها 8 أعوام في الصحف الأهلية وبعد الغزو الامريكي للعراق اصدرت 3 مجلات لم تستمر طويلا ثم عملت مع زملاء لي عام 2005 على تاسيس الوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / وهي مازالت قائمة حتى الان.

وكنت ومازلت احتفظ بأعياد ميلاد أصدقائي ومعارفي وأفراد عائلتي وابادر الى تهنئتهم بأعياد ميلادهم في حين ينسى البعض منهم المناسبة.

وفي حياتي الصحفية الكثير من الذكريات عن التواريخ والأرقام ومن ذلك ما حدث في مؤتمر القمة العربي الأول الذي عقد في القاهرة في 14 كانون الثاني عام 1964. كنت حينذاك احضر المؤتمر ممثلاً لوكالة الأنباء العراقية ولاهتمامي بالتواريخ والأرقام فقد كنت اعلم أن عيد ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر يصادف في اليوم الثاني للمؤتمر (فقد ولد جمال عبد الناصر في 15 من كانون الثاني عام 1918) ومن الصدف أن برنامج القمة كان يتضمن حفل عشاء يقيمه الوفد العراقي برئاسة الرئيس عبد السلام عارف يوم 15 من كانون الثاني ولذلك أسرعت أليه أبلغه بتاريخ ميلاد عبد الناصر في ذلك اليوم مقترحاً أعداد مفاجأة له في الحفل وبعد اخذ ورد وتردد من أن لا يكون ذلك التاريخ صحيحاً تمت الموافقة واعدت كيكة للمناسبة.

وبينما كان الملوك والرؤساء العرب يتناولون العشاء فوجئوا بكيكة كبيرة يحملها بعض الخدم يتقدمهم (موظف التشريفات في رئاسة الجمهورية العراقية المرحوم عدنان صبري مراد) وكان موقفا لا ينسى إذ تأثر عبد الناصر كثيراً بالمفاجأة وأستفسر من عبد السلام عارف عمن اخبره بعيد الميلاد.

وفي اليوم التالي قدمني الرئيس عارف الى الرئيس عبد الناصر واخبره أنني أنا الذي كنت وراء ما جرى فصافحني بحرارة وشكرني ومن الصدف الجميلة أن هذا اللقاء قد سجل بصورة فوتوغرافية اعتز بها تجمعني مع عبد الناصر وهو يصافحني بحضور الرئيس عارف.و بعد ذلك التاريخ أتيح لي أن أقابل الرئيس عبد الناصر عدة مرات خلال زياراتي للقاهرة في مهام صحفية.