مغني مشهور متهم بإدارة منظومة اعتداء جنسي على معجبات

برلين‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يواجه‭ ‬مغني‭ “‬رامشتاين‭”‬،‭ ‬إحدى‭ ‬أشهر‭ ‬فرق‭ ‬موسيقى‭ ‬الميتال‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬اتهامات‭ ‬بإدارة‭ ‬منظومة‭ ‬فعلية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الاعتداء‭ ‬جنسياً‭ ‬على‭ ‬معجبات‭ ‬بالفرقة‭ ‬بعد‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭.‬

وترتدي‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وجهتها‭ ‬نساء‭ ‬عديدات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬عبر‭ ‬الصحافة‭ ‬الألمانية،‭ ‬خطورة‭ ‬كبيرة‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬باتت‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬منظمي‭ ‬الحفلات‭ ‬حماية‭ ‬الجمهور‭.‬

هذه‭ ‬التهم‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬أنجح‭ ‬الفرق‭ ‬الناطقة‭ ‬بالألمانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مبيعات‭ ‬الألبومات‭ ‬قد‭ ‬تشكّل‭ ‬نهاية‭ “‬رامشتاين‭”‬،‭ ‬وفق‭ “‬سود‭ ‬دويتشه‭ ‬تسايتونغ‭”‬،‭ ‬إحدى‭ ‬الصحف‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشبهات‭.‬

بدأت‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬بشهادة‭ ‬امرأة‭ ‬إيرلندية‭ ‬تبلغ‭ ‬24‭ ‬عاماً،‭ ‬اتهمت‭ ‬فيها‭ ‬المغني‭ ‬والمؤلف‭ ‬الغنائي‭ ‬تيل‭ ‬ليندمان‭ ‬بتخديرها‭ ‬والاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬جنسياً‭ ‬بعد‭ ‬حفلة‭ ‬موسيقية‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬ليتوانيا‭.‬

وشجّعت‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬شابات‭ ‬أخريات‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬صمتهنّ،‭ ‬إذ‭ ‬وجّهن‭ ‬اتهامات‭ ‬مشابهة‭ ‬للمغني،‭ ‬تتطرق‭ ‬كلها‭ ‬إلى‭ ‬أسلوب‭ ‬مشابه‭ ‬في‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭.‬

وبحسب‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات،‭ ‬كان‭ ‬ليندمان‭ ‬يرصد‭ ‬ضحاياه‭ ‬بين‭ ‬الحاضرات‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية‭ ‬من‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية،‭ ‬مع‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬أو‭ ‬تسجيلات‭ ‬فيديو‭ ‬لهنّ‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬المغني‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يختار‭ ‬بينهنّ،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تدعى‭ ‬بعضهنّ‭ ‬وراء‭ ‬الكواليس،‭ ‬حيث‭ ‬يتعرّضن‭ ‬للتخدير‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعتدي‭ ‬عليهنّ‭ ‬المغني‭ ‬البالغ‭ ‬60‭ ‬عاماً‭.‬

وتنفي‭ ‬الفرقة‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬نفياً‭ ‬قاطعاً،‭ ‬قائلة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬إنها‭ “‬تتعاطى‭ ‬معها‭ ‬بجديّة‭ ‬كبيرة‭”.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ “‬رامشتاين‭” ‬على‭ ‬إنستغرام‭ “‬من‭ ‬المهم‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ (‬المعجبون‭) ‬بالراحة‭ ‬والأمان‭ ‬في‭ ‬حفلاتنا،‭ ‬أمام‭ ‬المسرح‭ ‬وخلفه‭”.‬

وتشير‭ ‬الاتهامات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ألينا‭ ‬ميكيفا،‭ ‬إحدى‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬الفرقة،‭ ‬كانت‭ ‬تقترح‭ ‬على‭ ‬شابات‭ ‬ملاقاة‭ ‬أعضاء‭ “‬رامشتاين‭” ‬خلف‭ ‬الكواليس‭. ‬وقد‭ ‬استُبعدت‭ ‬هذه‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬الفرقة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬مجلة‭ “‬دي‭ ‬فيلت‭” ‬الثلاثاء‭.‬

‭- ‬تدابير‭ “‬لحماية‭ ‬الجمهور‭” -‬

في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات،‭ ‬طلبت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬تدابير‭ ‬لحماية‭ ‬المعجبات‭ ‬اللواتي‭ ‬يحضرن‭ ‬حفلات‭ “‬رامشتاين‭”.‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الأسرة‭ ‬الألمانية‭ ‬ليزا‭ ‬باوس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬الشابات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحظين‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬بحماية‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات‭”.‬

واقترحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬خصوصاً‭ ‬إنشاء‭ ‬مناطق‭ ‬حماية‭ ‬للنساء‭ ‬أثناء‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية،‭ ‬وتأسيس‭ ‬فرق‭ ‬خاصة‭ ‬مهمتها‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭.‬

ودعت‭ ‬باوس‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬التدابير‭ ‬الوقائية‭ “‬بسرعة‭ ‬وبشكل‭ ‬ملموس‭”‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ “‬من‭ ‬المفيد‭ ‬إجراء‭ ‬نقاش‭ ‬جدي‭ ‬بشأن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الفنانين‭ ‬والمنظمين‭ ‬تجاه‭ ‬معجبيهم‭”.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬أن‭ ‬تحيي‭ “‬رامشتاين‭” ‬أربع‭ ‬حفلات‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬ميونيخ،‭ ‬بيعت‭ ‬تذاكرها‭ ‬بالكامل‭. ‬لكن‭ ‬ستتم‭ ‬إزالة‭ ‬المنطقة‭ ‬المقابلة‭ ‬للمسرح‭ ‬مباشرة‭ (“‬Row Zero‭”) ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬المغني‭ ‬يرصد‭ ‬ضحاياه‭ ‬وفق‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬له‭.‬

تأسست‭ “‬رامشتاين‭” ‬سنة‭ ‬1994‭ ‬ويشير‭ ‬اسمها‭ ‬إلى‭ ‬كارثة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الاسم‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1988‭. ‬وهي‭ ‬أشهر‭ ‬فرقة‭ ‬ناطقة‭ ‬بالألمانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وقد‭ ‬اشتُهرت‭ ‬بأدائها‭ ‬اللافت‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح،‭ ‬حيث‭ ‬تشهد‭ ‬حفلاتها‭ ‬استخداماً‭ ‬للألعاب‭ ‬النارية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ميلها‭ ‬الاستفزازي‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬بجهات‭ ‬مختلفة‭ ‬إلى‭ ‬اتهامها‭ ‬بأنها‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الايديولوجية‭ ‬النازية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفاه‭ ‬أعضاء‭ “‬رامشتاين‭” ‬بشدة‭.‬

في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2019،‭ ‬أثارت‭ ‬الفرقة‭ ‬انتقادات‭ ‬عنيفة‭ ‬بعد‭ ‬بث‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬أعضاؤها‭ ‬كسجناء‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬اعتقال‭.‬