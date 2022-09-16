مغنية راب تعترف بذنبها في شجار قديم داخل نادٍ ليلي بسبب الجنس

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعترفت‭ ‬مغنية‭ ‬الراب‭ ‬كاردي‭ ‬بي‭ ‬الخميس‭ ‬بذنبها‭ ‬في‭ ‬تهمتين‭ ‬أمام‭ ‬إحدى‭ ‬محاكم‭ ‬نيويورك،‭ ‬لتفلت‭ ‬من‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬نتيجة‭ ‬تسوية‭ ‬أنهت‭ ‬قضية‭ ‬استمرت‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تورطها‭ ‬في‭ ‬مشاجرة‭ ‬داخل‭ ‬نادٍ‭ ‬ليلي‭.‬

وفي‭ ‬29‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2018،‭ ‬كانت‭ ‬كاردي‭ ‬بي‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬ملهى‭ “‬أينجلز‭ ‬ستريب‭ ‬كلوب‭” ‬في‭ ‬كوينز‭ ‬عندما‭ ‬أُفيد‭ ‬بأنّ‭ ‬مجموعة‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬بدأت‭ ‬برمي‭ ‬الزجاجات‭ ‬والكراسي‭ ‬وأنابيب‭ ‬النرجيلة‭ (‬الشيشة‭)‬،‭ ‬في‭ ‬تصرّف‭ ‬ذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬أنّه‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬موظفة‭ ‬في‭ ‬ساقيها‭. ‬وقيل‭ ‬إن‭ ‬كاردي‭ ‬بي‭ ‬خططت‭ ‬للاعتداء‭ ‬على‭ ‬شقيقتين‭ ‬تعملان‭ ‬في‭ ‬الملهى‭ ‬لأنّ‭ ‬إحداهما‭ ‬مارست‭ ‬الجنس‭ ‬مع‭ ‬زوجها،‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬أوفست‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬اعتراف‭ ‬كاردي‭ ‬بي‭ ‬بذنبها‭ ‬في‭ ‬الاعتداء‭ ‬وتعريض‭ ‬حياة‭ ‬الآخرين‭ ‬للخطر،‭ ‬أن‭ ‬يجنّبها‭ ‬المحاكمة‭ ‬وعقوبة‭ ‬محتملة‭ ‬بالسجن‭. ‬وجرى‭ ‬إسقاط‭ ‬التهم‭ ‬العشر‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬وُجّهت‭ ‬لها‭. ‬ودخلت‭ ‬المغنية،‭ ‬واسمها‭ ‬الحقيقي‭ ‬بيلكاليس‭ ‬ألمانزار،‭ ‬إلى‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬مرتديةً‭ ‬فستاناً‭ ‬أبيض‭ ‬نسّقته‭ ‬مع‭ ‬حذاء‭ ‬من‭ “‬لوبوتان‭” ‬مع‭ ‬أظافر‭ ‬طويلة‭ ‬جداً‭ ‬كالعادة‭. ‬وستُسقط‭ ‬التهم‭ ‬الموجة‭ ‬إلى‭ ‬كاردي‭ ‬بي‭ ‬بعدما‭ ‬تكمل‭ ‬المغنية‭ ‬15‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬عليها‭ ‬دفع‭ ‬رسوم‭ ‬المحكمة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬التعرض‭ ‬للشقيقتين‭ ‬اللتين‭ ‬وجهتا‭ ‬لها‭ ‬الاتهامات‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭. ‬وقالت‭ ‬كاردي‭ ‬بي‭ ‬عند‭ ‬وصولها‭ ‬بسيارتها‭ ‬الرياضية‭ ‬الفاخرة‭ ‬للصحافيين‭ “‬أنا‭ ‬بخير‭”.‬

ولاحقاً،‭ ‬نشرت‭ ‬المغنية‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬عبر‭ ‬إنستغرام‭ ‬قصصاً‭ (‬ستوريز‭) ‬تُظهر‭ ‬جانباً‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ “‬فيست‭ ‬أوف‭ ‬سان‭ ‬جينارو‭” ‬الذي‭ ‬يُقام‭ ‬سنوياً‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬ليتل‭ ‬إيتالي‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭.‬