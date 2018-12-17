مغنية‭ ‬فلبينية‭ ‬ملكة‭ ‬لجمال‭ ‬الكون‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭: ‬توجت‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الفلبين،‭ ‬كاتريونا‭ ‬جراي‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عاما،‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬الكون‭ ‬لعام‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬بانكوك‭ ‬الاثنين‭.‬

وتعمل‭ ‬جراي،‭ ‬الفلبينية–الأسترالية،‭ ‬مضيفة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬ومغنية‭ ‬وعارضة‭ ‬أزياء‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تعلمت‭ ‬أن‭ ‬تشعر‭ ‬بالامتنان‭ ‬و”البحث‭ ‬عن‭ ‬الجمال”‭ ‬أثناء‭ ‬تعليم‭ ‬الأطفال‭ ‬المحرومين‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬الفقيرة‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬عندما‭ ‬سألها‭ ‬مذيع‭ ‬الحفل‭ ‬ستيف‭ ‬هارفي‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬درس‭ ‬في‭ ‬حياتها‭. ‬وحصلت‭ ‬تامارين‭ ‬جرين‭ ‬/24‭ ‬عاما/‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الوصيفة‭ ‬الأولى،‭ ‬بينما‭ ‬حصلت‭ ‬الفنزويلية‭ ‬ستافاني‭ ‬جوتيريز‭ ‬/19‭ ‬عاما/،‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الوصيفة‭ ‬الثانية‭. ‬وقبل‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزات،‭ ‬تنافس‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬أفضل‭ ‬10‭ ‬متسابقات،‭ ‬وكن‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬وفيتنام‭ ‬وفنزويلا‭ ‬والفلبين‭ ‬وكوستا‭ ‬ريكا‭ ‬وكوراكاو‭ ‬ونيبال‭ ‬وكندا‭ ‬وتايلاند‭ ‬وبورتوريكو‭. ‬واستضافت‭ ‬بانكوك،‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬النسخة‭ ‬الـ67‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬استضافت‭ ‬فيها‭ ‬العاصمة‭ ‬التايلاندية‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬عندما‭ ‬فازت‭ ‬الكندية/الروسية‭ ‬المولد‭ ‬ناتالي‭ ‬جليبوفا‭ ‬باللقب‭.‬