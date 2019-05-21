مغربي‭ ‬متهور‭ ‬يحرق‭ ‬أربعين‭ ‬قطة

الدارالبيضاء‭ ‬‭- ‬الزمان

أقدم‭ ‬مؤخرا‭ ‬مغربي‭ ‬متهور‭ ‬على‭ ‬احراق‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬أربعين‭ ‬قطة‭ ‬بسب‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬سيدة‭ ‬كانت‭ ‬تقوم‭ ‬برعاية‭ ‬هذه‭ ‬القطط‭ ‬تطوعا‭ ‬وحبا‭ ‬في‭ ‬حمايتها‭ . ‬ويعود‭ ‬سبب‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬ان‭ ‬كلب‭ ‬هذا‭ ‬المغربي‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬القطط‭ ‬بعضها،فسارعت‭ ‬السيدة‭ ‬المذكورة‭ ‬على‭ ‬ضد‭ ‬كلبها،فكان‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬عنيفا‭ ‬حيث‭ ‬ظل‭ ‬يتريت‭ ‬الفرصة‭ ‬ليعود‭ ‬الى‭ ‬نفس‭ ‬مكان‭ ‬تواجد‭ ‬القطط‭ ‬ويضرم‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬مخابئها‭ ‬،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حرق‭ ‬عدد‭ ‬منها‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬قطة‭ ‬،وهو‭ ‬ما‭ ‬خلف‭ ‬استياء‭ ‬عميقا‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬زوار‭ ‬وزائرات‭ ‬مكان‭ ‬تواجد‭ ‬هاته‭ ‬القطط‭ .‬

على‭ ‬اثر‭ ‬ذلك‭ ‬تفاعل‭ ‬الرأي‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬لتتدخل‭ ‬جمعيات‭ ‬الرفق‭ ‬بالحيوان‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬ارتأى‭ ‬بإحدى‭ ‬هاته‭ ‬الجمعيات‭ ‬إلى‭ ‬إيفاد‭ ‬محام‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الدارالبيضاء‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بوضع‭ ‬شكاية‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬لدى‭ ‬وكيل‭ ‬الملك‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬بآسفي‭ ‬بخصوص‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬الاعتداء‭ ‬بالحرق‭.‬