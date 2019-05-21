مغربي‭ ‬متهور‭ ‬يحرق‭ ‬أربعين‭ ‬قطة

الدارالبيضاء - الزمان
أقدم مؤخرا مغربي متهور على احراق ما يقارب أربعين قطة بسب خلاف مع سيدة كانت تقوم برعاية هذه القطط تطوعا وحبا في حمايتها . ويعود سبب هذا الحادث ان كلب هذا المغربي اعتدى على القطط بعضها،فسارعت السيدة المذكورة على ضد كلبها،فكان رد الفعل عنيفا حيث ظل يتريت الفرصة ليعود الى نفس مكان تواجد القطط ويضرم النار في مخابئها ، ما أدى إلى حرق عدد منها وصل إلى حوالي 40 قطة ،وهو ما خلف استياء عميقا في نفوس عدد من زوار وزائرات مكان تواجد هاته القطط .
على اثر ذلك تفاعل الرأي مع هذا الحادث لتتدخل جمعيات الرفق بالحيوان.
ما ارتأى بإحدى هاته الجمعيات إلى إيفاد محام يوم الاثنين من مدينة الدارالبيضاء الذي قام بوضع شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي بخصوص فتح تحقيق في قضية الاعتداء بالحرق.