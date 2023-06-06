مغاربة قلقون من قانون تبادل معلومات حول ممتلكاتهم في الخارج

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

يعش‭ ‬مغاربة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬تخوفات‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬عاشوها‭ ‬وقد‭ ‬اهتزت‭ ‬عندهم‭ ‬الثقة‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬بهم‭ ‬تنفيذه‭ ‬عدة‭ ‬أضرار‭ ‬اجتماعية‭ ‬في‭ ‬استقرارهم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والنفسي‭ ‬بالخارج،‭ ‬بخصوص‭ ‬مضامين‭ ‬اتفاقية‭ ‬دولية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬بدأ‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬مغاربة‭ ‬العالم‭ ‬يتهيبون‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬صفحاتهم‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬ينشرون‭ ‬فيها‭ ‬بعض‭ ‬أنشطتهم‭ ‬العائلية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬التجسس‭ ‬عليهم،‭ ‬أو‭ ‬تتبعهم‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬بعض‭ ‬الدخلاء‭ ‬والفضوليين‭ ‬في‭ ‬التجسس‭ ‬على‭ ‬ممتلكاتهم‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأفراد‭ ‬المحسوبية‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬مجالس‭ ‬الجالية،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعتبر‭ ‬خرقا‭ ‬للحريات‭ ‬الشخصية‭ . ‬بالموازاة‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬تفاجأ‭ ‬مغاربة‭ ‬العالم،‭ ‬وهم‭ ‬يستعدون‭ ‬جمع‭ ‬حقائبهم‭ ‬وتغليف‭ ‬الهدايا‭ ‬لبعض‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والأقارب‭ ‬،‭ ‬حينما‭ ‬تم‭ ‬تداول‭ ‬أخبار‭ ‬صادمة‭ ‬تقول‭ ‬أنهم‭ ‬صاروا‭ ‬مهددين‭ ‬بتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬ممتلكاتهم‭ ‬بالمغرب‭ .‬

هذا‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬البعض‭ ‬منهم‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬القدوم‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬إلى‭ ‬المغرب،‭ ‬معلنا‭ ‬أن‭ ‬خصوصيتهم‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬اختراقها‭ ‬،‭ ‬مفضلين‭ ‬الاستقرار‭ ‬بصفة‭ ‬نهائية‭ ‬بالخارج‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬القدوم‭ ‬إلى‭ ‬المغرب‭ ‬وبالتالي‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬لغياب‭ ‬تحفيزات‭ ‬ووجود‭ ‬عراقيل‭ ‬تلو‭ ‬العراقيل‭ ‬الادارية‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬شعارات‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬العسل‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية‭.‬

وكشف‭ ‬مؤخرا‭ ‬سياسي‭ ‬بحزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأسر‭ ‬المغربية‭ ‬قد‭ ‬تصير‭ ‬مهددة‭ ‬بالمساءلة‭ ‬داخل‭ ‬بلدان‭ ‬الإقامة،‭ ‬بسبب‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬ممتلكاتها‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الممتلكات‭ ‬بسيطة‭ ‬وأساسية‭ ‬كامتلاك‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬المغرب‭. ‬وأبرز‭ ‬رشيد‭ ‬حموني،‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬حقيقة‭ ‬قانون‭ ‬بات‭ ‬يهدد‭ ‬الأسر‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وقال‭ ‬إنها‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬‮«‬مهددة‭ ‬بالطرد‭ ‬من‭ ‬سكنياتٍ‭ ‬مدعمة‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬المهجر‭ ‬أو‭ ‬فقدان‭ ‬مكتسباتها‭ ‬المرتبطة‭ ‬بخدماتٍ‭ ‬اجتماعية‭ ‬كالتقاعد‭ ‬أو‭ ‬غيره‭. ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬77‭.‬19‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬بموجبه‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬بشأن‭ ‬التبادل‭ ‬الآلي‭ ‬للمعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحسابات‭ ‬المالية‭ ‬الموقع‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬بتاريخ‭ ‬25‭ (‬يونيو‭) ‬2019‭.‬

وقد‭ ‬أثير‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬التشريعي‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬مصادقة‭ ‬برلمانية،‭ ‬حيث‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬باتفاق‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬التبادل‭ ‬الآلي‭ ‬للمعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحسابات‭ ‬المالية،‭ ‬مُوقَّع‭ ‬منذ‭ ‬25‭ (‬يونيو‭) ‬2019‭.‬