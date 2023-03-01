مغاربة‭ ‬ينضمون‭ ‬لمحاكمة‭ ‬الشركة‭ ‬المصنعة‭ ‬لبيغاسوس‭ ‬

الرباط – عبدالحق بن رحمون- الزمان
أعلن ناشطون حقوقيون مغاربة الأربعاء انضمامهم إلى محاكمة تستهدف شركة «إن إس أو» في الولايات المتحدة بناء على شكوى من عملاق الإنترنت الأميركي «ميتا»، بوصفهم «ضحايا» تطبيق بيغاسوس للتجسس الذي طورته الشركة الإسرائيلية.
وأوضح ستة ناشطين مغاربة في بيان أن بعضهم «سبق أن تلقى رسائل رسمية من طرف شركة واتساب المملوكة لمجموعة ميتا، تنبههم إلى أن هواتفهم المحمولة تعرضت لاختراق إجرامي من تطبيق بيغاسوس عبر واتساب».
فيما قال باقي أعضاء هذه المجموعة أنهم «علموا بأنهم كانوا ضحايا اختراق مماثل من خلال منظمات دولية»، وقرروا تشكيل ائتلاف «المغاربة ضحايا الاختراق اللاقانوني لهواتفهم بتطبيق بيغاسوس».
ووفقاً لذلك «الانضمام جماعيا للقضية التي رفعتها شركة ميتا ضد شركة إن إس أو في محاكم سان فرانسيسكو» بالولايات المتحدة.
ويضم الائتلاف النشطاء الحقوقيين فؤاد عبد المومني وعبد اللطيف حماموشي وهشام المنصوري، والصحافي والأستاذ الجامعي عمر بروكسي.
و يضم خلود مختاري زوجة الصحافي المسجون سليمان الريسوني، وعلي رضا زيان نجل المحامي المسجون محمد زيان. والريسوني وزيان مسجونان بتهم جنائية يعتبرانها «استهدافا بسبب آرائهما». على صعيد اخر توجهت أنظار المراقبين بالرباط ، إلى اتفاق تعاون بين السعودية والمغرب في مجال خدمات النقل الجوي، هذا الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز. ويذكر أن الاتفاق وقع بين البلدين في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، على هامش أشغال الدورة 41 للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي، التي انعقدت في مدينة مونتريال الكندية. وفي موضوع آخر، وخلال الزيارة الرسمية لنائب الوزير النمساوي الفيدرالي للشؤون الخارجية الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي ، وفي ندوة صحفية ، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب «ليس طرفا في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا» ، وشدد بوريطة أن المغرب لم يساهم بأي شكل من الأشكال في النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وأضاف أن موقف المغرب من النزاع الروسي الأوكراني، يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم سياسة جوار بناءة، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. على صعيد آخر، أكدت السلطات الأربع للقطاع المالي بالمغرب، اعتزامها العمل سويا، من أجل تعزيز دينامية محاربة الفساد في القطاع المالي، ومواصلة مساهمتها النشيطة في المجهود الوطني في هذا المجال. وفي هذا الاطار، عقدت مؤخرا ، سلطات القطاع المالي الثلاث (بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي) وبشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اجتماعها السنوي الثالث رفيع المستوى، وذلك في إطار اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد .
ومحاربته في القطاع المالي التي وقعتها المؤسسات الأربع في تشرين الثاني (نونبر) 2019 ، وخصص هذا الاجتماع لتدارس حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية برسم سنة 2022، وكذا لاعتماد خارطة الطريق لسنة 2023.
ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت سنة 2022 إتمام تنفيذ الحملة التحسيسية الواسعة النطاق التي تم إطلاقها سنة 2020 والتي شملت كافة مكونات القطاع المالي من مؤسسات الائتمان والأداء، وجمعيات القروض الصغرى، ومقاولات ووسطاء التأمين، ومؤسسات الاحتياط الاجتماعي، وشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكي الحسابات، وبورصة الدار البيضاء والوديع المركزي ماروكلير.