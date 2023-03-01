مغاربة‭ ‬ينضمون‭ ‬لمحاكمة‭ ‬الشركة‭ ‬المصنعة‭ ‬لبيغاسوس‭ ‬

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭- ‬الزمان

أعلن‭ ‬ناشطون‭ ‬حقوقيون‭ ‬مغاربة‭ ‬الأربعاء‭ ‬انضمامهم‭ ‬إلى‭ ‬محاكمة‭ ‬تستهدف‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إس‭ ‬أو‮»‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬شكوى‭ ‬من‭ ‬عملاق‭ ‬الإنترنت‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬ميتا‮»‬،‭ ‬بوصفهم‭ ‬‮«‬ضحايا‮»‬‭ ‬تطبيق‭ ‬بيغاسوس‭ ‬للتجسس‭ ‬الذي‭ ‬طورته‭ ‬الشركة‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وأوضح‭ ‬ستة‭ ‬ناشطين‭ ‬مغاربة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬بعضهم‭ ‬‮«‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تلقى‭ ‬رسائل‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬شركة‭ ‬واتساب‭ ‬المملوكة‭ ‬لمجموعة‭ ‬ميتا،‭ ‬تنبههم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هواتفهم‭ ‬المحمولة‭ ‬تعرضت‭ ‬لاختراق‭ ‬إجرامي‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬بيغاسوس‭ ‬عبر‭ ‬واتساب‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬باقي‭ ‬أعضاء‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬علموا‭ ‬بأنهم‭ ‬كانوا‭ ‬ضحايا‭ ‬اختراق‭ ‬مماثل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‮»‬،‭ ‬وقرروا‭ ‬تشكيل‭ ‬ائتلاف‭ ‬‮«‬المغاربة‭ ‬ضحايا‭ ‬الاختراق‭ ‬اللاقانوني‭ ‬لهواتفهم‭ ‬بتطبيق‭ ‬بيغاسوس‮»‬‭.‬

ووفقاً‭ ‬لذلك‭ ‬‮«‬الانضمام‭ ‬جماعيا‭ ‬للقضية‭ ‬التي‭ ‬رفعتها‭ ‬شركة‭ ‬ميتا‭ ‬ضد‭ ‬شركة‭ ‬إن‭ ‬إس‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬محاكم‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‮»‬‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ويضم‭ ‬الائتلاف‭ ‬النشطاء‭ ‬الحقوقيين‭ ‬فؤاد‭ ‬عبد‭ ‬المومني‭ ‬وعبد‭ ‬اللطيف‭ ‬حماموشي‭ ‬وهشام‭ ‬المنصوري،‭ ‬والصحافي‭ ‬والأستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬عمر‭ ‬بروكسي‭. ‬

و‭ ‬يضم‭ ‬خلود‭ ‬مختاري‭ ‬زوجة‭ ‬الصحافي‭ ‬المسجون‭ ‬سليمان‭ ‬الريسوني،‭ ‬وعلي‭ ‬رضا‭ ‬زيان‭ ‬نجل‭ ‬المحامي‭ ‬المسجون‭ ‬محمد‭ ‬زيان‭. ‬والريسوني‭ ‬وزيان‭ ‬مسجونان‭ ‬بتهم‭ ‬جنائية‭ ‬يعتبرانها‭ ‬‮«‬استهدافا‭ ‬بسبب‭ ‬آرائهما‮»‬‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬اخر‭ ‬توجهت‭ ‬أنظار‭ ‬المراقبين‭ ‬بالرباط‭ ‬،‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬والمغرب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي،‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬عليه‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السعودي،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬المنعقد‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬برئاسة‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭. ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬وقع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ (‬أكتوبر‭) ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أشغال‭ ‬الدورة‭ ‬41‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي،‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مونتريال‭ ‬الكندية‭. ‬وفي‭ ‬موضوع‭ ‬آخر،‭ ‬وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬لنائب‭ ‬الوزير‭ ‬النمساوي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوروبية‭ ‬والدولية،‭ ‬بيتر‭ ‬لونسكي‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬ندوة‭ ‬صحفية‭ ‬،‭ ‬أكد‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬أن‭ ‬‮ ‬المغرب‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬طرفا‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬المسلح‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‮»‬‭ ‬،‭ ‬وشدد‭ ‬بوريطة‭ ‬‮ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬لم‭ ‬يساهم‭ ‬‮ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬الروسي‭ ‬الأوكراني،‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭ ‬وعدم‭ ‬المس‭ ‬بالوحدة‭ ‬الترابية‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬

والتشبث‭ ‬بحل‭ ‬النزاعات‭ ‬بالطرق‭ ‬السلمية،‭ ‬ودعم‭ ‬سياسة‭ ‬جوار‭ ‬بناءة،‭ ‬واحترام‭ ‬مبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬أكدت‭ ‬السلطات‭ ‬الأربع‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي‭ ‬بالمغرب،‭ ‬اعتزامها‭ ‬العمل‭ ‬سويا،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬دينامية‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬ومواصلة‭ ‬مساهمتها‭ ‬النشيطة‭ ‬في‭ ‬المجهود‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬عقدت‭ ‬مؤخرا‭ ‬،‭ ‬سلطات‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬الثلاث‭ (‬بنك‭ ‬المغرب‭ ‬والهيئة‭ ‬المغربية‭ ‬لسوق‭ ‬الرساميل،‭ ‬وهيئة‭ ‬مراقبة‭ ‬التأمينات‭ ‬والاحتياط‭ ‬الاجتماعي‭) ‬وبشراكة‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنزاهة‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الرشوة‭ ‬ومحاربتها،‭ ‬اجتماعها‭ ‬السنوي‭ ‬الثالث‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ .‬

ومحاربته‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬التي‭ ‬وقعتها‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأربع‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ (‬نونبر‭) ‬2019‮ ‬،‭ ‬وخصص‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬لتدارس‭ ‬حصيلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬برسم‭ ‬سنة‭ ‬2022،‭ ‬وكذا‭ ‬لاعتماد‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬شهدت‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬إتمام‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحملة‭ ‬التحسيسية‭ ‬الواسعة‭ ‬النطاق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬سنة‭ ‬2020‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬كافة‭ ‬مكونات‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬الائتمان‭ ‬والأداء،‭ ‬وجمعيات‭ ‬القروض‭ ‬الصغرى،‭ ‬ومقاولات‭ ‬ووسطاء‭ ‬التأمين،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الاحتياط‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وشركات‭ ‬البورصة،‭ ‬وشركات‭ ‬التسيير،‭ ‬وماسكي‭ ‬الحسابات،‭ ‬وبورصة‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬والوديع‭ ‬المركزي‭ ‬ماروكلير‭.‬