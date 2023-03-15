مع الإعلامية اللبنانية كلود أبو شقرا

دبي- محسن حسين

لقاء كان امتدادا للايام والسنوات التي تربطني بالاعلام والاعلاميين طوال 65 عاما بزيارة شرفتني بها الاعلامية اللبنانية المبدعة كلود أبو شقرا.

واضفت على الزيارة هدية قدمتها لي كتابها الاخير (ثائر يزرع الأمل) وهو كتاب يعبر عن الوفاء لاستاذها المفكر جورج شامي الصحافي والروائي الكبير.

وفي مثل هذه الزيارة قدمت لها كتابي الاخير (صور من الماضي البعيد) وفوجئت من خلال الحديث معها انها مطلعة على كتبي وكذلك تأسيس وكالة الانباء العراقية (واع) عام 1956 وتأسيس الوكالة الوطنية العراقية للانباء (نينا) عام 2005 وعملي في مجلة الف باء لربع قرن وعلى صفحتي في (فيسبوك) واللقاءات التلفزيونية واخرهــا في قناة العربية وكذلك في قناة ديوان، وانها متابعة لعملي الصحــــفي منذ الايام الاولى عام 1956 وقالت انك كنت تكتب في البداية باسم احلام البدري.