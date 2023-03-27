معوقات أمام الحفاظ على نوع من الدلافين مهدد بالانقراض

كراتييه‭ (‬كمبوديا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تُخرج‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬دلافين‭ ‬الإيراوادي‭ ‬رؤوسها‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬نهر‭ ‬ميكونغ‭ ‬العكرة‭ ‬لتتنفّس‭… ‬ومع‭ ‬أنّ‭ ‬المشهد‭ ‬مذهل‭ ‬لكنّه‭ ‬بات‭ ‬نادراً‭ ‬لأنّ‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الثدييات‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬ككمبوديا،‭ ‬أصبح‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانقراض‭ ‬رغم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لإنقاذه‭. ‬وكانت‭ ‬المملكة‭ ‬أعلنت‭ ‬أخيراً‭ ‬عن‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬ميكونغ،‭ ‬محاولةً‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬أعداد‭ ‬الدلافين‭ ‬المُصطادة‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تُقتل‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬قصد‭. ‬لكن‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬في‭ ‬كمبوديا‭ ‬التي‭ ‬تُعدّ‭ ‬بلداً‭ ‬فقيراً،‭ ‬جعل‭ ‬السكان‭ ‬يطبّقون‭ ‬الإجراءات‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬يبلغ‭ ‬عرضه‭ ‬عشرات‭ ‬الأمتار‭ ‬ويضم‭ ‬جزراً‭ ‬صغيرة‭ ‬وتحدّه‭ ‬شجيرات‭ ‬كثيفة؟‭ ‬يقول‭ ‬فون‭ ‬فارونغ،‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬منطقة‭ ‬كراتييه‭ (‬شرق‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬شباك‭ ‬خيشومية‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬المياه‭ “‬نخشى‭ ‬عدم‭ ‬تمكّننا‭ ‬من‭ ‬حماية‭” ‬الدلافين‭. ‬وتشكّل‭ ‬الشباك‭ ‬التي‭ ‬تُترك‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬وتعلق‭ ‬فيها‭ ‬الأسماك‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬حاسة‭ ‬النظر،‭ ‬عامل‭ ‬القتل‭ ‬الرئيسي‭ ‬للدلافين‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬ميكونغ،‭ ‬بحسب‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬البيئة‭.‬

‭ ‬نوع‭ ‬مهدد‭ ‬بشكل‭ ‬حرج‭ ‬بالانقراض‭ ‬

فون‭ ‬فارونغ‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الحرّاس‭ ‬السبعين‭ ‬الذين‭ ‬يتولّون‭ ‬حراسة‭ ‬مساحة‭ ‬120‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬ميكونغ‭ ‬بين‭ ‬كراتييه‭ ‬والمنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬لاوس‭.‬

وبسبب‭ ‬النقص‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الموظفين،‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يواجه‭ ‬الحرّاس‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬لأنّ‭ ‬الصيادين‭ ‬عددهم‭ ‬كبير‭ ‬ومنظّمون‭ ‬ومجهزون‭ ‬بقوارب‭ ‬أفضل‭.‬

ويقول‭ ‬فارونغ‭ “‬عندما‭ ‬نجري‭ ‬دوريات‭ ‬ليلاً،‭ ‬لا‭ ‬يخرج‭ ‬الصيادون،‭ ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬منازلنا‭ ‬في‭ ‬الصباح،‭ ‬يبدأون‭ ‬في‭ ‬ارتياد‭ ‬النهر‭”.‬

ويبلغ‭ ‬الراتب‭ ‬الشهري‭ ‬الأساسي‭ ‬للحراس‭ ‬65‭ ‬دولاراً،‭ ‬وهو‭ ‬مبلغ‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬لسد‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬علماً‭ ‬أنهم‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬دولارات‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬الصندوق‭ ‬الدولي‭ ‬لحفظ‭ ‬الطبيعة‭.‬

وكانت‭ ‬دلافين‭ ‬الإيراوادي‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬برؤوسها‭ ‬المستديرة‭ ‬وأنوفها‭ ‬القصيرة،‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬دلتا‭ ‬ميكونغ‭ ‬في‭ ‬فيتنام،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الكيلومترات‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭.‬

وتسبّب‭ ‬الصيد‭ ‬الجائر‭ ‬والنفايات‭ ‬البلاستيكية‭ ‬بنفوق‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬منها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬تقلّص‭ ‬موائلها‭ ‬بسبب‭ ‬السدود‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي‭ ‬اللذين‭ ‬أثّرا‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬النهر‭.‬

وشهدت‭ ‬أعداد‭ ‬دلافين‭ ‬الإيراوادي‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬ميكونغ‭ ‬انخفاضاً‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬دلفين‭ ‬عام‭ ‬1997‭ ‬إلى‭ ‬89‭ ‬حيواناً‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭.‬

ويشير‭ ‬الصندوق‭ ‬الدولي‭ ‬لحفظ‭ ‬الطبيعة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الدلافين‭ ‬موجود‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬نهرين‭ ‬آخرين‭ ‬هما‭ ‬إيراوادي‭ ‬في‭ ‬بورما‭ ‬وماهاكام‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بورنيو‭ ‬الإندونيسية‭. ‬وصُنّفت‭ ‬الأنواع‭ ‬النهرية‭ ‬الثلاثة‭ ‬ضمن‭ ‬الحيوانات‭ ‬المهددة‭ ‬بشكل‭ ‬حرج‭ ‬بالانقراض‭.‬

ويُسجل‭ ‬وجود‭ ‬كبير‭ ‬لدلافين‭ ‬إيراوادي‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬سواحل‭ ‬جنوب‭ ‬وجنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬العذبة،‭ ‬وتُعتبر‭ ‬مهددة‭ ‬بالانقراض‭ ‬أيضاً‭.‬

مناطق‭ ‬محمية‭ ‬

نفق‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬دلفيناً‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬ميكونغ‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ ‬لكنّ‭ ‬نفوق‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬صغار‭ ‬هذه‭ ‬الدلافين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسبوع‭ ‬خلال‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر،‭ ‬حرّك‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬البيئة‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭.‬

ويقول‭ ‬المدير‭ ‬الوطني‭ ‬الصندوق‭ ‬الدولي‭ ‬لحفظ‭ ‬الطبيعة‭ ‬في‭ ‬كمبوديا،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إنّ‭ ‬نفوق‭ ‬الدلافين‭ ‬الثلاثة‭ ‬الصغيرة‭ ‬يمثل‭ ‬‭”‬مؤشراً‭ ‬مقلقاً‭”‬،‭ ‬داعياً‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ “‬التحرك‭ ‬واستثمار‭ ‬موارد‭ ‬إضافية‭” ‬لإنقاذ‭ ‬الدلافين‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬70‭%‬‭ ‬من‭ ‬أعدادها‭ ‬حيوانات‭ ‬كبيرة‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬التكاثر‭.‬

ومنذ‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬صدر‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬يحظر‭ ‬كل‭ ‬عمليات‭ ‬الصيد‭ ‬داخل‭ ‬مناطق‭ ‬حماية‭ ‬معينة‭.‬

ويواجه‭ ‬المخالفون‭ ‬عقوبة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬عاماً‭ ‬واحداً‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استخدموا‭ ‬شباكاً‭ ‬خيشومية،‭ ‬وما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬إذا‭ ‬اعتمدوا‭ ‬الصيد‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحمية‭.‬

وفي‭ ‬إحدى‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بقرية‭ ‬كامبي،‭ ‬يجول‭ ‬24‭ ‬حارساً‭ ‬ضمن‭ ‬دوريات‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬22‭,‬4‭ ‬كيلومتراً‭ ‬مربعاً‭.‬

ويقول المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الحراس‭ ‬المحليين‭ ‬موك‭ ‬بونلورك‭ “‬نعتقل‭ ‬من‭ ‬يرمون‭ ‬شباكهم‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحمية‭. ‬وإذا‭ ‬مارسوا‭ ‬الصيد‭ ‬الكهربائي،‭ ‬فلن‭ ‬نرحمهم‭ ‬وسنحيلهم‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭”.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تؤتي‭ ‬ثمارها،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يسُجّل‭ ‬نفوق‭ ‬أي‭ ‬دلفين‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬

وتابع‭ ‬بونلورك‭ “‬أعلمنا‭ ‬مشغلو‭ ‬قوارب‭ ‬سياحية‭ ‬أنّ‭ ‬دلفيناً‭ ‬صغيراً‭ ‬وُلد‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭”.‬