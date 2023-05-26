معهد فنون الموصل يحتفي بمهرجانه السنوي

الموصل – هدير الجبوري

اقام معهد الفنون الجميلة للبنين في نينوى مهرجانه السنوي للعام الدراسي 2023-2022 تحت عنوان (دورة شمس العراق) ليؤكد من خلاله أن الفن هو حقاً مرآة تعكس جمال مدينة كانت ولازالت تحب الحياة وعصية على النسيان والزوال ،وشاركت في هذا الكرنفال الفني أقسام المعهد العديدة ومنها قسم الخط العربي والتصميم الطباعي وقسم المسرح الذي يشتمل على (الاخراج-التمثيل ) وقسم الفنون الموسيقية،، والتشكيلي (الرسم والنحت والفخار).

وأشرفت على هذه الأحتفالية لجنة تحضيرية خاصة من أساتذة المعهد وهم سبعة عشر أستاذاً واستاذة من مختلف الاقسام ، وقد أرتأت اللجنة بدورها أن تبقي الفعاليات محصورة بطلبة المعهد ليفسحوا المجال لهم لأظهار ابداعاتهم الفنية من مختلف تخصصاتهم.. وأفتتح المهرجان مدير عام تربية محافظة نينوى خالد الشاهين ومدير معهد الفنون الجميلة للبنين رعد ريثم الحسيني ومعاونه عمار سعدالله عبدالرزاق. وأقيم معرض مفتوح للخط والرسم والنحت في باحة المعهد وسبق الأفتتاحية الرسمية للمهرجان عرضاً استعراضياً مميزاً لطلبة قسم الفنون المسرحية قدموا من خلاله عرض بعنوان (الملوك الأربعة ) والذي تم من خلاله ربط الماضي بالحاضر لهذه المدينة العريقة ،وكان هذا العرض شارك مؤخراً في مهرجان الربيع الذي أقيم في الموصل في 30 نيسان الماضي. وفي القاعة الداخلية للمهرجان تميز طلبة قسم الفنون الموسيقية بأدائهم العالي للاغاني التراثية الموصلية والعراقية والموشحات القديمة والعزف المنفرد على مجموعة من الآلات الموسيقية لطلبة الصفوف المنتهية في المعهد..تلاها عرض مسرحي بعنوان (قبل المواجهة )تناول مؤلفها عبدالله جاسم المفرجي حقيقة أرتباط الروح بالجسد وكيف أن الجسد لايستطيع العيش دون روح مثابرة شجاعة والمسرحية تحاكي الشجاعة التي تحلى بها الموصليون وهم يواجهون أعتى الهجمات والمصاعب التي مرت بهم ونهضوا منها وأصروا للعودة الى الحياة..وقدم العرض ممثلين أثنين من الطلبة .وأُختتم المهرجان بتوزيع الشهادات التقديرية والدروع لمستحقيها من أساتذة المعهد.