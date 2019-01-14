التعليم يناقش تطوير عمل المجلس الوطني للنهوض بكليات الطب

معهد العلمين يخرّج دفعة ثانية من حملة الماجستير والدكتوراه

النجف – سعدون الجابري

بغداد – الزمان

تخرجت من معهد العلمين للدراسات العليا في النجف الدفعة الثانية من طلبة قسمي القانون والعلوم السياسية للعام الدراسي 2017- .2018

واقام المعهد احتفالية حضرها عدد من النواب والوزراء السابقين والوكيل الاقدم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمد السراج ورؤساء الجامعات العراقية ونقيب المحامين احلام اللامي. وتخلل الحفل كلمة ممثل الوزارة وكلمة مؤسسة بحر العلوم الخيرية القاها وزير النفط والنائب السابق ابراهيم بحر العلوم وكلمة عميد المعهد فريد عدنان محسن وردد الطلبة الخريجون قسم التخرج، كما تم توزيع الشهادات بينهم وسط تمنيات الحضور لهم بالتوفيق في مسيرتهم العلمية والمهنية.

تطوير عمل

الى ذلك بحث الوزير قصي السهيل مع عمداء كليات الطب في الجامعات العراقية تطوير عمل المجلس الوطني بما يضمن تحسين مستوى كليات المجموعة الطبية ويجعلها بمصاف كليات الدول المتقدمة

.وقال بيان للوزارة امس إن (السهيل ناقش خلال ترؤسه اجتماعا ضم عمداء كليات الطب تعزيز الاعتمادية الوطنية في الجامعات العراقية وتطوير المناهج العلمية لكليات الطب بما يتوافق مع المعايير العالمية والآليات المعتمدة في معادلة الشهادات لدى الطلبة الحاصلين على شهادات تخرج من جامعات أجنبية), واكد السهيل ان (الوزارة تولي اهتماما لترصين المقومات الأكاديمية الوطنية ودور لجان العمداء بعدّها الجهات الأكاديمية المختصة بدراسة ووضع المعالجات والمقترحات الخاصة بتطوير وترصين بنى التعليم العالي وتوفير البيئة التدريسية الملائمة للطلبة), وأضاف إن (التعليم يضع ضمن ستراتيجياته المستقبلية تفعيل عوامل استقطاب الطلبة الأجانب للدراسة في الجامعات العراقية فضلا عن توسعة خطة القبول في الدراسات العليا للتخصصات الطبية).

وفي سياق متصل أكد السهيل أن الوزارة لديها توجه بتغيير النظام الدراسي المعمول به حاليا في المؤسسات التعليمية إلى نظام المقررات أو الوحدات الدراسية . وقال السهيل في تصريح امس إن (الوزارة لديها ستراتيجية واضحة وتصور كامل عن تفعيل ما سيخدم العملية التعليمية في العراق).

وزارة مدمجة

لافتا الى ان (هناك آليات عمل مشتركة ستنشط مع خبراء ووملاكات العلوم والتكنولوجيا المدمجة مع الوزارة لتطوير البحث العلمي في مجالات الطب والهندسة والعلوم والزراعة وتشخيص مؤشرات انعكاس نتائجه على البيئة العراقية), مشددا على (أهمية الالتفات لعنصر الرصانة في مؤسسات التعليم الجامعي الاهلي فضلا عن مراجعة خارطة التخصصات التي تدرسها تلك الكليات أو الجامعات بما يؤهلها لتكون رافدا ورديفا حقيقيا للتعليم الحكومي), وأوضح السهيل ان (التنسيق جار مع وزارة التربية لتطوير مستوياته بشأن مخرجاتها وإيجاد الحلول المنصفة لمشكلات خطة القبول السنوية والتحاق الطلبة في الكليات التي تتوائم ومعدلاتهم), مشيرا إلى أن (الوزارة بصدد معالجة حالات تعسفية رُصدت بالضد من الأستاذ الجامعي ووضع الضوابط المانعة لتكرار مثل هذه الحالات), وتابع ان (هناك أوامر وزارية قد صدرت خلال تسيير أعمال الوزارة وسيتم النظر بمدى موضوعيتها ودقتها لتطويق مدياتها السلبية).

مؤكدا ان (العمل القادم سيشمل تصحيح المسار في دائرة البعثات والعلاقات الثقافية وسيكون هناك تعديل إيجابي في نظام الابتعاث والزمالات وآلية التعاطي مع معادلة الشهادات وايجاد علاجات حقيقية لشريحة الطلبة المبتعثين). وكان الوزارة قد أطلقت الاستمارة الالكترونية للتقديم على المقاعد الشاغرة للتخصصات كافة على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي من خريجي الدراسة الإعدادية للسنتين الدراسيتين السابقتين.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة إيهاب ناجي إن (الوزارة أطلقت يوم الاثنين الماضي عبر البوابة الالكترونية للدائرة استمارة خاصة للتقديم على المقاعد الدراسية الشاغرة للتخصصات كافة ومن ضمنها كليات المجموعة الطبية لطلبة الدورين الاول والثاني لخريجي الإعدادية للسنتين 2017/ 2016 و 2018/.(2017

واجرت وزارة التربية، معالجات للأخطاء الواردة بمنهاج مادة الرياضيات لمرحلة الثالث المتوسط. وقال مدير عام المناهج بالوزارة مجيد العلاق في تصريح صحفي امس ان (المديرية العامة للمناهج تابعت الاخطاء الموجودة بمنهاج الرياضيات لمرحلة الثالث المتوسط، واتضح ان اغلبها اخطاء مطبعية بسيطة وتم تجاوزها من خلال المختصين في المديرية العامة للمناهج الدراسية).

تشخيص اخطاء

وأكد انه (تم تشخيص الاخطاء في وقت مبكر من بدء العام الدراسي الجاري، وتم تعميم كتب رسمية بين مديريات تربية بغداد والمحافظات لتقوم بدورها بتبليغ المدارس بتصحيح الاخطاء التي وردت بالمنهاج، منوها بأن وزارته تعيد سنويا تأليف وطبع العناوين المنهجية للمراحل الدراسية ليصل الكتاب الى الطلبة بشكل يليق بهم).

وأوضح ان (نسبة الاخطاء بالمناهج الدراسية سنويا واردة وتبلغ واحدا بالمئة، والتي يتم رصدها وتلافيها مع بدء العام الدراسي، فضلا عن التنسيق مع وزارة التعليم العالي للأخذ بآراء اساتذتها الجامعيين للاستفادة من ملاحظاتهم وارائهم بالمناهج الدراسية لايصالها بصورتها الصحيحة الى الهيئات التربوية).