معمل سيجار كاسترو يحافظ على تقاليد الصناعة الكوبية الشهيرة 

هافانا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تؤكد‭ ‬أوركيديا‭ ‬غونزاليس‭ ‬وهي‭ ‬تجلس‭ ‬أمام‭ ‬آلة‭ ‬لفحص‭ ‬جودة‭ ‬السيجار،‭ ‬أنها‭ ‬فخورة‭ ‬بمساهمتها‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة،‭ ‬وفي‭ ‬كونها‭ ‬عنصراً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬ناجح‭ ‬أصبح‭ ‬إبّان‭ ‬الجائحة‭ ‬يحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬صادرات‭ ‬الدولة‭ ‬كوبا‭.‬وتقول‭ ‬العاملة‭ ‬الكوبية‭ ‬البالغة‭ ‬55‭ ‬عاماً‭ “‬أعشق‭ ‬صنع‭ ‬السيجار‭. ‬أمضيت‭ ‬حياتي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المكان،‭ ‬وما‭ ‬أفعله‭ ‬فنّ‭ ‬حقيقي‭. ‬لا‭ ‬يتقن‭ ‬أيّ‭ ‬كان‭ ‬صنع‭ ‬السيجار،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يتقن‭ ‬أيّ‭ ‬كان‭ ‬رسم‭ ‬لوحة‭”.‬

وتتمثل‭ ‬وظيفة‭ ‬أوركيديا‭ ‬في‭ ‬التأكد‭ ‬بواسطة‭ ‬أنبوب‭ ‬معدني‮ ‬من‭ ‬‮ ‬مستوى‭ ‬شفط‭ ‬كل‭ ‬سيجار‭ ‬لضمان‭ ‬استمتاع‭ ‬المدخّن‭ ‬به‭.‬

وتشرح‭ ‬فيما‭ ‬عيناها‭ ‬تركزان‭ ‬على‭ ‬إبرة‭ ‬الآلة‭ “‬في‭ ‬حال‭ ‬أشارت‭ ‬الإبرة‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أربعين،‭ ‬يكون‭ ‬مستوى‭ (‬الشفط‭) ‬مفرطاً،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬تعدّت‭ ‬الثمانين،‭ ‬فيكون‭ ‬متدنياً‭ ‬جداً‭”.‬وتعمل‭ ‬أوركيديا‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ “‬إل‭ ‬لاغيتو‭” ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬عام‭ ‬1966‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬هافانا‭ ‬لإعداد‭ ‬السيجار‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يدخنه‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوبي‭ ‬الراحل‭ ‬فيدل‭ ‬كاسترو‭ (‬1928-2016‭) ‬أو‭ ‬يقدمه‭ ‬إلى‭ ‬ضيوفه‭ ‬المميزين‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬المكان،‭ ‬وُلدت‭ “‬كوهيبا‭”‬،‭ ‬أفخم‭ ‬ماركات‭ ‬السيجار‭ ‬الكوبي‭ ‬وهي‭ ‬التسمية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يطلقها‭ ‬هنود‭ ‬تاينوس،‭ ‬وهم‭ ‬سكان‭ ‬الجزيرة‭ ‬الأصليون،‭ ‬على‭ ‬أوراق‭ ‬التبغ‭ ‬الملفوفة‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬يدخنونها‭ ‬والتي‭ ‬فوجئ‭ ‬بها‭ ‬الرحّالة‭ ‬كريستوفر‭ ‬كولومبوس‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ “‬القارة‭ ‬الجديدة‭”.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬تقليد‭ ‬لفّ‭ ‬كل‭ ‬مُزارع‭ ‬أوراقه‭ ‬الخاصة‭ ‬قائماً‭ ‬بين‭ ‬الفلاحين‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬بينار‭ ‬ديل‭ ‬ريو‭ ‬الغربية،‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬معظم‭ ‬حقول‭ ‬التبغ‭ ‬في‭ ‬كوبا‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬المصنع،‭ ‬يستمر‭ ‬إلى‭ ‬اليوم‭ ‬إنتاج‭ ‬سيجار‭ “‬كوهيبا‭” ‬من‭ ‬قياس‭ “‬لانسيرو‭” ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يفضّله‭ ‬فيدل‭ ‬كاسترو‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬عام‭ ‬1985،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬والخمسين‭.‬‮ ‬

نكهة

ويوضح‭ ‬مدير‭ “‬إل‭ ‬لاغيتو‭” ‬أوسكار‭ ‬رودريغيز‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬تصنيع‭ “‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬سيجار‭” ‬عام‭ ‬2022،‮ ‬أي‭ ‬بمعدل‭ ‬تسعة‭ ‬آلاف‭ ‬قطعة‭ ‬يومياً،‭ “‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الصعوبات‭” ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬المصنع‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬تحل‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬دون‭ ‬نموّ‭ ‬تصدير‭ ‬السيجار‭ ‬الكوبي‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للصادرات‭ ‬منه‭ ‬568‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وفق‭ ‬شركة‭ “‬هابانوس‭ ‬إس‭ ‬إيه‭”‬‮ ‬‭(‬Habanos‭ ‬S‭.‬A‭) ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الوطنية‭ ‬للسيجار‭ ‬في‭ ‬كوبا‭.‬

وكان‭ ‬لهذا‭ ‬النمو‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكوبي‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬أقسى‭ ‬أزماته‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً،‭ ‬ويشهد‭ ‬نقصاً‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬وانقطاعات‭ ‬يومية‭ ‬للتيار‭ ‬الكهربائي‭.‬

ويؤكد‭ ‬رودريغيز‭ ‬أن‭ ‬المصنع‭ “‬لم‭ ‬يتوقف‭ ‬يوماً‭ ‬واحداً‭” ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الجائحة‭ ‬التي‭ ‬دامت‭ ‬شهوراً‭ ‬طويلة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬السيجار‭ ‬يحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بين‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تصدّرها‭ ‬كوبا‭. ‬وتُعتبر‭ ‬إسبانيا‭ ‬والصين‭ ‬وألمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وسويسرا‭ ‬الدول‭ ‬الأعلى‭ ‬استيراداً‭ ‬للسيجار‭ ‬الكوبي‭.‬

وانهمك‭ ‬عشرات‭ ‬العمال‭ ‬في‭ “‬إل‭ ‬لاغيتو‭” ‬بوضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بواسطة‭ ‬شفرة‭ ‬منحنية‭ ‬ومادة‭ ‬لزجة‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬قطع‭ ‬سيجار‭ ‬انتهى‭ ‬لفّها‭.‬

وتبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬تقاليد‭ ‬هذا‭ ‬المصنع‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أسسته‭ ‬سيليا‭ ‬سانشيز‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬رفيقة‭ ‬سلاح‭ ‬لفيدل‭ ‬كاسترو‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬سييرا‭ ‬مايسترا‭ (‬شرق‭ ‬كوبا‭). ‬وكان‭ ‬الهدف‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للأمهات‭ ‬العازبات‭ ‬أو‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يواجهن‭ ‬صعوبات‭.‬

وتوفيت‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭ ‬مؤسِسة‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬نورما‭ ‬فرنانديز‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتولى‭ ‬لفّ‭ ‬قطع‭ ‬السيجار‭ ‬المخصصة‭ ‬لقائد‭ ‬الثورة‭.‬

وتروي‭ ‬أوركيديا‭ ‬غونزاليس‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬وقتها‭ ‬في‭ ‬المصنع‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬فيلا‭ ‬أنيقة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬خمسينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ “‬لقد‭ ‬كان‭ ‬صنع‭ ‬قطع‭ ‬السيجار‭ ‬للرئيس‭ ‬بمثابة‭ ‬امتياز‭”.‬

أما‭ ‬كاريداد‭ ‬ميسا‭ ‬البالغة‭ ‬اليوم‭ ‬55‭ ‬عاماً،‭ ‬فانضمت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ “‬إل‭ ‬لاغيتو‭” ‬كعاملة‭ ‬تنظيف‭. ‬بعد‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً،‭ ‬أصبحت‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أدنى‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬السيجار‭.‬

وتشرح‭ ‬أمام‭ ‬علب‭ ‬مليئة‭ ‬بقطع‭ ‬السيجار‭ ‬التي‭ ‬تفحصها‭ ‬بتمعّن‭ ‬تحت‭ ‬صورة‭ ‬إرنستو‭ ‬تشي‭ ‬غيفارا‭ ‬أن‭ ‬مهمتها‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ “‬الجودة‭ ‬والوزن‭ ‬والطول‭ (…) ‬والسماكة‭” ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يُعرف‭ ‬بمقياس‭ ‬الحلقة‭.‬‮ ‬

ويراوح‭ ‬سعر‭ ‬سيجار‭ “‬كوهيبا‭” ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الموديلات‭ ‬والمقاسات،‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬دولاراً‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬دولار‭ ‬للقطعة‭ ‬الواحدة،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وتشير‭ ‬أوركيديا‭ ‬غونزاليس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬التبغ‭ ‬الكوبي‭ ‬يتميز‭ ‬عن‭ ‬غيره‭ ‬بالنكهة‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬أرض‭ ‬بينار‭ ‬ديل‭ ‬ريو،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬حصاد‭ ‬أفضل‭ ‬أنواع‭ ‬التبغ‭”‬‭.‬