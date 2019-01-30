بعد توقف دام أكثر من 16 عاماً

معمل الخياطة العسكرية في بغداد يرى النور مجدداً

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

إفتتح رئيس هيئة إستثمار بغدادشاكر الزاملي الثلاثاء معمل الخياطة العسكرية في منطقة باب الشيخ في بغداد بحضور الفريق الركن عبد الأمير الزيدي معاون رئيس أركان الجيش والناطق بإسم وزارة الداخلية وجعفر الحمداني رئيس إتحاد الغرف التجارية وعدد من أعضاء البرلمان والقادة الأمنيين.

وقال الزاملي خلال كلمة الإفتتاح أن (هذا المعمل يمثل خطوة مهمة في دعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية وتنشيط الحركة الإقتصادية للعاصمة داعياً جميع المؤسسات المعنية الى تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع والإستفادة من منتجاته).

كما قدم تهانيه الى الشركة المستثمرة وأشاد بسرعة إنجازهم لتأهيل وتشغيل المشروع الذي كان قائماً في السابق وتوقف عن العمل بعد أحداث 2003 التي مر بها البلاد . وأثنى الزاملي على (دور العاملين الذين بذلوا قصارى جهدهم لدعم هذه الصناعة وتقديم أفضل مستوى من الإنتاج) داعياً بهذه المناسبة (بقية المنفذين للمشاريع الإستثمارية الى الإسراع بإنجازها وتحقيق أهداف الإستثمار المنشودة في العاصمة كما دعا وزارة الدفاع العراقية لطرح أراضيها الى الهيئة والإستفادة منها بعرضها كفرص إستثمارية لتنفيذ المشاريع التنموية عليها).

تجهيزات عسكرية

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان المعمل الميتميز بانه مجهز بأحدث المكائن العالمية ذات التقنية العالية ومن المناشيء الرصينة بتنوعه وشموله لكافة التجهيزات الخاصة بالعسكريين لاسيما إنتاجه للقيافة العسكرية رقم (1) المخصصة للمراسيم والمناسبات ، وتتألف بناية المعمل من طابقين إذ تصل طاقته الإنتاجية الى (2000) م يومياً بواقع 6 خطوط للإنتاج مواكبة لأحدث التصاميم وبأنسب الأسعار كما وأعتمدت الشركة المنفذة للمشروع في إنتاجها على أفضل الأقمشة المستوردة من مناشيء عالمية . ويعمل المشروع على توفير كافة التجهيزات العسكرية بكل صنوفها وسد حاجة المؤسسات المعنية وتحسين نوعية المنتجات والتجهيزات وتوسيعها وتطويرها بدلاً من إستيراد هذه التجهيزات من الخارج فضلا عن الحد من ظاهرة شراء هذه الألبسة وتداولها بشكل عشوائي إذ سيجعل إقتنائها من شريحة الجهات الأمنية والعسكرية حصراً فضلاً عن تشغيله لعدد كبير من العاطلين عن العمل كون أن العمالة فيه محلية 100بالمئة.

وانجز قسم شؤون المواطنين في هيئة الحماية الاجتماعية التعامل مع 1067 شكوى واستفساراً وردت عبر الخط الساخن 1018للمدة من 2/1 ولغاية 2019/1/15. ونقل بيان تلقته الزمان عن مدير قسم شؤون المواطنين في الهيئة ياسين شريف عبد الله قوله امس (ان الاستفسارات والشكاوى الواردة توزعت بين 356 حالة طالبت ببحث ميداني و277 حالة ما بين مرفوض وتدقيق بيانات و341 حالة ظهرت نتائجهم فوق مستوى خط الفقر و17 حالة بانتظار نتائج التخطيط و35 حالة لمواطنين تم تاشير شمولهم و41 حالة لمواطنين يستفسرون عن متطلبات اصدار البطاقة الذكية.

وأضاف مدير القسم ان الاستفسارات والشكاوى وردت من بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان بواقع 1049اتصالاً يخص فئة الرجال و18 اتصالا يخص فئة النساء).

جددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التأكيد على ان استمارة التسجيل المرفوعة على الموقع الالكتروني للوزارة كباحث عن العمل ( العاطلين) لا تمثل التقديم على الشمول براتب الاعانة الاجتماعية ، انما هي استمارة تسجيل لمعلومات الباحثين عن العمل ويتم ادخال تلك المعلومات في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب في الوزارة.

دورات تدريبية

وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بموجب هذه الاستمارة يحق للمسجل التقديم على القروض التي تمنحها الوزارة حين الاعلان عنها وكذلك الاشتراك في الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة في مراكزها المنتشرة في بغداد والمحافظات وكذلك من اجل ايجاد فرصة عمل في القطاع الخاص ويتم ابلاغ الباحث عن العمل عن تلك الفرصة اما بالاتصال به هاتفيا او عبر الايميل الموجود ضمن المعلومات التي ثـــــبتها في الاستمارة). وحذرت الوزارة ضعاف النفوس من استغلال حاجة الناس وايهامهم بان التسجيل عبر استمارة الباحثين عن العمل يمثل تقديما رسميا للشمول براتب الاعانة الاجتماعية او راتب المعين المتفرغ واكد البيان ان (الوزارة سترصد أولئك المخالفين للقانون من اجل اتخاذ الاجراءات القضائية والقانونية بحقهم، منوهة الى ان اي اطلاق للشمول بالراتبين المذكورين فسيتم الاعلان عنه عبر الموقع الالكتروني الرسمي وصفحات التواصل المعتمدة لدى الوزارة. كما تدعو الوزارة الى الابلاغ عن اي مخالفة او حالة ابتزاز يتعرضون اليها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 1018 او ايميل الوزارة او تقديم شكوى عبر قسمي شؤون المواطنين في الوزارة او هيئة الحماية الاجتماعية).