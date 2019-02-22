معلّق‭ ‬رياضي‭ ‬ينجو‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬لحظة

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

وثقت‭ ‬كاميرا‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مشهدا‭ ‬خطيرا‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬مدته‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة،‭ ‬لحادث‭ ‬مفاجئ‭ ‬كاد‭ ‬أن‭ ‬«يقتل»‭ ‬معلقا‭ ‬رياضيا‭ ‬للعبة‭ ‬هوكي‭ ‬الجليد‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ميل،‭ ‬أن‭ ‬المعلق‭ ‬الرياضي‭ ‬الشهير،‭ ‬بيير‭ ‬ماكغواير،‭ ‬تعرض‭ ‬لأخطر‭ ‬حادث‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬المهنية‭ ‬أثناء‭ ‬نقله‭ ‬لأحداث‭ ‬مباراة‭ ‬لهوكي‭ ‬الجليد،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬الصحفي‭ ‬الرياضي‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬المخاطر،‭ ‬أما‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬فكانت‭ ‬استثنائية‭.‬

وقع‭ ‬الحادث‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬18‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري،‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أوهايو‭ ‬الأمريكية،‭ ‬خلال‭ ‬مبارة‭ ‬لهوكي‭ ‬الجليد‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬كولومبس‭ ‬بلو‭ ‬جاكيتس‭ ‬وتامبا‭ ‬باي‭ ‬لايتينغ‭.‬

ويظهر‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬التقطته‭ ‬عدسة‭ ‬الكاميرا،‭ ‬صدفة،‭ ‬التفات‭ ‬المعلق‭ ‬ماكغواير‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬57‭ ‬عاما‭ ‬لحظة‭ ‬انطلاق‭ ‬كرة‭ ‬الهوكي‭ ‬الصغيرة‭ ‬تجاه‭ ‬رأسه،‭ ‬إذ‭ ‬مرت‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬سنتيمترات‭ ‬فقط‭ ‬عنه‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬ماكغواير‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬لتلافي‭ ‬كرة‭ ‬الهوكي‭ ‬المتجهة‭ ‬نحوه،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يرها‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬لحظة‭. ‬وقال‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬تعليقهم‭ ‬على‭ ‬الحادث،‭ ‬إن‭ ‬الرجل‭ ‬كان‭ ‬محظوظا‭ ‬للغاية‭.‬

وقال‭ ‬ماكغواير:‭ ‬«إن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لاعب‭ ‬هوكي،‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬التدخل‭ ‬أبدا‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭. ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬عليك‭ ‬إبقاء‭ ‬يديك‭ ‬بعيدا»‭.‬