معلومات مضللة تستهدف الشجرة الأكثر قداسة في سريلانكا

أنورادابورا‭ (‬سريلانكا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬الشائعات‭ ‬تنتشر‭ ‬عن‭ ‬خطر‭ ‬تشكله‭ ‬موجات‭ ‬كهرومغناطيسية‭ ‬مزعومة‭ ‬على‭ ‬شجرة‭ ‬قديمة‭ ‬جداً‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬آلاف‭ ‬السنين،‭ ‬وهي‭ ‬الشجرة‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الأكثر‭ ‬قداسة‭ ‬في‭ ‬سريلانكا،‭ ‬لم‭ ‬تتردد‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬تدابير‭ ‬صارمة‭.‬

وأمر‭ ‬الرئيس‭ ‬رانيل‭ ‬ويكريمسينغه‭ ‬بإرسال‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬لمعاينة‭ ‬الشجرة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬2300‭ ‬عام‭ ‬وتنتمي‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ “‬شجرة‭ ‬التين‭ ‬المقدسة‭” ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬أنورادابورا،‭ ‬المدينة‭ ‬المقدسة‭ ‬والعاصمة‭ ‬السابقة‭ ‬للجزيرة‭ ‬والتي‭ ‬تبعد‭ ‬200‭ ‬كيلومتر‭ ‬شمال‭ ‬كولومبو‭.‬

وبعد‭ ‬أشهر‭ ‬عدة‭ ‬أجرى‭ ‬خلالها‭ ‬الخبراء‭ ‬زيارات‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬وتحقيقات‭ ‬وفحوصات‭ ‬وعمليات‭ ‬مراقبة‭ ‬للشجرة‭ ‬القديمة،‭ ‬توصّل‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مدير‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬ورئيسها‭ ‬التقني‭ ‬ومدير‭ ‬الحدائق‭ ‬النباتية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمعبد‭ ‬سري‭ ‬مها‭ ‬بودي‭ ‬وأساتذة‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬عدة‭ ‬ومسؤولين‭ ‬محليين،‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬انبعاثات‭ ‬لموجات‭ ‬كهرومغناطيسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتشكل‭ ‬استنتاجات‭ ‬الفريق‭ ‬مؤشراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬مقنعة‭ ‬وتتسبب‭ ‬في‭ ‬إهدار‭ ‬الموارد‭ ‬للتحقق‭ ‬منها‭.‬

كذلك،‭ ‬تؤكد‭ ‬الشائعة‭ ‬المغرضة‭ ‬والمُكلفة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬مفلسة،‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬يستمر‭ ‬تبجيل‭ ‬الشجرة‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬البوذيين‭.‬

ويعتقد‭ ‬البوذيون‭ ‬أن‭ ‬الشجرة‭ ‬نمت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬غصن‭ ‬صغير‭ ‬متأت‭ ‬من‭ ‬شجرة‭ ‬تين‭ ‬مقدسة‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬بوذا‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التنوير‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬عام‭.‬

وتحظى‭ ‬الشجرة‭ ‬التي‭ ‬تُسمّى‭ ‬محلياً‭ ‬بـ‭”‬بو‭” ‬وتمثّل‭ “‬بوذا‭ ‬الحي‭” ‬بتبجيل‭ ‬من‭ ‬آلاف‭ ‬البوذيين‭ ‬يومياً‭. ‬وكانت‭ ‬معلومات‭ ‬أولى‭ ‬انتشرت‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬محلي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬موجات‭ ‬كهرومغناطيسية‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬اتصالات‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬تنبعث‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬الشجرة‭ ‬التي‭ ‬تحوّلت‭ ‬أوراقها‭ ‬إلى‭ ‬اللون‭ ‬الأسود‭ ‬وباتت‭ ‬معرضة‭ ‬إلى‭ “‬خطر‭ ‬كبير‭”.‬

كذلك،‭ ‬انتشرت‭ ‬صور‭ ‬ميم‭ ‬ساخرة‭ ‬عبر‭ ‬فيسبوك‭ ‬وانستغرام،‭ ‬فيما‭ ‬تطرّق‭ ‬مذيع‭ ‬تلفزيوني‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاطئة‭ ‬عبر‭ ‬قناته‭ ‬في‭ ‬يوتيوب‭.‬

واتُّهم‭ ‬الكاهن‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬معبد‭ ‬بومالوا‭ ‬حيث‭ ‬تقع‭ ‬الشجرة،‭ ‬بتلقي‭ ‬رشاوى‭ ‬للسماح‭ ‬بإقامة‭ ‬شبكات‭ ‬اتصالات‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب‭. ‬ويقول‭ ‬الكاهن‭ ‬باليغاما‭ ‬هيماراتانا‭ (‬68‭ ‬عاماً‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬لست‭ ‬عالماً‭ ‬ولا‭ ‬متخصصاً‭ ‬في‭ ‬النبات،‭ ‬لذا‭ ‬أثرت‭ ‬الموضوع‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الذي‭ ‬عيّن‭ ‬فوراً‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭” ‬لمعاينة‭ ‬الشجرة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ “‬الحكومة‭ ‬والبوذيين‭ ‬سيفعلون‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لحمايتها‭”.‬

وثمة‭ ‬أربع‭ ‬محطات‭ ‬اتصالات‭ ‬أساسية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬500‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬الشجرة،‭ ‬لكن‭ ‬بحسب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬هيلاسيري‭ ‬راناتونغا‭ ‬فإن‭ ‬الموجات‭ ‬المنبعثة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬الذي‭ ‬تحدده‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭. ‬ويقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬لا‭ ‬توجد‭ ‬تغطية‭ ‬لشبكة‭ +‬5‭ ‬جي‭+ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المقدسة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬ان‭ “‬الخبراء‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬تغطية‭ ‬الشبكات‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭ (+‬2‭ ‬جي‭+ ‬و‭+‬3‭ ‬جي‭+ ‬و‭+‬4‭ ‬جي‭+) ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬الشجرة‭ ‬التي‭ ‬ترمز‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬السيادة‭ ‬الوطنية‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الخبراء‭ ‬أوصوا‭ ‬بحظر‭ ‬استخدام‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬بسبب‭ ‬طابع‭ ‬القداسة‭ ‬الذي‭ ‬يحمله‭ ‬المكان،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتجاهل‭ ‬زوار‭ ‬المعبد‭ ‬اللافتات‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬بهذه‭ ‬التوصية‭.‬

وراهناً،‭ ‬تغطي‭ ‬الشجرة‭ ‬أوراق‭ ‬صغيرة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬قلب‭ ‬وتحمل‭ ‬اللون‭ ‬الأخضر‭ ‬المائل‭ ‬إلى‭ ‬الأرجواني‭.‬

‭- ‬تدابير‭ ‬حراسة‭ ‬مشددة‭ -‬

وليس‭ ‬حجم‭ ‬الشجرة‭ ‬كبيراً‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬قديمة‭ ‬جداً،‭ ‬وهي‭ ‬مدعومة‭ ‬بعشر‭ ‬عصي‭ ‬معدنية،‭ ‬فيما‭ ‬تكاد‭ ‬تحجبها‭ ‬شجرة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬نفسه‭ ‬تبعد‭ ‬متراً‭ ‬واحداً‭.‬

وتقول‭ ‬جي‭. ‬كوسومالاثا،‭ ‬وهي‭ ‬بوذية‭ ‬تزور‭ ‬الموقع‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى،‭ “‬يسعدني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬قريبة‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬سري‭ ‬مها‭ ‬بودي‭”.‬

واجتازت‭ ‬المرأة‭ ‬برفقة‭ ‬60‭ ‬زائراً‭ ‬آخر‭ ‬مسافة‭ ‬400‭ ‬‮ ‬كيلومتر‭ ‬لتبجيل‭ ‬الشجرة‭ ‬المقدسة‭.‬

لكنّ‭ ‬أحداً‭ ‬ليس‭ ‬مخوّلاً‭ ‬الاقتراب‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬متر‭ ‬واحد‭. ‬من‭ ‬الشجرة‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬استُهدفت‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬شنّته‭ ‬مجموعة‭ ‬نمور‭ ‬التاميل‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬1985‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬كهنة‭ ‬و25‭ ‬زائراً‭. ‬وبينما‭ ‬لم‭ ‬تتعرض‭ ‬الشجرة‭ ‬لأي‭ ‬أذى،‭ ‬قتل‭ ‬المهاجمون‭ ‬مئة‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬وهم‭ ‬يحاولون‭ ‬الفرار‭. ‬ومُذّاك،‭ ‬تخضع‭ ‬شجرة‭ “‬بو‭” ‬لحراسة‭ ‬مشددة،‭ ‬فيتم‭ ‬تفتيش‭ ‬كل‭ ‬زائر‭ ‬‮ ‬بأجهزة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المعادن‭.‬

ويتولى‭ ‬كهنة‭ ‬وعناصر‭ ‬أمن‭ ‬وشرطة‭ ‬حراسة‭ ‬الشجرة‭ ‬المحاطة‭ ‬بسياج‭ ‬مطلي‭ ‬بالذهب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين،‭ ‬فيما‭ ‬يهتم‭ ‬آخرون‭ ‬بصيد‭ ‬السناجب‭ ‬والطيور‭ ‬والقرود‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تُلحق‭ ‬أضراراً‭ ‬بها‭.‬

ويقول‭ ‬ساشيكا‭ ‬نيرانجان،‭ ‬وهو‭ ‬زائر‭ ‬يبلغ‭ ‬39‭ ‬عاماً،‭ “‬لقد‭ ‬نجح‭ ‬أخونا‭ ‬وأختنا‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬بعدما‭ ‬زارا‭ ‬موقع‭ ‬الشجرة‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬أتينا‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬لنشكر‭ ‬شجرة‭ +‬بو‭+ ‬المقدسة‭”.‬