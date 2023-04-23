معلومات متضاربة حول فرار عمر البشير من السجن

وكالات: نقلت وكالات الأنباء عن هروب الرئيس السودانى السابق عمر البشير من محبسه فى ضوء الاشتباكات القائمة فى السودان على مدار الفترة الماضية، وفي حين أن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تصدر أى بيانات رسمية بشأن هذه الأخبار حتى الآن، فان معلومات متداولة نقلا عن مصادر سودانية بان البشير لم يفر من السجن.

و الرئيس السودانى السابق عمر البشير كانت متواجد فى سجن كوبر بالخرطوم، وهو السجن الذى تعرض لهجوم فى الأسبوع الماضى. وتجدد الهجوم مؤخرًا وظهرت معه الأخبار الخاصة بهروب عدد من المساجين ومنهم الرئيس عمر البشير وذلك بعد أيام من الهجوم الذى تم أيضا على سجن “الهدى” وهروب النزلاء منه بعد اقتحامه.