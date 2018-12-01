معلومات لمن يريد خدمة وطنه . . زيارة للقرية العالمية في دبي – محسن حسين

75دولة حاضرة وسط مشاركة عراقية بائسة

في كل عام عندما اكون في دبي في الشتاء احرص على ان ازور القرية العالمية وهي معرض دولي شاركت فيه هذا العام 75 دولة واحرص بشكل خاص ان ازور الجناح العراقي وليتني ما زرته هذا العام.

في اجنحة الدول الواسعة تجد فيها معروضات هي مزيج من الثقافة والفنون والمأكولات والتراث االشعبي لكن الجناح العراقي الصغير اشبه بدكان لا يضم سوى لوحات رسم وبعض السجاد.

في العام الماضي كان يضم ملابس وماكولات وامورا اخرى لكنه الان اصغر من السنوات السابقة. واذكر ان صديقنا الصحفي خالد ابو التمن حين كان مقيما في الامارات كان يتولى مهمة تصميم وادارة الجناح العراقي منذ عام 2006 حين زرت القرية العالمية لاول مرة.

لا اعرف سببا معقولا يحول دون مشاركة عراقية ترعاها الدولة رغم علمي بتدهور الصناعة وانا اعلم ان لدينا مؤسسة حكومية هي الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية ومن بين مهامها اضافة الى اقامة معرض بغداد الدولي “المشاركة في المعارض الدولية واقامة المعارض العراقية في الخارج بهدف تحقيق اغراض اقتصادية واعلامية ودعائية والترويج للصادرات العراقية”.

سمعة العراق

القرية العالمية في دبي تفتح من نهاية تشرين الاول حتى نيسان المقبل اي نحو ستة اشهر فيها الكثير من الفعاليات مما يشجع الدول والشركات على الاشتراك الا ان العراق ومن بيدهم الامر لهم اهتمامات اخرى غير سمعة العراق.واظن ان بعض الاصدقاء يسالني عن تاثير السياسة الخارجية على المشاركة او عدمها وحسب علمي فان علاقة العراق بدولة الامارات علاقات ممتازة ومع ذلك فان العلاقات بين الامارت وبعض دول المنطقة ليست جيدة مثل ايران وسوريا لكني اشهد ان لهاتين الدولتين جناحين واسعين جدا يضمان الكثير من المعروضات وكذلك جناح اليمن

جناح سوريا المستوحى من المباني الدمشقية القديمة يعرض تشكيلة واسعة من الملابس القطنية وقطع الأثاث العتيقة والمشغولات اليدوية النحاسية والتحف واللوحات الفنية المرسومة بالحروف العربية، بالإضافة إلى الحلويات والمكسرات المحمصة والفواكه المجففة والبقلاوة الشهيّة.

جناح إيران كبير وفيه الكثير من المعروضات وحسب الدليل الرسمي للقرية العالمية “يعد الجناح الإيراني المكان الأمثل للتراث العريق لما يقدمه من منتجات فارسية عتيقة، ويعرض تشكيلة متنوعة من السجاد اليدوي الأصيل، بالإضافة إلى الفستق واللوز وأجود أنواع الزعفران والمنتجات الإيرانية والأحجار الكريمة.

نمط أسواق

اما جناح اليمن فهو “ينقل صورة حية عن ثقافة البلد وتقاليدها على نمط أسواق صنعاء القديمة، وعلى بعد أمتار تفوح رائحة البهارات والتوابل التي تشتهر بها اليمن منذ القدم، ويعرض الملابس اليمنية التقليدية والخناجر والبهارات، ولايزال الخنجر اليمني رمزاً للرجولة ويأتي في تصميمات عتيقة من الفضة مزينة بالأحجار الكريمة كما في الأزمنة القديمة.

ومما شاهدته في القرية العالمية ان سعر التذكرة للشخص الواحد 15 درهما إماراتي تعادل 5 الاف دينار عراقي لكنني عندما ارت قطع بطاقة دخول قال لي الموظف تفضل بالدخول مجانا من مدخل خاص لكبار السن (اكثر من 65 عاما) وهنــــــاك وضـــــــعوا بساطا احمر يســـــير عليه كبار السن ثم يقدمون لهم القهوة والحلويات.

سالت المعنيين عن عدد الزوار والتعاملات المالية خلال الموسم الماضي فقالوا لي ان الموسم الماضي شهد تعاملات مالية بلغت قيمتها 2.9 مليار درهم (اي اكثــــــر من 790 مليون دولار) و استقبل أكثر من 6 ملايين ضــــــيف، بالإضـــــــافة إلى احتضان أكثر من 10 آلاف من العارضين والموظفين من 95 جنسية. معلومات اقدمــــــها مجانا لمن يريد ان يخدم وطنه كما يفعل الاشقاء في الامارات.