معلومات‭ ‬عن‭ ‬صفقة‭ ‬إخلاء‭ ‬لحسم‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬

عشر شاحنات تخلي مدنيين من الباغوز
قرب الباغوز (سوريا) – (أ ف ب( بيروت – الزمان
ترددت الاربعاء انباء شبه مؤكدة عن مفاوضات الساعات الاخيرة بين القوات الكردية وتنظيم داعش في الباغوز لحسم المعركة بالاستسلام والقبول بخروج المدنيين ، وقال مصدر في بيروت لمراسل – الزمان– ان بعض عناصر التنظيم يريدون معاملتهم مثل معاملة دمشق للتنظيم حول العاصمة حين جرى نقله الى البو كمال والحدود العراقية . فيما غادرت عشر شاحنات على الأقل تقل رجالاً ونساء وأطفالاً الأربعاء البقعة الأخيرة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في بلدة الباغوز في شرق سوريا، وفق ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس. ومن أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية قرب الباغوز، أحصت الصحافية مرور أكثر من عشر شاحنات تقل عشرات الرجال الذين كان بعضهم يخفي وجهه، بالإضافة إلى نساء يرتدين النقاب وأطفال بينهم فتيات صغيرات محجبات. وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي لوكالة فرانس برس «لدينا وحدات خاصة لإجلاء المدنيين، وبعد أيام عدة من المحاولة، استطعنا إخراج أول دفعة اليوم بنجاح». وأشار إلى أن عدد الذين تم إجلاؤهم غير واضح، لكنهم سيتمكنون من معرفته لدى وصول الشاحنات الى نقطة الفرز. وأضاف «لا نعرف ما إذا كان بينهم دواعش، سنعرف ذلك في نقطة التفتيش»، موضحاً «لا يزال هناك مدنيون في الداخل ونستطيع رؤيتهم بالعين المجردة».
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن وكالة فرانس برس عن «مفاوضات جرت بين قوات سوريا الديموقراطية والتنظيم من أجل استسلام» من تبقى من مقاتلي التنظيم محاصرين.
وأضاف «هناك معلومات عن صفقة لا نعلم تفاصيلها حتى الآن».
وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، منذ أيام من محاصرة التنظيم المتطرف في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع داخل الباغوز، المحاذية للحدود العراقية.
وأدى وجود مدنيين في الداخل، غالبيتهم من عائلات مقاتلي التنظيم، الى تمهل قوات سوريا الديموقراطية في حسم المعركة، واتهمت التنظيم باستخدام المدنيين كـ»دروع بشرية».