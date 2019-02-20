معلومات‭ ‬عن‭ ‬صفقة‭ ‬إخلاء‭ ‬لحسم‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬

عشر‭ ‬شاحنات‭ ‬تخلي‭ ‬مدنيين‭ ‬من‭ ‬الباغوز‭ ‬

قرب‭ ‬الباغوز‭ (‬سوريا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭( ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

ترددت‭ ‬الاربعاء‭ ‬انباء‭ ‬شبه‭ ‬مؤكدة‭ ‬عن‭ ‬مفاوضات‭ ‬الساعات‭ ‬الاخيرة‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬وتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الباغوز‭ ‬لحسم‭ ‬المعركة‭ ‬بالاستسلام‭ ‬والقبول‭ ‬بخروج‭ ‬المدنيين‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬لمراسل‭ ‬–‭ ‬الزمان–‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬يريدون‭ ‬معاملتهم‭ ‬مثل‭ ‬معاملة‭ ‬دمشق‭ ‬للتنظيم‭ ‬حول‭ ‬العاصمة‭ ‬حين‭ ‬جرى‭ ‬نقله‭ ‬الى‭ ‬البو‭ ‬كمال‭ ‬والحدود‭ ‬العراقية‭ . ‬فيما‭ ‬غادرت‭ ‬عشر‭ ‬شاحنات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تقل‭ ‬رجالاً‭ ‬ونساء‭ ‬وأطفالاً‭ ‬الأربعاء‭ ‬البقعة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الباغوز‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬صحافية‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ومن‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬قرب‭ ‬الباغوز،‭ ‬أحصت‭ ‬الصحافية‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬شاحنات‭ ‬تقل‭ ‬عشرات‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬بعضهم‭ ‬يخفي‭ ‬وجهه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نساء‭ ‬يرتدين‭ ‬النقاب‭ ‬وأطفال‭ ‬بينهم‭ ‬فتيات‭ ‬صغيرات‭ ‬محجبات‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«لدينا‭ ‬وحدات‭ ‬خاصة‭ ‬لإجلاء‭ ‬المدنيين،‭ ‬وبعد‭ ‬أيام‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬المحاولة،‭ ‬استطعنا‭ ‬إخراج‭ ‬أول‭ ‬دفعة‭ ‬اليوم‭ ‬بنجاح»‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬غير‭ ‬واضح،‭ ‬لكنهم‭ ‬سيتمكنون‭ ‬من‭ ‬معرفته‭ ‬لدى‭ ‬وصول‭ ‬الشاحنات‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬الفرز‭. ‬وأضاف‭ ‬«لا‭ ‬نعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بينهم‭ ‬دواعش،‭ ‬سنعرف‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬نقطة‭ ‬التفتيش»،‭ ‬موضحاً‭ ‬«لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬مدنيون‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬ونستطيع‭ ‬رؤيتهم‭ ‬بالعين‭ ‬المجردة»‭.‬

وأفاد‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬«مفاوضات‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬والتنظيم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استسلام»‭ ‬من‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم‭ ‬محاصرين‭.‬

وأضاف‭ ‬«هناك‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬صفقة‭ ‬لا‭ ‬نعلم‭ ‬تفاصيلها‭ ‬حتى‭ ‬الآن»‭.‬

وتمكنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن،‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬محاصرة‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬تقدر‭ ‬بنصف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬داخل‭ ‬الباغوز،‭ ‬المحاذية‭ ‬للحدود‭ ‬العراقية‭.‬

وأدى‭ ‬وجود‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬الداخل،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬عائلات‭ ‬مقاتلي‭ ‬التنظيم،‭ ‬الى‭ ‬تمهل‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬المعركة،‭ ‬واتهمت‭ ‬التنظيم‭ ‬باستخدام‭ ‬المدنيين‭ ‬كـ»دروع‭ ‬بشرية»‭.‬