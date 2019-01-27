معلومات‭ ‬عن‭ ‬الاسبرين‭ ‬تعيد‭ ‬حسابات‭ ‬الأطباء‭ ‬والمرضى‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

توصلت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأصحاء‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬الأسبرين‭ ‬يوميا‭ ‬لمنع‭ ‬النوبات‭ ‬القلبية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬الحياة،‭ ‬قد‭ ‬يلحقوا‭ ‬بأنفسهم‭ ‬ضررا‭ ‬يتجاوز‭ ‬حدود‭ ‬المنفعة‭.‬

ولعقود‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬استُخدم‭ ‬الأسبرين‭ ‬لعلاج‭ ‬مرضى‭ ‬القلب،‭ ‬لوقف‭ ‬النوبات‭ ‬القلبية‭ ‬والسكتات‭ ‬الدماغية‭. ‬ولكن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأصحاء‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬العمر،‭ ‬يتناولون‭ ‬حبوب‭ ‬الأسبرين،‭ ‬باعتبارها‭ ‬„بوليصة‭ ‬تأمين“‭ ‬ضد‭ ‬مشكلات‭ ‬القلب‭.‬

وبحسب‭ ‬„ديلي‭ ‬ميل“،‭ ‬خلصت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬كبيرة،‭ ‬تضم‭ ‬بيانات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬ألف‭ ‬فرد،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خطر‭ ‬حدوث‭ ‬نزيف‭ ‬داخلي‭ ‬كبير،‭ ‬يفوق‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬منفعة‭ ‬الأسبرين‭ ‬لدى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬بحسب‭ ‬العربية‭ ‬نت‭.‬

وتقدم‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬خبراء‭ ‬كلية‭ ‬„‭ ‬King‘s‭ ‬College“‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬أدلة‭ ‬متزايدة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬استخدام‭ ‬الأسبرين‭ ‬„للوقاية‭ ‬الأولية“،‭ ‬وهو‭ ‬مصطلح‭ ‬لعلاج‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬القلب‭.‬

ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنوبة‭ ‬القلبية‭ ‬لدى‭ ‬الأصحاء،‭ ‬الذين‭ ‬استخدموا‭ ‬الأسبرين،‭ ‬انخفض‭ ‬بنسبة‭ ‬11%،‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬خطر‭ ‬النزيف‭ ‬بنسبة‭ ‬43%‭. ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬265‭ ‬شخصاً‭ ‬سيتعين‭ ‬عليهم‭ ‬تناول‭ ‬الأسبرين‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬لمنع‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية‭ ‬أو‭ ‬سكتة‭ ‬دماغية‭ ‬واحدة،‭ ‬ولكن‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬210‭ ‬أشخاص‭ ‬سيعاني‭ ‬من‭ ‬نزيف‭ ‬كبير‭. ‬وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬شاين‭ ‬زينغ،‭ ‬الباحث‭ ‬الأكاديمي‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬أمراض‭ ‬القلب:‭ ‬„تبين‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أدلة‭ ‬كافية‭ ‬على‭ ‬التوصية‭ ‬باستخدام‭ ‬الأسبرين‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬النوبات‭ ‬القلبية‭ ‬والسكتات‭ ‬الدماغية،‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية“‭. ‬ووجد‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬أن‭ ‬الصورة‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري،‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يوُصف‭ ‬لهم‭ ‬الأسبرين‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬رينغ،‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬الأسبرين‭ ‬يتطلب‭ ‬نقاشا‭ ‬بين‭ ‬المريض‭ ‬وطبيبه،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬بأن‭ ‬أي‭ ‬فوائد‭ ‬قلبية‭ ‬وعائية‭ ‬محتملة‭ ‬صغيرة،‭ ‬يتم‭ ‬موازنتها‭ ‬مقابل‭ ‬الخطر‭ ‬الحقيقي‭ ‬للنزيف‭ ‬الحاد‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور،‭ ‬جيريمي‭ ‬بيرسون،‭ ‬المدير‭ ‬الطبي‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬القلب‭ ‬البريطانية:‭ ‬„لا‭ ‬توصي‭ ‬الإرشادات‭ ‬الحالية‭ ‬بإعطاء‭ ‬الأسبرين‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والدورة‭ ‬الدموية‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬يقلل‭ ‬الأسبرين‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬إصابة‭ ‬الأفراد‭ ‬بالنوبات‭ ‬القلبية‭ ‬والسكتات‭ ‬الدماغية،‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬فائدة‭ ‬مرجوة‭ ‬يتجاوزها‭ ‬خطر‭ ‬النزيف‭ ‬الحاد“‭.‬