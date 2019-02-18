معلومات‭ ‬أمريكية‭ ‬عن‭ ‬تسلل‭ ‬واسع‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬العراق‭ ‬بصحبة‭ ‬مائتي‭ ‬مليون‭ ‬دولار

انتخاب رئيس مؤقت لبرلمان اقليم كردستان
لندن – بغداد – اربيل – الزمان
نقلت قناة «سي إن إن» الامريكية عن مسؤول عسكري أمريكي الاثنين تأكيده أن مئات المسلحين التابعين لتنظيم «داعش» فروا من سوريا إلى غرب العراق ومعهم 200 مليون دولار نقدا. فيما تحاصر قوات كردية جيبا كبيرا لداعش في قرية الباغوز في سوريا لليوم العاشر من دون تحقيق تقدم بسبب الانتحاريين والانفاق والدروع البشرية .
وأضاف المصدر للقناة الأمريكية أن قرابة 1000 من مقاتلي «داعش» فروا من سوريا إلى الجبال والصحاري في غرب العراق في الأشهر الستة الماضية ومعهم ما يصل إلى 200 مليون دولار نقدا. ويبدو ان ثغرات في الحدود باتجاه نينوى والانبار كانت مسارب التسلل . كما نقلت القناة عن مسؤول ثان زعمه أن مسلحي «داعش» يستمرون في الفرار مع اقتراب المواجهات من آخر معقل للتنظيم في جنوب شرق سوريا، مشيرا إلى أن بعض المقاتلين السابقين كانوا أعضاء سابقين في تنظيم القاعدة في العراق. فيما
يؤكد مصدر امني عراقي ان نشاط التنظيم ازداد في الاشهر الثلاثة الأخيرة في محافظة ديالى شرقي العراق، حيث سجلت هجمات على مناطق في حوض حمرين وشمال بعقوبة. ومؤخرا قامت القوات الامنية في محور ديالى بشن حملات مضادة تهدف إلى «تجفيف منابع الإرهاب في بلدة المخيسة»، بحسب بيان للجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى.
وبينت اللجنة أن المخيسة، شمال شرق بعقوبة، ومناطق أخرى تشهد نشاطاً إرهابياً متزايداً، مطالبة بتدخل سريع لمنع تمدد الجماعات الإرهابية. وأشارت إلى وجود إجراءات أمنية من أجل إنهاء عزلة المخيسة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد نشر قوات استخبارية لرصد التحركات المحتملة للتنظيم.
وبحسب المصدر يظهر هناك نشاط متصاعد للتنظيم في مناطق جبل حمرين المطلة على تكريت في صلاح الدين، وجبال محكول وبيجي. من ناحية ذات صلة، اختطف داعش سبعة مواطنين من اهالي النخيب واقتادهم الى عمق الصحراء . وفي اربيل ، انتخب برلمان اقليم كردستان العراق، الاثنين، المرشحة للحزب الديمقراطي الكردستاني فالا فريد رئيسا مؤقتا للمجلس، فيما انتخب هيمن هورامي نائبا لها.
وقال النائب احمد حمه: إن البرلمان انتخب اليوم المرشحة فالا فريد رئيسا مؤقتا بعد حصولها على 62 صوتا، لحين الانتهاء من الاتفاقيات، واجراء الترتيبات اللازمة للأحزاب والقوى السياسية في الاقليم. وأكد ان البرلمان أنتخب هيمن هورامي نائبا أول للرئيس، ومنى قهوجي لمنصب سكرتير رئيس برلمان الاقليم عن المكون التركماني.