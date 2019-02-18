معلومات‭ ‬أمريكية‭ ‬عن‭ ‬تسلل‭ ‬واسع‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬العراق‭ ‬بصحبة‭ ‬مائتي‭ ‬مليون‭ ‬دولار

انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬مؤقت‭ ‬لبرلمان‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان

لندن‭ – ‬بغداد‭ – ‬اربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬

نقلت‭ ‬قناة‭ ‬«سي‭ ‬إن‭ ‬إن»‭ ‬الامريكية‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬أمريكي‭ ‬الاثنين‭ ‬تأكيده‭ ‬أن‭ ‬مئات‭ ‬المسلحين‭ ‬التابعين‭ ‬لتنظيم‭ ‬«داعش»‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬غرب‭ ‬العراق‭ ‬ومعهم‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬نقدا‭. ‬فيما‭ ‬تحاصر‭ ‬قوات‭ ‬كردية‭ ‬جيبا‭ ‬كبيرا‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬الباغوز‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لليوم‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬بسبب‭ ‬الانتحاريين‭ ‬والانفاق‭ ‬والدروع‭ ‬البشرية‭ .‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬للقناة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬قرابة‭ ‬1000‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬«داعش»‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬الجبال‭ ‬والصحاري‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الماضية‭ ‬ومعهم‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬نقدا‭. ‬ويبدو‭ ‬ان‭ ‬ثغرات‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬باتجاه‭ ‬نينوى‭ ‬والانبار‭ ‬كانت‭ ‬مسارب‭ ‬التسلل‭ . ‬كما‭ ‬نقلت‭ ‬القناة‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬ثان‭ ‬زعمه‭ ‬أن‭ ‬مسلحي‭ ‬«داعش»‭ ‬يستمرون‭ ‬في‭ ‬الفرار‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬المواجهات‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المقاتلين‭ ‬السابقين‭ ‬كانوا‭ ‬أعضاء‭ ‬سابقين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬فيما‭ ‬

يؤكد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬عراقي‭ ‬ان‭ ‬نشاط‭ ‬التنظيم‭ ‬ازداد‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ديالى‭ ‬شرقي‭ ‬العراق،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬حمرين‭ ‬وشمال‭ ‬بعقوبة‭. ‬ومؤخرا‭ ‬قامت‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬ديالى‭ ‬بشن‭ ‬حملات‭ ‬مضادة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬«تجفيف‭ ‬منابع‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬المخيسة»،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للجنة‭ ‬الامنية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬ديالى‭.‬

وبينت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬المخيسة،‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬بعقوبة،‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬تشهد‭ ‬نشاطاً‭ ‬إرهابياً‭ ‬متزايداً،‭ ‬مطالبة‭ ‬بتدخل‭ ‬سريع‭ ‬لمنع‭ ‬تمدد‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنهاء‭ ‬عزلة‭ ‬المخيسة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستشهد‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬استخبارية‭ ‬لرصد‭ ‬التحركات‭ ‬المحتملة‭ ‬للتنظيم‭.‬

وبحسب‭ ‬المصدر‭ ‬يظهر‭ ‬هناك‭ ‬نشاط‭ ‬متصاعد‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جبل‭ ‬حمرين‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬تكريت‭ ‬في‭ ‬صلاح‭ ‬الدين،‭ ‬وجبال‭ ‬محكول‭ ‬وبيجي‭. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬ذات‭ ‬صلة،‭ ‬اختطف‭ ‬داعش‭ ‬سبعة‭ ‬مواطنين‭ ‬من‭ ‬اهالي‭ ‬النخيب‭ ‬واقتادهم‭ ‬الى‭ ‬عمق‭ ‬الصحراء‭ . ‬وفي‭ ‬اربيل‭ ‬،‭ ‬انتخب‭ ‬برلمان‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬الاثنين،‭ ‬المرشحة‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬فالا‭ ‬فريد‭ ‬رئيسا‭ ‬مؤقتا‭ ‬للمجلس،‭ ‬فيما‭ ‬انتخب‭ ‬هيمن‭ ‬هورامي‭ ‬نائبا‭ ‬لها‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬احمد‭ ‬حمه:‭ ‬إن‭ ‬البرلمان‭ ‬انتخب‭ ‬اليوم‭ ‬المرشحة‭ ‬فالا‭ ‬فريد‭ ‬رئيسا‭ ‬مؤقتا‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬62‭ ‬صوتا،‭ ‬لحين‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات،‭ ‬واجراء‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬للأحزاب‭ ‬والقوى‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭. ‬وأكد‭ ‬ان‭ ‬البرلمان‭ ‬أنتخب‭ ‬هيمن‭ ‬هورامي‭ ‬نائبا‭ ‬أول‭ ‬للرئيس،‭ ‬ومنى‭ ‬قهوجي‭ ‬لمنصب‭ ‬سكرتير‭ ‬رئيس‭ ‬برلمان‭ ‬الاقليم‭ ‬عن‭ ‬المكون‭ ‬التركماني‭.‬