معلم من الزمن الجميل – حسين الذكر

في عام 1970 اصطحبني ابي رحمه الله الى مدرسة المحمدية الابتدائية وكانت عبارة عن بيت مستاجر في منطقتنا ، لكنه بيت ليس اعتياديا ، فالله وحده يعلم ، كم خرج من كفاءات العراق العلمية والمهنية فضلا عن التربوية والوطنية . كل الذي اتذكره من تلك الايام الاولى ، اني كنت البس دشداشة بازة باول ظهوري في المدرسة للتسجيل .. اذ كانت زي الفقراء ولبسهم بالوانها واشكالها المتعددة ، بجامة او دشداشة او قميص واشياء اخرى .. وقد طلبوا من ابي نصف دينار رسم التسجيل وقد امتنع عن الدفع ، تحت حجة عدم امتلاكه المبلغ الباهظ انذاك . فيما كان ابي يتباكى محاولا التخلص من الدفع ، انبرى احد المعلمين يهمس باذن المعاون : ( انهم فقراء ولا ينبغي ان يحرم هذا الطفل من التعليم تحت عنوان الرسم ، لذا اقبله في المدرسة وساتكفل بدفعه عند استلام راتبي ) .. ذلك المعلم لا اتذكر اسمه ولا شكله ، لم يكن يمثل نفسه ، بقدر ما هو نتاج بيئة ومجتمع ، حمل من المثل والاخلاق والتضحية وتحمل المسؤولية ما يجعله جديرا بان يودع الناس فلذات اكبادهم عنده .اول يوم ، اخذونا الى اصطفاف الساحة والقى المدير كلمة عن اهمية الجيل المتعلم والدراسة في مستقبل الفرد والمجتمع ، مع اني لم ادرك اغلب تلك المعاني ، لكنها ظلت لامعة راسخة في ذهني ، وعقلي الباطن حتى اخذت تهديني بلا هوادة الى جادة الصواب ، اشكر الله جل وعلى واثنى واترحم على اولئك البناة الاوائل والقادة الميدانيين حقا .. حفظهم ورحمهم واحسن اليهم من كل سوء . في الصف الاول وفي اليوم الاول والدرس الاول ، دخل علينا رجل قصير القامة يحمل كارزما الرجولة والقيادة ، منحنا الاحساس بالدفء والابوة من اول ابتسامة ، ارتسمت على وجهه واتسعت مع حدقاته لتضمنا جميعا ، ثم وزع علينا حلوى من كيس صغير كان يحمله واخذ يحكي لنا قصص ويسالنا عن هواياتنا واسمائنا وامنياتنا ومواهبنا ، حيث غنى البعض وصفق اخرون ونكتوا حتى ضحكنا وضحكنا دون ان يتكلم بالدراسة او يتطرق لها اطلاقا .. عرف نفسه انه ( المعلم صدام ) ، لم انس قوله الذي ختم به الحصة الاولى في حياة جيل ليته يتكرر ، حيث قال: ( من الان فصاعدا انا معلمكم ومربيكم ووالدكم ) . في الحصة الثانية تناول الطباشير وبدا يعلمنا الحروف ، اذ كان يستخدم اصوات الطيور وبعض الحيوانات الالفية والماء والهواء ..

غير ذلك من عناوين مجتمعية بيئية دالة ، ترسخت في الاعماق لم تمح الى اليوم . بلا مبالغة تسعين بالمائة من طلبة صفنا كانوا متميزين ، لم يرسب الا واحد من اربعين ، اكملوا الصف الاول وهم يجيدون القراة والكتابة ، وقد تخرجنا من الابتدائية ثم المتوسطة والاعدادية والجامعات والمعاهد… لم اره منذ اكثر من خمسة واربعين عاما ، اذ اختص استاذ صدام بتعليم الصف الاول انذاك ، كامتياز علمي وتربوي لا يعطى الا لمن هم اهل لذلك الائتمان والمسؤولية . قبل ايام لحظت رجلا كبيرا ،ركزت عليه واعدت ذاكرتي، حتى ظهر في العقل الباطن ، انه استاذ صدام بعينه ، سلمت عليه وكنت انوي تقبيل يديه وراسه واحتضنه وابكي ، على فقد امي وابي وما ضاع من عمري ووطني ومجتمعي وارثي وحاضري ومستقبلي … حتى كفكف دموعي بذات الابتسامة التي اطل بها علينا قبل اكثر من اربعة عقود .. فقلت له ساكتب عنك شيء ، فقال : ( انا صدام سعيد من مدينة العمارة ، ولدت في نينوى عام 1936 كان ابي عسكريا هناك ، ثم انتقلنا الى كركوك معه ، تعلمت بالملاية ثلاث سنوات ثم دخلت ( مدرسة غازي الابتدائية في كركوك ).

وتخرجت في الاعداية عام 1959 فدخلت دورة تربوية مدة سنة ، تعينت بعدها معلما ، في مدرسة ( حلاوة القرية بالحويجة ) التي كان ماؤها من البئر . عملت بها اربع سنوات ، ثم انتقلت الى بغداد بمدرسة المحمدية في مدينة الحرية التي تقاعدت فيها وما زلت اسكن ورزقت الكثير من الاولد والبنات كبروا وخدموا بلدهم كل باختصاصه ، واعيش ايامي الاخيرة انتظررحمة الرب ، بعد ان اديت الامانة لوطني واسرتي واخذ الكبر والمرض مني ماخذا .. ثم سالته عن امنيته وحكمته الاخيرة .. قال : ( اسال الله ان يمن على شعبنا الطيب بالخير والامن والرقي .. وان تتاح للاجيال فرصة تعليم فضلى ، تليق بتاريخ وامكانات العراق، لاني ارى فرقا حضاريا واسعا جدا ما بين جيلنا والاجيـــــال اللاخقة والله ولي الامر) .